'వైఎస్సార్సీపీకి ఒక్క సీటూ రాదు' - తమ్మినేని చిరంజీవి నాగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ ఒక్క సీటు కూడా గెలవదని వైఎస్సార్సీపీ నేత, తమ్మినేని సీతారాం కుమారుడు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జిల్లా అధ్యక్షుడు ధర్మాన కృష్ణదాస్ బాధ్యతారాహిత్యాన్ని ఆయన విమర్శించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 2:05 PM IST
Sitarams Son Chiranjeevi Comments On Ysrcp Seats : వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం కుమారుడు చిరంజీవి నాగ్ పార్టీ నేతలను ఉద్దేశించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ ఒక్క సీటు కూడా గెలవదని పేర్కొన్న ఆయన కావాలంటే సర్వే నివేదికలను పరిశీలించాలని వారికి సవాల్ విసిరారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తమ పార్టీ ఒక్క సీటు కూడా గెలవదని దీనిని నిర్ధారించుకోవడానికి సర్వే నివేదికలను పరిశీలించాలని వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు, తమ్మినేని సీతారాం కుమారుడు చిరంజీవి నాగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ధర్మాన కృష్ణదాస్ పనితీరు అసంతృప్తికరంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే ఆ కుటుంబంలో సీనియర్ నేతగా భావించే ధర్మాన ప్రసాదరావు అభద్రతాభావంతో బాధపడుతున్నారన్న ప్రస్తావనను కూడా ఆయన లేవనెత్తారు. అంతేకాకుండా ఈ జిల్లాలో బుడిముత్యాల నాయుడుకు ఏం పని అని ఆయన ప్రశ్నించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలసలోని తమ్మినేని నివాసంలో మాట్లాడుతూ చిరంజీవి నాగ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"వైఎస్సార్సీపీ ఒక్క సీటు కూడా గెలవదు. కేవలం సర్వే నివేదికను తీసుకుని చూడండి. ఏ పార్టీకి ఆధిక్యం ఉందో, ఏ పార్టీ గెలుస్తుందో అది స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. ఇది కీలకమైన దశ. రాబోయే రెండున్నరేళ్ల కాలం అత్యంత కీలకం. ఇక్కడి రాజకీయాలు కుల ప్రాతిపదికన సాగుతున్నాయి" -తమ్మినేని చిరంజీవి నాగ్, వైఎస్సార్సీపీ నేత
ఈ నెల 12న జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి, వైఎస్సార్సీపీ సర్వసభ్య సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే గొర్రె కిరణ్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై వారు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. చింతడ రవి అరెస్టు రాజకీయ ప్రేరేపితమని ఆరోపిస్తూనే తమ్మినేని సీతారాం మాత్రం కుటుంబ సంబంధాల కారణంగా అరెస్టు నుంచి తప్పించుకున్నారని కిరణ్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వారిని ముఖ్యంగా కలవరపెట్టాయి. వేదికపై ఉన్న ముత్యాల నాయుడు పార్లమెంటరీ పార్టీ పరిశీలకుడు కుంభ రవి, ధర్మాన ప్రసాద రావు ఈ వ్యాఖ్యలను ఎందుకు ఖండించలేదని వారు ప్రశ్నించారు.
పార్టీకి దిశానిర్దేశం చేసే వ్యక్తులుగా చెప్పుకునే వారు పార్టీని నడిపించే విధానం ఇదేనా అని వారు నిలదీశారు. జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా జగన్ అప్పగించిన బాధ్యతను నిర్వహిస్తున్న ధర్మాన కృష్ణదాస్, ఆ పదవిలో ఉండి కూడా గొర్రె కిరణ్ వ్యాఖ్యలను ఎందుకు ఖండించలేదని చిరంజీవి నాగ్ తీవ్రంగా ప్రశ్నించారు. కుల ప్రాతిపదికన రాజకీయాలు చేయాలని ఎవరైనా భావిస్తే, ఆ విషయాన్ని పార్టీ అధిష్టానానికి తెలియజేయాలని పేర్కొంటూ చిరంజీవి నాగ్ ఈ వైఖరిని విమర్శించారు.
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