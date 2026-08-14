ETV Bharat / politics

ఈనెల 17 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ఏర్పాట్లపై స్పీకర్‌ ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష

సభా ఏర్పాట్లపై స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు, చైర్మన్‌ మోషేన్‌రాజు ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష - సభ్యులకు అసౌకర్యం కలగొద్దు, శాంతిభద్రతలపై కట్టుదిట్టమైన నిఘా ఉంచాలి - ఈసారి సందర్శకులకు డిజిటల్‌ పాసులు జారీ

Speaker Ayyanna patrudu reviews arrangements for Assembly sessions
Speaker Ayyanna patrudu reviews arrangements for Assembly sessions (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Speaker Ayyanna patrudu reviews arrangements for Assembly sessions : ఆంధ్రప్రదేశ్ 16వ శాసనసభ 7వ సమావేశాలు, శాసనమండలి 50వ సమావేశాలు ఈనెల 17వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సభా కార్యక్రమాల సన్నద్ధత, భద్రతా ఏర్పాట్లపై శాసనసభ స్పీకర్‌ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు, శాసనమండలి చైర్మన్‌ కొయ్యే మోషేన్‌రాజు అసెంబ్లీ నిర్వహణ, భద్రతా ఏర్పాట్లపై వేర్వేరుగా ఉన్నతస్థాయి సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించారు.

ఈ అత్యున్నత సమీక్షా సమావేశాల్లో శాసనసభ డిప్యూటీ స్పీకర్ కె. రఘురామకృష్ణరాజు, శాసన వ్యవస్థ సెక్రటరీ జనరల్ ప్రసన్నకుమార్ సూర్యదేవర, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శంషేర్ సింగ్ రావత్, ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ శ్యామల రావు, అడిషనల్ డీజీ (లా అండ్ ఆర్డర్) మధుసూదన్ రెడ్డి, గుంటూరు ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్‌తో పాటు పలు ప్రభుత్వ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

అధికారులకు కీలక సూచనలు: అలాగే వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రశ్నలు, గతంలో మంత్రుల ద్వారా సభలో ఇవ్వబడిన హామీల పురోగతిపై స్పీకర్, చైర్మన్‌లు సుదీర్ఘంగా సమీక్షించారు. ఇంకా పరిష్కారం కాని హామీలు, సమాధానాలు ఇవ్వాల్సిన అంశాలపై చర్చించి, సభ్యుల ప్రశ్నలకు సకాలంలో స్పష్టమైన సమాచారం అందేలా చూడాలని అధికారులకు తగు సూచనలు జారీ చేశారు.

సందర్శకులకు డిజిటల్‌ పాసులు: సమావేశాల నేపథ్యంలో అమరావతి అసెంబ్లీ పరిసరాల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు పోలీస్ అధికారులను ఆదేశించారు. సభకు వచ్చే ప్రజాప్రతినిధులకు ఎక్కడా, ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూడాలన్నారు. అదేవిధంగా, ఈ విడత సమావేశాల నుంచి భద్రతను మరింత కఠినతరం చేస్తూ సభను వీక్షించేందుకు వచ్చే సందర్శకులకు సాంకేతికత జోడింపుతో డిజిటల్ రూపంలో పాసులు జారీ చేయనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

తొలిరోజే బీఏసీ భేటీ: ఆగస్టు 17న ఉదయం సభ ప్రారంభమైన అనంతరం, ఉభయ సభల వ్యవహారాల సలహా కమిటీ (BAC) సమావేశం జరగనుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, విపక్ష నేతలు, స్పీకర్ సమక్షంలో జరిగే ఈ బీఏసీ భేటీలోనే ఈసారి అసెంబ్లీ సమావేశాలను ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలి? సభలో చర్చించాల్సిన కీలక ప్రభుత్వ బిల్లులు, ప్రజా సమస్యలు ఏవి? అనే అంశాలపై చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

AP Assembly Sessions 2026 : మరోవైపు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈనెల 17న ప్రారంభమై 28 వరకు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున కూటమి ఎమ్మెల్యేలు 100% హాజరు కావాలని ప్రభుత్వ విప్‌ల సమావేశంలో నిర్ణయించారు. అలాగే సభ ముగిసే వరకు సభ్యులు తమ సీట్లలోనే ఉంటూ అర్థవంతమైన చర్చల్లో పాల్గొనాలని ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో పలు అంశాలపై చర్చించారు. ప్రస్తుతానికి సభ నాలుగు రోజులు ఉంటుందనుకున్నా, ఎన్ని రోజులు ఉంటాయో 17న శాసనసభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీ (BAC)లో తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారని పేర్కొన్నారు.

ఈనెల 28 వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు! - 100 శాతం హాజరుకావాలని నిర్ణయం

అమరావతి అసైన్డ్‌ భూముల ల్యాండ్ పూలింగ్‌ - సుప్రీంకోర్టులో ఆళ్ల పిటిషన్లు కొట్టివేత

TAGGED:

SPEAKER AYYANNA PATRUDU
ARRANGEMENTS FOR ASSEMBLY SESSIONS
SPEAKER AYYANNA REVIEWS MEETING
AP ASSEMBLY SESSIONS 2026
ARRANGEMENTS FOR ASSEMBLY SESSIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.