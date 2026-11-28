ఏపీలో రెండో విడత పల్లె పోరు - సర్పంచ్ పీఠం కోసం ఢీ అంటే ఢీ
AP 2nd Phase Panchayat Competition: ఏపీలో రెెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది. సర్పంచ్ పీఠం దక్కించుకునేందుకు అభ్యర్థులు హోరాహోరీగా తలపడుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:24 PM IST
ఏపీలో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ రేపు (ఆదివారం) జరగనుంది. ఈ క్రమంలో పంచాయతీల్లో 10 వేల కంటే ఎక్కువ మంది ఓటర్లున్న 54 మేజర్ గ్రామపంచాయతీల్లో 14 స్థానాల్లో తెలుగుదేశం మద్దతుదారులు ముందంజలో ఉన్నారు. మరో ఏడు స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులెవరూ పోటీలోనే లేరు. ఇంకో ఆరు సర్పంచ్ స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ అనుకూలురు బరిలో ఉన్నారు. కానీ ప్రధాన పోటీ కూటమి పార్టీల మధ్యే ఉండడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
మరోవైపు 12 చోట్ల కూటమి, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారుల మధ్య పోరు హోరాహోరీగా ఉంది. మరో రెండు చోట్ల కాంగ్రెస్ నుంచి తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. 9 చోట్ల ఇప్పటికే తెలుగుదేశం మద్దతుదారులు ఏకగ్రీవమయ్యారు. మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోన్న బనగానపల్లి నియోజకవర్గంలోని బనగానపల్లి పంచాయతీ (30,084 మంది ఓటర్లు)లో ఆయన సతీమణి ఇందిరారెడ్డి ఏకగ్రీవంగా గెలుపొందారు.
హోరాహోరీ పోరు :
- కృష్ణా జిల్లా పామర్రు(17,069)లో తెలుగుదేశం మద్దతుతో దొంతురెడ్డి శ్రీరామ్రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో ఆరుమళ్ల రమాదేవి పోటీ చేస్తున్నారు. వీరి మధ్య గట్టిపోటీ నెలకొంది. శ్రీరామ్రెడ్డి ఇటీవలే వైఎస్సార్సీపీ నుంచి టీడీపీలో చేరారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కంచికచర్ల(17,478)లో తెలుగుదేశం మద్దతుతో గూడవల్లి గణేశ్ పోటీలో ఉన్నారు. ఆ పార్టీ మద్దతు ఆశించిన అల్లాడి కోటేశ్వరరావు చివరకు వైఎస్సార్సీపీలో చేరి బరిలో నిలిచారు. దీంతో గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు.
- మార్కాపురం జిల్లా కంభం(11,937) సర్పంచి స్థానం ఓసీ జనరల్కు కేటాయించారు. తెలుగుదేశం మద్దతుతో తోట మహాలక్ష్మి(బీసీ), వైఎస్సార్సీపీ అండంతో షేక్ కరీమూన్ పోటీలో ఉన్నారు. గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని(21,637)లో తెలుగుదేశం అండతో షాహిర్బాషా షేక్, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో దానబోయిన సాంబయ్య పోటీ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ముస్లిం ఓటర్లు ఎక్కువ. 20 సంవత్సరాల క్రితం ముస్లిం వర్గానికి సర్పంచ్ పదవి దక్కింది. మళ్లీ ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది. సాంబయ్యకు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆర్కే కుటుంబం ఆశీస్సులున్నాయి. సౌమ్యుడిగానూ పేరుంది. గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు.
- బాపట్ల జిల్లా కొత్తపేట(11,663)లో త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. జనసేన అండతో తన్నీరు ప్రసాద్, బీజేపీ సానుభూతిపరుడైన తాడివలస దేవరాజు బరిలో ఉన్నారు. ఓ కీలక సామాజికవర్గం అండతో చుండూరి వాసు అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. తెనాలి నియోజకవర్గంలోని కొల్లిపర(12363)లో టీడీపీ మద్దతుతో విస్సారపు మాణిక్యం, వైఎస్సార్సీపీ అండతో భట్టిప్రోలు వెంకటలక్ష్మి పోటీలో ఉన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థికి సంప్రదాయ ఓటు బలంగా ఉంది.
- కొబ్బరి వాణిజ్య కేంద్రమైన కోనసీమ జిల్లాలోని మాచవరం(13,554)లో జనసేన బలపరిచిన మైపాల తాతాజీకి, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు దొమ్మేటి సత్యమోహన్కు మధ్య గట్టిపోటీ నెలకొంది. ఇక్కడ ఎవరు గెలిచినా స్వల్ప మెజారిటీనే. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా అత్తిలి (16,116)లో జనసేన మద్దతుతో ఆల్తి సోనిక, వైఎస్సార్సీపీ అండతో దాసరి శ్రీనివాస్, స్వతంత్రులు గెద్దనాపల్లి శ్రీనివాస్, బొట్టా శ్రీను బరిలో ఉన్నారు. ఇక్కడ వైఎస్సార్సీపీ, జనసేన మద్దతుదారుల మధ్య గట్టి పోటీ ఉంది.
- తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం(12,697) సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా వల్లిదేవిని తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ కూటమి తరఫున ప్రకటించారు. ఈ పదవి ఆశించిన ఆర్యవైశ్య సంఘం నేత టీడీపీ వీడి వైఎస్సార్సీపీలో చేరి ఆయన భార్య శ్రీలక్ష్మిని బరిలో నిలబెట్టారు. బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు కంబాల శ్రీనివాసరావు తమ అభ్యర్థిగా జనసేన నేత పదిలం మురళి భార్య కనకలక్ష్మిని నిలబెట్టారు. ఇక్కడ త్రిముఖ పోటీ ఉంది. ఎవరు గెలిచినా స్వల్ప మెజారిటీతోనే!
- కర్నూలు జిల్లా గోనెగండ్ల(13,632)లో టీడీపీ అండతో తలారి మురళికి రెబల్ అభ్యర్థి బడేసాహెబ్ గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో తలారి నాగేశ్నాయుడు బరిలో నిలిచారు. దీంతో ఇక్కడ ముక్కోణపు పోరు నెలకొంది. నంద్యాల జిల్లా పాణ్యం(10,982)లో తెలుగుదేశం అండతో గుర్రం రమేశ్, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో చిట్టిబోయిన పుల్లయ్య పోటీలో ఉన్నారు. వీరిద్దరూ బలంగా పోరాడుతున్నారు. రమేశ్ గతంలో రెండుసార్లు ఎంపీటీసీ సభ్యుడిగా పనిచేశారు. పుల్లయ్య మాజీ సర్పంచ్. దీంతో ఈసారి ఇక్కడ ఎవరు గెలిచినా స్వల్ప మెజారిటీనే! వెలుగోడు(21,842) సర్పంచ్ పదవికి టీడీపీ అండతో మున్నావర్, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో షేక్పర్వీన్ పోటీ చేస్తున్నారు. మున్నావర్ గెలుపుపై ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖర్రెడ్డి ప్రత్యేక శ్రద్ధపెట్టారు.
- అనంతపురం జిల్లా నార్పల(16,798)లో రమాదేవికి కూటమి మద్దతిస్తుండగా వైఎస్సార్సీపీ అండతో చిలమకూరి గోపాల్ గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా తలుపుల(11,213)లో తెలుగుదేశం మద్దతుతో కృష్ణారెడ్డి పోటీ చేస్తుండగా, వైఎస్సార్సీపీ బలంతో రఘునాథరెడ్డి పోటీలో ఉన్నారు. కొత్తచెరువు(11,700)లో టీడీపీ అండతో భాస్కర్ బరిలో నిలవగా ఆ పార్టీ రెబల్ మాణిక్యం తెలుగుదేశం ఓట్లను చీల్చే ఆస్కారముంది. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు మహాలక్ష్మి కూడా గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు.
పోటీలో లేని వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు :
- కోస్తాంధ్రలోని కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురం మండలం ర్యాలి(10,924)లో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు బరిలో లేరు. దీంతో తెలుగుదేశం నాయకులు మద్దూరి వెంకట నాగసూర్యకుమారి, మద్దూరి సంధ్యాదేవి బరిలో ఉన్నారు. మరోవైపు ఇక్కడ రెబల్ అభ్యర్థి సూర్యకుమారి ముందంజలో ఉన్నారు.
- తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి(23,900)లో టీడీపీ బలంతో మీసాల శ్రీనివాసు పోటీలో ఉన్నారు. వీరన్న రెబల్గా బరిలో నిలిచారు. ఇతనికి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులతోనూ సత్సంబంధాలున్నాయి. ద్వారపూడి(13,981)లో తెలుగుదేశం అండతో సుంకర వెంకట ప్రసన్నకుమార్ పోటీ చేస్తుండగా, ఆ పార్టీ రెబల్గా సత్యలక్ష్మీ బరిలో నిలిచారు. జనసేన మద్దతుదారు గజ్జి వెంకటరమణ పోటీ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా గణపవరం(11,589)లో సి.కృష్ణజయంతికి టీడీపీ మద్దతు ఇస్తుంది. జనసేన అండతో పోటీకి దిగిన వీరంకి పెద్దింట్లమ్మకి వైఎస్సార్సీపీ అండ లభిస్తోంది. అయితే కృష్ణజయంతి విజయం సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
- బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు(13,154)లో వైకాపా మద్దతుదారులెవరూ పోటీలో లేరు. దీంతో ఇక్కడ పోటీలో ఉన్న నలుగురూ తెలుగుదేశానికి చెందినవారే. పెదపూడి పద్మకు టీడీపీ మద్దతునిచ్చింది. అలపర్తి రజని, అలపర్తి ఉషారాణి, పులివర్తి వెంకటలక్ష్మి తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. కానీ పద్మ, ఉషారాణి మధ్య పోటీ నెలకొంది.
- శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస(12,640)లో టీడీపీ, జనసేన మద్దతుదారుల మధ్య గట్టిపోటీ నెలకొంది. తెలుగుదేశం మద్దతుతో యర్ర కృష్ణ బరిలో నిలివగా ఆ పార్టీ అండ ఆశించిన రేగిడి లక్ష్మి కూడా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. ఈమె టీడీపీ ఓట్లను చీల్చే అవకాశముంది. జనసేన మద్దతుదారు హంసభారతికి వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల ప్రోత్సాహం లభిస్తోంది. పాతపట్నం(15,461)లోనూ వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులెవరూ పోటీలో లేరు. తెలుగుదేశం మద్దతుదారు సైలడా సతీశ్, ఆ పార్టీ రెబల్ నల్లి రాజారావుకు మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. సతీశ్కు ఎమ్మెల్యే మామిడి గోవింద్ మద్దతిస్తుండగా, రాజారావుకు మాజీ ఎమ్మెల్యే కలమట వెంకటరమణ మద్దతుంది.
తెలుగుదేశం మద్దతుదారు వర్సెస్ టీడీపీ రెబల్ మధ్య పోటీ నెలకొంది. అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయసముద్రం(21,856)లో టీడీపీ అండతో హిమబిందు, ఆ పార్టీ రెబల్ అభ్యర్ధి చిన్నక్క మధ్యే పోటీ ఉంది. వైఎస్సార్సీపీ బలంతో వసుంధర బరిలో ఉన్నారు. కర్నూలు జిల్లా కోసిగి(20,453) స్థానానికి ఏడుగురు తెలుగుదేశం నాయకులు బరిలో ఉన్నారు. ముత్తురెడ్డికి ఆ పార్టీ మద్దతు ప్రకటించగా, మిగతా వారు టీడీపీ ఓట్లను చీల్చుకునే అవకాశముంది. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు పెండేకంటి ఈరన్న, రెబల్గా షంషుద్దీన్ పోటీలో ఉన్నారు. ప్రధాన పోటీ ముత్తురెడ్డి, టీడీపీ రెబల్ మధ్య ఉంది.
పలుచోట్ల పోటీ తెలుగుదేశం వర్సెస్ జనసేన మద్దతుదారుల మధ్య నెలకొంది. కాకినాడ జిల్లా చేబ్రోలు(11,871) స్థానాన్ని బీసీకి రిజర్వ్ చేశారు. ఇక్కడ నుంచి పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులకు సామాజికవర్గాల వారీగా మద్దతుంది. పద్మశాలి వర్గానికి చెందిన ఉడతా చంద్రావతికి జనసేనతో పాటు కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అండగా నిలుస్తున్నారు. యాదవ సామాజికవర్గానికి చెందిన మల్లిపూడి సంధ్యారాణికి తెలుగుదేశంతో పాటు కొందరు జనసేన నేతలు మద్దతిస్తున్నారు. సగర వర్గానికి చెందిన ఎం.రాజ్యలక్ష్మికి వైఎస్సార్సీపీ మద్దతు ప్రకటించింది. కానీ ప్రధాన పోటీ సంధ్యారాణి, చంద్రావతి మధ్య నెలకొంది.
ఏలూరు జిల్లా భీమడోలు (12,000లు)లో జనసేన మద్దతుతో పోటీ చేస్తున్న భానులక్ష్మికి వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల అండ లభించింది. ఆమె విజయానికి ఎమ్మెల్యే ధర్మరాజు(జనసేన) కృషి చేస్తున్నారు. టీడీపీ అండతో ముకుందప్రియ గెలుపును ఆప్కాబ్ ఛైర్మన్ గన్ని వీరాంజనేయులు భుజాన వేసుకున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లిలో(12,044)లో తెలుగుదేశం మద్దతుదారు సుంకర దుర్గారావు, జనసేన అండతో మాధవరపు వెంకటేశ్వరరావు బరిలో దిగారు. వెంకటేశ్వరరావుకు వైఎస్సార్సీపీ అండ లభిస్తోంది. గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలం కొలకలూరు(12191)లో టీడీపీ బలంతో నల్లిబోయిన నాగేశ్వరరావు, జనసేన అండతో కమాదుల రవి, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో యలమందరావు పోటీలో ఉన్నారు. వీరే కాక మరో ఇద్దరు స్వతంత్రులు బరిలో ఉన్నారు. అయితే వైఎస్సార్సీపీలోని ఓ వర్గం నాగేశ్వరరావుకు అండగా నిలిచింది.
కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ! : బాపట్ల జిల్లా చీరాల మండలం ఈపురుపాలెం(17,132)లో తెలుగుదేశం, కాంగ్రెస్ మద్దతుదారుల మధ్య పోటీ ఉంది. టీడీపీ బలంతో మండేపూడి నాగేశ్వరరావు, కాంగ్రెస్ మద్దతుతో గోలి సునీత, వైఎస్సార్సీపీ అండతో రామచంద్రబోస్ బరిలో ఉన్నారు. వేటపాలెం మండలం దేశాయిపేట పంచాయతీ(16,663)లోనూ హస్తం పార్టీ పోటీ ఇస్తోంది. టీడీపీ మద్దతుదారు ఎం.నళిని, కాంగ్రెస్ మద్దతుదారు మేరి జోస్నా మధ్య పోటీ నెలకొంది.
ముందజలో అభ్యర్థులు :
- ఏలూరు జిల్లా కైకలూరు(17,000లు)ను బీసీ జనరల్కు రిజర్వ్ చేశారు. ఇక్కడ స్వతంత్ర అభ్యర్థి తెంటు మధుసూదనరావు ప్రచారంలో ముందున్నారు. ఇతనికి ఆక్వా, స్థిరాస్తి వ్యాపారాలున్నాయి. బంధుగణమంతా కూటమిలో ఉంది. అన్ని పార్టీలతోనూ సత్సంబంధాలున్నాయి. ప్రధాన పార్టీల మద్దతుతో ఎవరూ బరిలో లేరు. మరో ఇద్దరు అభ్యర్థులు జయమంగళ శ్రీదేవి, ఎం.జగదీశ్ స్వతంత్రంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
- అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట (23,499 మంది ఓటర్లు) సర్పంచ్ స్థానానికి తెలుగుదేశం మద్దతుదారు జూరెడ్డి ప్రసాద్ ప్రచారంలో ముందున్నారు. ఆయన అందరితో కలివిడిగా ఉంటారని, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారన్న పేరుంది. వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరుడైన కాదా రామకృష్ణ పోటీలో ఉన్నారు. పాయకరావుపేట సమీపంలోని నక్కపల్లి ప్రాంతం పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది.
- తూర్పుగోదావరి జిల్లా పోతవరం(10,137)లో టీడీపీ అండతో ఏలేటి రమాదేవి, వైఎస్సార్సీపీ బలంతో పసుమర్తి భాగ్యలక్ష్మి బరిలో నిలిచారు. అయితే ఇక్కడ రమాదేవి ముందంజలో ఉన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రేలంగి(11,709)లో తెలుగుదేశం మద్దతుతో కె.ఏడుకొండలు, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు మైనం పాము, స్వతంత్రులుగా సానబోయిన కాచిన రామాంజనేయులు, సత్తిపండు పోటీ పడుతున్నారు. రేలంగి తెలుగుదేశానికి పట్టున్న గ్రామం. ఏడుకొండలుకు అనుకూలంగా ఉంది. దువ్వ పంచాయతీ(11,167)లో కూటమి మద్దతుతో జనసేన నాయకురాలు రుద్రదేవి, వైఎస్సార్సీపీ బలపరిచిన కడియం రత్నకుమారి పోటీలో ఉన్నారు. దువ్వలో టీడీపీకి మంచి పట్టు ఉండగా, రుద్రదేవి విజయానికి కూటమి నాయకులు ఐక్యంగా పనిచేస్తున్నారు.
- కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గానికి ముఖ్యకేంద్రం రావులపాలెం పంచాయతీ(21,463). ఇక్కడ తెలుగుదేశం బలంతో కోట సోమేశ్వరరావు, వైఎస్సార్సీపీ అండతో బి.ప్రసాద్ పోటీ పడుతున్నారు. సోమేశ్వరరావు ముందంజలో ఉన్నారు. ఈ పంచాయతీకి కొబ్బరిచెట్లు, వాణిజ్య సముదాయాల నుంచి ఏటా రూ.3 కోట్లపైగా ఆదాయం సమకూరుతుంది. కొత్తపేట సర్పంచ్(21,348) స్థానానికి టీడీపీ మద్దతుదారు ఎల్లమిల్లి సందీప్, రెబల్ అభ్యర్థిగా రాజేంద్రప్రసాద్ పోటీ చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అండతో జి.శ్రీనివాస్, రెబల్గా మరో ఇద్దరు బరిలో నిలిచారు. అయితే తెలుగుదేశం మద్దతుదారుకు మొగ్గు ఉంది.
- కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు(14,238)లో కోయ ఆనంద్ను కూటమి బలపరిచింది. వైఎస్సార్సీపీ అండతో కిలారు వెంకటేశ్వరరావు పోటీలో ఉన్నారు. నామినేషన్లకు ముందు స్వతంత్ర అభ్యర్థి కిలారు శివకుమార్ తనను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటే గ్రామానికి రూ.కోటి ఇస్తానని ప్రకటించారు. దీంతో పోటీలో ఉన్న ఆనంద్, వెంకటేశ్వరరావు కూడా రూ.కోటి చొప్పున నజరానా ప్రకటించారు. తుదకు శివకుమార్ నామినేషనే వేయలేదు. ఆనంద్కు మొగ్గు కనిపిస్తోంది. కంకిపాడు(12,398) సర్పంచ్గా జనసేన మద్దతుదారు పులి కామేశ్వరరావు పోటీ చేస్తున్నారు. ఈయనకు కుటుంబ రాజకీయ నేపథ్యం, కూటమి ఐక్యత బలంగా మారాయి. వైఎస్సార్సీపీ అండతో పోటీ చేస్తున్న వీరంకి అయ్యన్నబాబు ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్నారు.
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలు(11,545)లో తెలుగుదేశం మద్దతుదారు లగడపాటి జయమ్మ ప్రచారంలో ముందున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అండతో ఊట్ల నాగమణి పోటీలో ఉన్నారు. గుంటూరు జిల్లా నంబూరు(15,097) స్థానానికి టీడీపీ బలంతో షేక్ ఫర్హాక్ సుల్తానా బరిలో నిలిచారు. ప్రచారంలో ఆమె ముందంజలో ఉన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అండతో లంకపల్లి శ్రీలక్ష్మి పోటీ చేస్తున్నారు. మార్కాపురం జిల్లా బేస్తవారిపేట(9,681) సర్పంచ్ పదవికి తెలుగుదేశం అండతో కృష్ణయాదవ్, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు మున్వర్హుస్సేన్ పోటీ పడుతున్నారు. కృష్ణయాదవ్కు స్థానికంగా పట్టుంది. ఆర్థికంగానూ బలమైన వ్యక్తి. ఆయనే ముందంజలో ఉన్నారు.
- శ్రీసత్యసాయి జిల్లా తనకల్లు(10,330)లో తెలుగుదేశం బలంతో గంగాధర్, వైఎస్సార్సీపీ అండతో వినోద్కుమార్ పోటీ పడుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ వైఎస్సార్సీపీలో వర్గపోరు టీడీపీకి బలంగా మారింది. తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి(13,783)లో తెలుగుదేశం మద్దతుదారు డి.రామ్మూర్తి ముందంజలో ఉన్నారు. ఈయన మాజీ సర్పంచ్ కూడా. ప్రజలతో సత్సంబంధాలున్నాయి. మస్తాన్కు వైఎస్సార్సీపీ మద్దతిస్తోంది. నంద్యాల జిల్లా కోవెలకుంట్ల(19,342) స్థానానికి టీడీపీ అండతో కె.లక్ష్మీనాగేంద్రబాబు, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు నదీం నౌషాద్ అక్తర్ బరిలో నిలిచారు. అయితే వైఎస్సార్సీపీ అనుకూలుడైన షేక్ షాజహాన్ పోటీలో ఉండటం అక్తర్కు ఇబ్బందిగా మారింది. లక్ష్మీనాగేంద్రబాబుకు రాజకీయ కుటుంబ నేపథ్యముంది.
తొలి విడత పల్లె పోరు పోలింగ్ @ 77.65% - 23 పట్టణ స్థానిక సంస్ధలకు @ 63.44%
పల్లె ఓటర్ల తీర్పు కూటమికే - తొలి విడత ఎన్నికల్లో 68.75% స్థానాలు కైవసం