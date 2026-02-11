అసెంబ్లీలో ఏఐ ఆధారిత అటెండెన్స్: స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు
రేపటి నుంచి అసెంబ్లీలో ఏఐ ఆధారిత అటెండెన్స్ - శాసనసభ్యులు తమ స్థానాల్లో కూర్చుంటేనే హాజరు నమోదు అవుతుందని వెల్లడించిన స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను అమరావతిలో పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో నిర్వహిస్తామని స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 3:01 PM IST
Speaker Ayyannapatrudu on AI-Based Attendance: అసెంబ్లీలో ఏఐ ఆధారిత అటెండెన్స్ రేపటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు వెల్లడించారు. వివిధ పెద్ద కంపెనీల సీఈవోలే బయోమెట్రిక్ వాడుతున్నారన్న ఆయన, పార్లమెంట్లో కూడా ఈ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టే ఆలోచన ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.
సభలో కూర్చుంటేనే హాజరు నమోదు: అయ్యన్న శాసనసభ్యులు తమ స్థానాల్లో కూర్చుంటేనే హాజరు నమోదు అవుతుందని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సారి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను అమరావతిలో పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో నిర్వహిస్తామని అయ్యన్న వెల్లడించారు.
అదే విధంగా సభ్యులతో పాటు కుటుంబసభ్యులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని స్పష్టం చేశారు. అమరావతిలో ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ నివాస సముదాయాలకు ఏప్రిల్ నెలాఖరులో గృహప్రవేశాలు చేస్తామని వెల్లడించారు. కొత్త అసెంబ్లీ భవననిర్మాణం ప్లాన్ దేశంలోనే అత్యుత్తమంగా ఉందని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు పేర్కొన్నారు. పరిసరాల చుట్టూ నీరు, 250 మీటర్ల ఎత్తులో వ్యూ అత్యద్భుతంగా ఉంటుందని తెలిపారు.
కొత్త సభలో 300కు పైగా సీటింగ్: అంతేకాకుండా 2028వ సంవత్సరం డిసెంబర్ నాటికల్లా అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొత్త అసెంబ్లీ భవనంలో జరిగేలా అందుబాటులోకి తెస్తామని నిర్మాణ సంస్థలు చెప్తున్నాయన్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన దృష్టిలో పెట్టుకుని పెరగనున్న అసెంబ్లీ, ఎమ్మెల్సీ స్థానాల దృష్ట్యా 300కు పైగా సీటింగ్ కొత్త సభలో ఉంటుందని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు వెల్లడించారు.
మరిన్ని: అసెంబ్లీకి సభ్యుల హాజరుపై స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏపీ అసెంబ్లీ సభ్యులకు డిజిటల్ హాజరు తప్పనిసరి అని స్పీకర్ ఆదేశించారు. దాగుడు మూతలు ఇక కుదరవని, ప్రజాప్రతినిధులు తప్పనిసరిగా హాజరు కావాల్సిందేనని ఈ సందర్భంగా ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా ఫేషియల్ రికగ్నిషన్తో అటెండెన్స్ రికార్డు కానుందని స్పీకర్ వివరించారు.
అంతేకాకుండా అసెంబ్లీ రిజిస్టర్లో ఎమ్మెల్యేలు చేసే సంతకాలు చెల్లవని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ఆదేశాలతో తాజాగా బులెటిన్ జారీ అయింది. సభలోకి రాకుండానే వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు సంతకాలను పెట్టి వెళ్లిపోతున్నందున ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్పీకర్ తెలియజేశారు. ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి వచ్చి తమకు కేటాయించిన సీట్లలో కూర్చుంటేనే వారి హాజరును గుర్తించేలా డిజిటల్ అటెండెన్స్ విధానాన్ని ఈరోజు నుంచి ప్రారంభం కానున్న బడ్జెట్ సమావేశాల్లో అమలు చేసేందుకు ఏపీ శాసనవ్యవస్థ అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది.
దాగుడు మూతలకు ఇక కుదరవు: అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రాకుండా చుట్టు పక్కల ఆవరణలో, లాబీల్లో ఎక్కడో ఒక చోటకు రిజిస్టర్ తీసుకొచ్చుకుని సంతకాలు చేసి వెళ్లిపోయేవారి హాజరు చెల్లుబాటు కాని విధంగా ఈ విధానానికి శ్రీకారం చుట్టడం విశేషం. స్పీకర్ అయ్యన్న ఆదేశాల మేరకు ఇకపై శాసనసభలో సభ్యుల హాజరు నిరంతరాయంగా డిజిటల్ పద్ధతిలోనే నమోదవుతుంది.
దాంతో సభ్యులు ఇక నుంచి రిజిస్టర్లో సంతకం చేయక్కర్లేదని ఎమ్మెల్యేలకు సమాచారమిస్తూ అసెంబ్లీ సెక్రటరీ జనరల్ సూర్యదేవర ప్రసన్నకుమార్ మంగళవారం బులెటిన్ను జారీ చేయడం గమనార్హం. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల దాగుడుమూతలకు స్వస్తి పలికేందుకే ఈ విధానాన్ని తీసుకువచ్చినట్లు అసెంబ్లీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
ప్రధాన నిబంధనలు: ఏపీ శాసనసభలో కార్యనిర్వహణ నియమాలలోని 362 వ నియమం ప్రకారం స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్, మంత్రులు, ప్రతిపక్ష నాయకుడు, పార్లమెంటరీ కార్యదర్శులు, చీఫ్ విప్, హాజరైన విప్లు కాకుండా ఇతర సభ్యుల హాజరును కూడా ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో రికార్డ్ చేయడానికి కార్యదర్శి అసెంబ్లీ ప్రతి సమావేశంలో అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలి. అక్కడ తన హాజరును గుర్తించడంలో ఒకవేళ ఏదైనా సాంకేతిక సమస్య వచ్చినట్లుయితే ఆ సభ్యుడు తాను హాజరైనట్లు స్పీకర్కు దరఖాస్తు చేసుకుంటే వాళ్ల హాజరును స్పీకర్ ఆమోదిస్తారు. దీంతో పాటు సభా విధానాలపై ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలు జారీచేసే అధికారాలు స్పీకర్కు ఉంటాయి.
అసెంబ్లీ సభ్యులకు డిజిటల్ హాజరు - నేటి నుంచే అమలు కానున్న విధానం