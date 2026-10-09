గత 45 ఏళ్లుగా టీడీపీకి బీసీలు వెన్నెముకగా ఉన్నారు - పార్టీ పరంగా సీట్లు ఇస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ల అంశంపై ఏపీ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ అంశంపై నేతల స్పందన.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:35 PM IST
Supreme Court Verdict on BC Reservations - Leaders Response: సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో చట్టపరంగా బీసీలకు 34శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించలేకపోయినా పార్టీ పరంగా టికెట్లు కేటాయిస్తామని తెలుగుదేశం స్పష్టం చేసింది. గత 45 ఏళ్లుగా టీడీపీకి బీసీలు వెన్నెముకగా ఉన్నారని వారికి అండగా నిలవడం తన కర్తవ్యమని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. వెనుకబడిన వర్గాలను పైకి తీసుకురావడానికి అనేక మార్పులు తీసుకొచ్చామని చెప్పారు. బీసీలంటే వైఎస్సార్సీపీకి గిట్టదని విమర్శించారు.
స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు ఎన్టీఆర్ 24 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించారని, దాన్ని చంద్రబాబు 34 శాతానికి పెంచానన్నారు. గత ప్రభుత్వం మళ్లీ 24 శాతానికి తగ్గించిందని, దీంతో 16,800 మందికి స్థానిక ఎన్నికల్లో నాయకత్వం కోల్పోయే పరిస్థితి వచ్చిందని సీఎం వివరించారు. వెనుకబడిన వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు పెంచుతామన్నామని దానికోసం ప్రయత్నించామన్నారు. 50 శాతానికంటే రిజర్వేషన్లు పెరుగుతున్నాయంటూ గొడ్డలిపార్టీ కోర్టుకెక్కిందని, వారు ఒక కమిషన్ను నియమించి నివేదిక తెప్పించామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో తప్పకుండా 34 శాతం కంటే ఎక్కువ సీట్లు పార్టీ పరంగా ఇస్తామని చంద్రబాబు అన్నారు.
కట్టుబడి ఉంటాం: స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ల అంశంపై ఏపీ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అంశంపై టీడీపీ నేతలు స్పందించారు. తాము బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేష్లకు కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీలకు సముచిత స్థానం కల్పించి వారి రాజకీయ ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచేందుకు కృషి కొనసాగిస్తామని మంత్రి అచ్చెన్న స్పష్టం చేశారు. బీసీలను గొడ్డలి పార్టీ ఓటు బ్యాంకుగా చూస్తోందని మండిపడ్డారు.
బీసీల రాజకీయ ఎదుగుదలను అడ్డుకోవాలన్న గొడ్డలి పార్టీ కుట్రలకు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు గొడ్డలి పెట్టు అని ఎక్సైజ్, గనుల శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, రామ్మోహన్ నాయుడు ధ్వజమెత్తారు. ఎన్నికలు జరగకూడదని, ఆర్థిక సంఘం నిధులు రాకూడదని, రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందకూడదని, బీసీలు రాజకీయంగా ఎదగకూడదనే విధానంతో గొడ్డలి పార్టీ నాయకుడు వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పోటీకి అభ్యర్థులు కూడా దొరకని పరిస్థితికి చేరిన గొడ్డలి పార్టీకి, వలసలు పెరుగుతుండటంతో ఎన్నికలే జరగకుండా కుట్రలకు తెరలేపిందని ఆరోపించారు.
వైఎస్సార్సీపీకి ప్రజాస్వామ్యంపై నమ్మకం లేదు: చట్టపరంగా ఇబ్బందులు ఎదురైనా తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా బీసీలకు సముచిత రాజకీయ అవకాశాలు కల్పిస్తామని కొలుసు పార్థసారథి చెప్పారు. బీసీ రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో పార్థసారథి మీడియాతో మాట్లాడారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో న్యాయపరంగా ముందుకెళ్లాలని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. రిజర్వేషన్లు ఇవ్వొద్దని చెప్పలేదన్నారు. స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించకపోతే కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం నిధులు నిలిచిపోతాయని పార్థసారథి వివరించారు. బీసీ గణనను త్వరగా పూర్తిచేసి ఆమోదించి రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామన్నారు. వైఎస్సార్సీపీకి ప్రజాస్వామ్యంపై నమ్మకం లేదని ఆయన ఆరోపించారు. ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు గత రెండున్నరేళ్లలో అసెంబ్లీకి వచ్చి ప్రజాసమస్యలపై మాట్లాడలేదన్నారు. ఎన్నికలపైనా ఆ పార్టీకి గౌరవం లేదని పార్థసారథి విమర్శించారు.
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