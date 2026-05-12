సమస్యల పరిష్కారంపై టీడీపీ దృష్టి - జోనల్ కోఆర్డినేటర్లకు జిల్లాలు కేటాయింపు

పార్టీ బలోపేతం దిశగా టీడీపీ అడుగులు - 10 జోనల్ కోఆర్డినేటర్లకు జిల్లాల కేటాయింపు - ఈ రోజు నుంచే జిల్లాల సమీక్షలు నిర్వహించాలని పల్లా ఆదేశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 6:09 PM IST

Chandrababu TDP Party Strengthening Zonal Coordinator Appointments: తెలుగుదేశం పార్టీని గ్రామస్థాయి నుంచి బలోపేతం చేసేందుకు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కీలక అడుగు వేశారు. 10 మంది జోనల్ కోఆర్డినేటర్లకు జిల్లాల వారీగా బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఈ రోజు నుంచే జిల్లాల సమీక్షలు నిర్వహించాలని రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు ఆదేశించారు.

పార్టీని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు 10 మంది జోనల్ కోఆర్డినేటర్లను నియమించి జిల్లాల వారీగా బాధ్యతలు అప్పగించారు. నేటి నుంచి జిల్లాల వారీగా సమీక్షలు చేపట్టాలని జోనల్ కోఆర్డినేటర్లకు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

క్షేత్రస్థాయి సమస్యలపై ఫోకస్​: పార్లమెంట్ పరిధిలోని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో నాయకులు, కార్యకర్తల మధ్య ఉన్న సమస్యల పరిష్కారంపై జోనల్ కోఆర్డినేటర్లు దృష్టి సారించనున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ పరిస్థితి, కార్యకర్తల మనోభావాలు, స్థానిక సమస్యలను అధిష్టానం దృష్టికి తీసుకెళ్లడంలో వీరి పాత్ర కీలకం కానుంది.
జిల్లాల వారీగా జోనల్ కోఆర్డినేటర్ల జాబితా : జోనల్ కోఆర్డినేటర్ కేటాయించిన జిల్లాలు వివరాలిలా ఉన్నాయి.

బెందాళం అశోక్​ : అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం జిల్లాలను కేటాయించారు.

సుజయ్ కృష్ణరంగరావు : కాకినాడ, అమలాపురం జోనల్ కోఆర్డినేటర్​గా నియమించారు.

మంతెన వెంకట సత్యనారాయణ రాజు : చిత్తూరు, రాజంపేట, తిరుపతి జిల్లాలను కోఆర్డినేటర్​గా వ్యవహరించనున్నారు.

అరిమిల్లి రాధాకృష్ణ : శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అరకు జిల్లాలు కేటాయించారు.

మద్దిపాటి వెంకటరాజు : నెల్లూరు, ఒంగోలుకు జోనల్​ కోఆర్డినేటర్​గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించనున్నారు.

ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు : నర్సాపురం, ఏలూరు, రాజమండ్రి జిల్లాలను చూసుకోనున్నారు.

దమచర్ల సత్య : అనంతపూర్, హిందూపూర్​లు కేటాయించారు

పెళ్లకూరు శ్రీనివాసుల రెడ్డి : కర్నూలు, నంద్యాల, కడప జిల్లాలు అప్పజెప్పారు.

రెడ్డప్పగారి శ్రీనివాస రెడ్డి : మచిలీపట్నం, గుంటూరు, విజయవాడ లకు జోనల్​ కోఆర్డినేటర్​గా నియమించారు.

బీటీ నాయుడు: బాపట్ల, నరసరావుపేట ఈ నియామకాలతో పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని బలోపేతం చేయడంతో పాటు వచ్చే ఎన్నికలకు గ్రౌండ్ వర్క్ మొదలుపెట్టినట్లు టీడీపీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

