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ఉప ఎన్నిక అనివార్యం!: 'సర్​' పూర్తయ్యాకే మోగనున్న నగారా - ఖైరతాబాద్​పై 3 పార్టీల ఫోకస్

దానం నాగేందర్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యేగా మారడంతో ఆరు నెలల్లోపు ఖైరతాబాద్​లో ఉప ఎన్నిక నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితులు అనివార్యమయ్యాయి. సర్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాకే బై ఎలక్షన్ ఉంటుందని ఎన్నికల అధికారులు చెబుతున్నారు.

Khairatabad by election in hyd
మీడియాతో మాట్లాడుతున్న దానం నాగేందర్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 10:20 AM IST

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Khairatabad By Election Politics : గురువారం సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో ఖైరతాబాద్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఉపఎన్నిక ఖరారైంది. 2023లో బీఆర్​ఎస్ పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా ఎంపికైన దానం నాగేందర్‌పై కొద్ది రోజుల క్రితం అనర్హత వేటు వేస్తూ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు సమర్థించడంతో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. దానం నాగేందర్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యేగా మారడంతో ఆరునెలల్లోపు ఉప ఎన్నిక నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితులు అనివార్యమయ్యాయి.

ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ ముగిసిన తరువాతే

ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ(ఎస్​ఐఆర్) పూర్తయ్యాకే బై ఎలక్షన్ ఉంటుందని ఎన్నికల అధికారులు చెబుతున్నారు. సర్‌ ప్రక్రియ ప్రకారం నవంబరు 9న ఓటర్ల తుది జాబితాను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేయనుంది. దీంతో నవంబరు మూడో వారం నుంచి వచ్చే ఏడాది మార్చి తొలివారం లోపు ఎప్పుడైనా ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నిక జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియలో ఖైరతాబాద్‌ నియోజకవర్గంలో 90 వేల మంది ఓటర్లకు ఎన్నికల అధికారులు వివరాల్లో తేడాలున్న కారణంగా నోటీసులు ఇచ్చారు. నోటీసులకు సరైన సమాధానాలను ఇవ్వకపోతే భారీగా ఓట్లు గల్లంతయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

విజయంపైనే మూడు పార్టీల గురి

సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం వెలువడగానే కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తరఫున రాబోయే ఉప ఎన్నికల్లో పోటీచేసి ఘన విజయం సాధిస్తానని దానం నాగేందర్‌ విలేకరుల సమావేశంలో ప్రకటించారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇక్కడి నుంచే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పి.విజయారెడ్డి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. ఆమెపైనే దానం బీఆర్​ఎస్​ నుంచి గెలిచారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరు కాంగ్రెస్​ పార్టీలోనే ఉన్నారు. పీసీసీ, ఏఐసీసీ ఎవరికి టికెట్​ ఇస్తుందో అనే దానిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. 2023 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో గెలిచినట్టే ఈ సారి కూడా ఖైరతాబాద్​లో బీఆర్​ఎస్​ గెలవాలని ఆ​ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌ పట్టుదలతో ఉన్నారు. గురువారం రాత్రి అందుబాటులో ఉన్న సీనియర్​ నేతలతో అంతర్గతంగా చర్చించినట్లు సమాచారం. ఇక బీజేపీ నుంచి ఆ పార్టీ సీనియర్‌ నేత చింతల రామచంద్రారెడ్డిని పోటీ చేయించేందుకు అగ్రనేతలు నిర్ణయించారు. రెండురోజుల క్రితమే భారతీయ జనతా పార్టీ ఖైరతాబాద్​ నేతలతో సన్నాహక సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.

పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించి ఉప ఎన్నికలకు రావాలి

ఖైరతాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌ అనర్హత పిటీషన్‌పై సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన తీర్పును బీఆర్​ఎస్ పార్టీ స్వాగతిస్తోందని ఆ పార్టీ విప్ కేపీ వివేకానంద అన్నారు. బైపోల్​కు వెళ్లాల్సిందేనని కోర్టు స్పష్టం చేసే అంశం కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వానికి చెంపపట్టు లాంటిదని వ్యాఖ్యానించారు. బీఆర్​ఎస్ పార్టీ నుంచి కాంగ్రెస్​లోకి వెళ్లిన పది మంది ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి రాజీనామా చేయించి ఉప ఎన్నికలకు రావాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఫిరాయింపు రాజకీయాలకు చెంపపెట్టు

దానం నాగేందర్‌పై అనర్హత వేటును సుప్రీంకోర్టు సమర్థించడం ప్రజాస్వామ్య, రాజ్యాంగ విజయమని బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు, ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం ఇన్​ఛార్జి చింతల రామచంద్రారెడ్డి అన్నారు. ఈ పరిణామం ఫిరాయింపు రాజకీయాలకు చెంపపెట్టు వంటిదని పేర్కొన్నారు. ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ కచ్చితంగా గెలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

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