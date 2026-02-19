మహబూబ్నగర్ కార్పొరేషన్లో కాంగ్రెస్కు సొంత పార్టీ నేతలే వెన్నుపోటు పొడిచారా?
మహబూబ్నగర్ కార్పొరేషన్లో మేయర్కు అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటలేకపోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ - 60లో కాంగ్రెస్ గెలుచుకున్నది 29డివిజన్లే - సొంత పార్టీ నాయకులే అందుకు కారణమంటున్నారు హస్తం పార్టీ నేతలు
Published : February 19, 2026 at 8:44 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : మహబూబ్నగర్ కార్పొరేషన్లో 60లో 50డివిజన్లు గెలుస్తామన్న కాంగ్రెస్ సగం సీట్లు కూడా ఎందుకు గెలవలేక పోయింది? మేయర్ పదవికి అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్ను ఎందుకు సాధించలేక పోయింది? సొంత పార్టీ నాయకులే అందుకు కారణమంటున్నారు హస్తం పార్టీ నేతలు. శాసనసభ ఎన్నికల్లో యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డిని ఓడించేందుకు ప్రయత్నించిన నాయకులే ఇప్పుడు కార్పొరేషన్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధుల ఓటమికి కారణమయ్యారని ఆరోపిస్తున్నారు. వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ పీసీసీ ఫిర్యాదు చేస్తామంటూ అగ్గిమీద గుగ్గిలమవుతున్నారు. కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు ముందునుంచే ఉన్న అంతర్గత విభేదాలు ఫలితాల తర్వాత బయటపడుతున్నాయి. మేయర్ ఎన్నిక తర్వాత మరింత విస్తృతమవుతున్నాయి.
"మహబూబ్నగర్ కార్పొరేషన్లో 50డివిజన్లు గెలుస్తాం. కలసికట్టుగా శ్రమించి కార్పొరేషన్ మేయర్ పదవిని చేజిక్కించుకుంటాం. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కానుకగా ఇస్తాం."- ఎన్నికలకు ముందు మహబూబ్నగర్ ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి చెప్పిన మాటలివి
ఎట్టకేలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏకగ్రీవంగా మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ పదవులు దక్కించుకున్నా ఫలితాల్లో మేయర్కు అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్ కూడా దాటలేకపోయింది. 60లో కాంగ్రెస్ గెలుచుకున్నది 29డివిజన్లే. పోటీ లేదు కాబట్టి మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్లు ఏకగ్రీమయ్యారు. పోటీ ఉంటే ఇతరుల మద్దతు కాంగ్రెస్కు అవసరమై ఉండేది. రెండున్నరేళ్లలో ఎంతో అభివృద్ధి చేశామని చెప్పిన కాంగ్రెస్కు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు ఎదురైంది? 50 సీట్లు గెలుస్తామని ధీమా ప్రదర్శించిన హస్తం సగం సీట్లు కూడా ఎందుకు గెలవలేకపోయింది?
మేయర్ పదవికి పోటీ : సొంత పార్టీ నాయకులే అందుకు కారణమని హస్తం పార్టీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. మేయర్ పదవిని దక్కించుకునేందుకు కొందరు సొంత పార్టీ అభ్యర్ధుల్నే ఓడించేందుకు డబ్బు, మద్యం పంపిణీ చేశారని విమర్శిస్తున్నారు. మహబూబ్నగర్లో మేయర్ బీసీ మహిళకు రిజర్వైంది. దీంతో ఆ వర్గం నాయకులు మహిళా కుటుంబసభ్యుల్ని బరిలోకి దింపారు. మేయర్ పదవికి పోటీ పెరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో కొందరు ఇతరుల్ని ఓడించే ప్రయత్నం చేశారన్నది వారి ఆరోపణ. అలాంటి వారిపై పీసీసీ సహా ముఖ్యమంత్రికి ఫిర్యాదు చేస్తామని హెచ్చరించారు.
"కొందరు కల్తీ నాయకులు చేరి ఓడించాలని ప్రయత్న చేశారు. ఓడిపోతే ఒక్క సీటు తగ్గుతుంది అంతే. ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డిని ఓడించాలని చూసినవారే మమ్మల్ని ఓడించాలని చూశారు."- లక్ష్మణ్ యాదవ్, ముడా ఛైర్మన్
3 సార్లు రికౌటింగ్ : కొన్నిచోట్ల కాంగ్రెస్ టిక్కెట్ దక్కకపోవడంతో సొంత పార్టీ నేతలే తిరుగుబాటు అభ్యర్ధులుగా నిలబడి ఓట్ల చీలికకు కారణమయ్యారు. గెలిచిన ఐదుగురు స్వతంత్రుల్లో నలుగురు కాంగ్రెస్ తిరుగుబాటు అభ్యర్ధులే. టిక్కెట్ దక్కక పోటీలో నిలవని అసంతృప్తులు పార్టీ అభ్యర్ధులకు సహకరించలేదు. దీనివల్ల కొన్నిచోట్ల కాంగ్రెస్ ఓటమి చవిచూడాల్సివచ్చింది. 53వ వార్డులో 3 సార్లు రికౌటింగ్ తర్వాత ఒక్క ఓటుతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధి ఓటమి పాలయ్యారు. క్రిస్టియన్పల్లిలో 14 ఓట్లతో కాంగ్రెస్ డివిజన్ను కోల్పోయింది. 100 లోపు ఓట్ల తేడాతో అధికార పార్టీ 4 డివిజన్లలో ఓడిపోయింది. 60 డివిజన్లలో 19 చోట్ల రెండో స్థానం, 12 చోట్ల మూడో స్థానంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. దీనిపై పార్టీ సమీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది.
ఎమ్మెల్యే ప్రతిష్ఠకు భంగం : ఎన్నికల్లో ఫలితాల తర్వాతా మేయర్ ఎన్నిక విషయంలోనూ పార్టీలో విభేదాలు భగ్గుమంటున్నాయి. ఎన్నికలకు ముందే మేయర్ అభ్యర్ధిపై చర్చ సాగడంతో పార్టీ అధిష్టానం నిర్ణయమే తుది నిర్ణయమని ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రకటించారు. గీత దాటితే వేటు తప్పదని అప్పుడే హెచ్చరించారు. ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత మేయర్ పదవి కోసం పోటీ పడ్డ నాయకులు కొందరు ఓటమి పాలయ్యారు. మిగిలిన వారికి లైన్ క్లియర్ అయిందని అంతా భావించారు. కానీ అనూహ్యంగా ముదిరాజ్ సామాజిక వర్గానికి చెందిన గుమాల్ మమతకు మేయర్ పదవి దక్కడం, డిప్యూటీ మేయర్ మారెపల్లి సురేందర్ రెడ్డి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడం జరిగిపోయాయి. దీన్ని జీర్ణించుకోలేని కొందరు పార్టీకి, ఎమ్మెల్యే ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని సొంత పార్టీ నాయకులపైనే విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.
పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్ తిరుగుబాటు అభ్యర్ధులే పార్టీ ఓటమికి కారణమయ్యారు. కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లోనూ తక్కువ స్థానాలు గెలుచుకోవడానికి సొంతపార్టీ నాయకులే కారణమయ్యారు. ఎన్నికలొస్తున్న కొద్దీ పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు పెరుగుతున్నాయి. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు ముందున్నాయి. వచ్చే ఎన్నికల్లో అసంతృప్తులను, తిరుగుబాటు నాయకులను, అంతర్గత విభేదాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలా ఎదుర్కొంటుందో వేచి చూడాల్సిందే.
