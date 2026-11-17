భీమవరంలో చిచ్చురేపిన సీట్ల వ్యవహారం - టీడీపీ, జనసేనపై కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాసవర్మ ఆగ్రహం
Srinivas Varma On Municipal Elections : భీమవరం మున్సిపాలిటీలో కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారంపై కేంద్ర సహాయ మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 2:02 PM IST
రాష్ట్రంలో రెండో దశ మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగిసింది. 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల బరిలో నిలిచేందుకు అభ్యర్థులు భారీగా తరలివచ్చారు. మూడు రోజుల పాటు సాగిన ఈ ప్రక్రియలో మొత్తం 7,508 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి.
భీమవరంలో కూటమి నేతల అసహనం: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరం మున్సిపాలిటీలో కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారం చిచ్చురేపింది. దీనిపై కేంద్ర సహాయ మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. భీమవరంలో సోమవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, ఇక్కడ పొత్తుతో సంబంధం లేకుండా అన్ని వార్డుల్లో పోటీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. భాజపాకు ఏ వార్డులు కేటాయించారో సమాచారం ఇవ్వకుండానే టీడీపీ, జనసేన నాయకులు అభ్యర్థుల జాబితాలు ప్రకటించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
భీమవరంలో మొత్తం 52 వార్డులు ఉండగా తమకు ఐదు సీట్లు ఇస్తామని నిర్ణయించడం, ఎంపీ పాకా సత్యనారాయణ తనయుడికి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఏకపక్షంగా వ్యవహరించడం బీజేపిని అవమానించడమేనని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తమకు కేటాయించిన ఐదు వార్డుల్లో రెండు చోట్ల అభ్యర్థులు ఖరారు కాగా, మిగిలిన మూడు స్థానాలపై బీజేపీ నిర్ణయం తీసుకోకుండానే టీడీపీ, జనసేనలు చెరో 24 స్థానాలకు అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించడం సరికాదని పేర్కొన్నారు.
తణుకు, పాలకొల్లులో జోరుగా నామినేషన్లు:
- తణుకు: తణుకు మున్సిపాలిటీలో నామినేషన్ల చివరి రోజున అభ్యర్థులు భారీగా నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. మొదటి రెండు రోజులు ఛైర్పర్సన్ పదవికి ఒక్క నామినేషన్ కూడా దాఖలు కాకపోగా, చివరి రోజు మాత్రం 8 నామినేషన్లు వచ్చాయి. వీటిలో టీడీపీ నుంచి ఒకరు, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి ముగ్గురు, కాంగ్రెస్ నుంచి ఒకరు, స్వతంత్రులుగా ముగ్గురు నామినేషన్లు వేశారు.
- పాలకొల్లు: పాలకొల్లు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా ఉషారాణి, ఇతర కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులను బలపరుస్తూ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు భారీ ద్విచక్ర వాహన ర్యాలీగా తరలివెళ్లి నామినేషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
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