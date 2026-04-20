పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసు - వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు నిత్యానందరెడ్డిది కీలక పాత్ర!

హత్య కేసులో వెలుగులోకి కొత్త అంశాలు - పెద్ద దస్తగిరి ఇంట్లో రూ.100 కోట్ల ఆస్తి పత్రాలు - హత్యకు ప్రధాన కుట్రదారుడు నిత్యానందరెడ్డే - ఆర్థిక లావాదేవీలు నేపథ్యంలోనే హత్య

YSRCP  Pedda Dastagiri Murder Case
YSRCP  Pedda Dastagiri Murder Case (ETV Bharat)
Published : April 20, 2026 at 9:26 AM IST

YSRCP Pedda Dastagiri Murder Case : కడపలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు పెద్ద దస్తగిరి హత్య వెనుక మాజీ ఉప మేయర్ నిత్యానంద రెడ్డియే ప్రధాన సూత్రధారి అని పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఈ హత్యలో మరికొందరు ప్రముఖుల హస్తం కూడా ఉందని వారు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా పెద్ద దస్తగిరి నివాసంలో పోలీసులు నిర్వహించిన సోదాల సందర్భంగా దాదాపు రూ.100 కోట్ల విలువైన ఆస్తి పత్రాలను వారు కనుగొన్నారు.

145 ఆస్తి పత్రాలు స్వాధీనం : కడప రిమ్స్​ ప్రాంగణంలో ఇటీవల దారుణంగా హత్యకు గురైన వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి పెద్ద దస్తగిరి కేసు సంబంధించి సంచలన వివరాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇటీవల ఆయన ఇంట్లో పోలీసులు నిర్వహించిన సోదాల్లో, సుమారు 100 కోట్ల రూపాయల విలువైన 145 ఆస్తి పత్రాలను వారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ పత్రాలలో అసలైన రిజిస్టర్డ్ విక్రయ దస్తావేజులు (sale deeds), ఆస్తుల కొనుగోలు విక్రయ ఒప్పందాలు, అలాగే వాటి నకళ్లు ఉన్నాయి. పోలీసులు ప్రస్తుతం రెవెన్యూ అధికారుల సహకారంతో ఈ పత్రాలను విశ్లేషిస్తున్నారు.

రౌండీ గ్యాంగ్​ల మధ్య ఘర్షణ : రియల్ ఎస్టేట్ వివాదాల నేపథ్యంలోనే పెద్ద దస్తగిరి హత్య జరిగిందని, ఈ హత్య వెనుక కడప మాజీ ఉప మేయర్ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడైన బండి నిత్యానంద రెడ్డి ప్రధాన సూత్రధారి అని పోలీసులు నిర్ధారించారు. నిత్యానంద రెడ్డికి, పెద్ద దస్తగిరికి మధ్య భారీ ఆర్థిక రియల్ ఎస్టేట్ లావాదేవీలు జరిగాయని వారు గుర్తించారు. తొలుత, ఈ హత్య రౌడీ గ్యాంగ్​ల మధ్య ఘర్షణ ఫలితమేనని అనుమానించారు. అయితే, నిత్యానంద రెడ్డికి దస్తగిరితోనూ, హత్యకు పాల్పడిన ముఠాతోనూ సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిపే ఆధారాలు లభించడంతో, పోలీసులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు.

అధికారులు పరిశీలించిన కాల్​ డేటా : తాము నిత్యానంద రెడ్డి నడుపుతున్న ఒక వ్యవస్థీకృత నేర ముఠాలో భాగంగా పని చేస్తున్నామని, ఆయనే తమ నాయకుడని నిందితులు తమ వాంగ్మూలాల్లో అంగీకరించారు. ఇంతలో కాల్ వివరాల రికార్డులను (CDR) పరిశీలించగా, నిందితులందరూ హత్యకు ముందు ఆ తర్వాత కూడా నిత్యానంద రెడ్డితో సంప్రదింపులు జరిపినట్లు వెల్లడైంది. హత్య చేసిన మూడు గంటల తర్వాత నిందితుల్లో ముగ్గురు నిత్యానంద రెడ్డిని కలిశారని వారికీ ఆశ్రయం కల్పించింది ఆయనేననే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ హత్యలో మరికొందరి వ్యక్తుల ప్రమేయం కూడా ఉండవచ్చని అనుమానిస్తూ, పోలీసులు ఆ కోణంలో తమ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు.

A2 నిందితులైన వెంకటనరేంద్ర, రామగోపాల్ వర్మలు : త్వరలోనే వారి పేర్లు కూడా వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. నిందితులైన ఆదిమూలపు వెంకటనరేంద్ర, రామగోపాల్ వర్మలు సాధారణంగా నిత్యానంద రెడ్డి తరపున వ్యవహారాలను చక్కబెడుతుంటారని పోలీసులు గుర్తించారు. పెద్ద దస్తగిరి హత్య అనంతరం, ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు A-2 నిందితుడైన పేరం రాజు నేరుగా నిత్యానంద రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి అతన్ని కలిశారని పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

నిత్యానంద రెడ్డిపై లుక్​ అవుట్ నోటీసులు: హత్యకు కుట్ర పన్నడం నుంచి నిందితులకు ఆశ్రయం కల్పించడం వరకు ఈ మొత్తం ఘటనలో నిత్యానంద రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషించారని అలాగే వారికి అవసరమైన నిధులు వాహనాలను సమకూర్చింది కూడా అతనేనని దర్యాప్తులో నిర్ధారణైంది. పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో మొత్తం 15 మందిని నిందితులుగా పేర్కొనగా, నిత్యానంద రెడ్డిని A-13 నిందితుడిగా చేర్చారు. ప్రస్తుతం అతను పరారీలో ఉన్నాడు. అతను దేశం విడిచి పారిపోకుండా అడ్డుకునేందుకు, పోలీసులు 'లుక్-అవుట్ నోటీసులను జారీ చేశారు.

నిందితులపై క్రిమినల్​ కేసులు : మిగిలిన నిందితులలో, 11 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి ఆదివారం నాడు కడప ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ఎదుట హాజరుపరిచారు. న్యాయమూర్తి వారిని 14 రోజుల పాటు జ్యుడీషియల్ రిమాండ్‌కు తరలిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ కేసులో నిందితులపై మోపిన నేరారోపణల వివరాలను పరిశీలిస్తే పేరం రాజుపై 11, పేరం రవిపై 7, లేవకు ఉపేంద్ర రెడ్డిపై 4, అవ్వారి వెంకటేష్‌పై 7, పెయ్యాల శివపై 2 తిరుపతి వెంకట సురేంద్రపై 3 క్రిమినల్​ కేసులున్నాయి.

నిత్యానంద రెడ్డిపై 5 అభియోగాలు : ఈ ముఠా నాయకుడైన నిత్యానంద రెడ్డిపై 5 అభియోగాలు ఉన్నాయి. ఈ కేసులలో హత్య, హత్యాయత్నం, దాడి ఇతర పలు రకాల నేరాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. ఈ వివరాలన్నింటినీ పోలీసులు నిందితుల రిమాండ్ నివేదికలో పొందుపరిచారు. అదనంగా, వ్యవస్థీకృత నేరాల నియంత్రణకు సంబంధించిన నిబంధనల కింద, వారు BNSలోని సెక్షన్ 111(1)ని కూడా ఈ కేసులో ప్రయోగించారు.

దస్తగిరిని బెదిరించిన ఘటన - కడప జైలులో విచారణ

వివేకా హత్యకేసు సాక్షుల అనుమానాస్పద మరణాలు - అప్రూవర్‌ దస్తగిరికి భద్రత పెంపు

