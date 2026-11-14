సిక్కోలు జడ్పీ రేసు - గట్టి పోటీ బాసూ
Srikakulam ZP Chairman Race: శ్రీకాకుళంలో ఎన్నికల వేడి రాజుకుంది. ఎవరు బరిలో ఉంటారు, ఎవరు గెలుస్తారనే దానిపైనే చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 3:04 PM IST
శ్రీకాకుళం జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుడెవరనేది ఉత్కంఠగా మారింది. ఎన్నికల్లో 30 జట్పీటీసీలకు 29 స్థానాలు కూటమే దక్కించుకోవడంతో ఛైర్పర్సన్ పీఠం కోసం గట్టి పోటీ నడుస్తోంది. ఆశవహులంతా తమతమ ప్రయత్నాల్లో బిజీబిజీగా ఉన్నారు. గతంలో గొర్లె శ్రీరాములు నాయుడు మంత్రి పదవిని సైతం వదులుకుని శ్రీకాకుళం జిల్లా పరిషత్ పీఠాన్ని అధిరోహించారు. బెండి కూర్మన్న రాజకీయాల్లో కీలక స్థానాన్ని త్యజించి జడ్పీ పగ్గాలు దక్కించుకునేందుకు ముందుకొచ్చారు.
ఉత్కంఠ: ఆ తర్వాత కిమిడి మృణాళిని, పాలవలస రాజశేఖరం వంటి సీనియర్ నేతలు ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికైనా సరే జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్ అవకాశం వస్తే కాదనలేదు. అంతటి ప్రాధాన్యం ఉన్న సిక్కోలు జడ్పీ పీఠంపై ఈ సారి కూడా ఎంతో మంది నేతలు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. కూటమి పంపకాల్లో సిక్కోలు జడ్పీ పీఠం ఏ పార్టీకి దక్కుతుందనే ఉత్కంఠకు ఇంకా తెరపడలేదు. దీంతో రాజకీయంగా ఎంతో ఆసక్తికరంగా మారింది.
జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ పీఠాన్ని ఈ సారి బీసీ మహిళకు కేటాయించారు. కొత్తవాళ్లే ఈ పదవి కోసం ఎక్కువగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. పదవి ఆశిస్తున్న వారిలో జనసేన నుంచి సుడా ఛైర్మన్ కొరికాన రవికుమార్ సతీమణి భవాని ఉన్నారు. ఎల్ఎన్ పేట జడ్పీటీసీగా భవాని వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిపై 3 వేల 415 ఓట్లతో విజయం సాధించారు. బీజేపీ నుంచి ఆ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సిరిపురం తేజేశ్వరరావు సతీమణి త్రివేణి కూడా జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ పీఠాన్ని ఆశిస్తున్నారు. ఈమె హిరమండలం జడ్పీటీసీగా 2 వేల 183 ఓట్లతో గెలుపొందారు.
పొత్తు ధర్మం ప్రకారం సర్దుబాటు: ఇక టీడీపీ నుంచి ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ మేనమామ కుమార్తె తమ్మినేని సుజాత గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈమె ఆమదాలవలస జడ్పీటీసీగా వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిపై 3 వేల 597 ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు. పొత్తు ధర్మం ప్రకారం ఎవరికి సర్దుబాటు చేసినా సహకరిస్తామని సుజాత చెబుతున్నారు. ఛైర్పర్సన్ పదవి దక్కదనుకున్నవారు వైస్ ఛైర్మన్ పదవి కోసం పావులు కదుపుతున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులతో మంతనాలు జరుపుతున్నారు.
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