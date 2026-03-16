కాంగ్రెస్ వీడనున్న ఎమ్మెల్సీ జీవన్‌రెడ్డి - ఈనెల 25న బీఆర్‌ఎస్‌ తీర్థం!

జగిత్యాల జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో కీలక పరిణామం - కాంగ్రెస్‌ను వీడుతున్నట్లు తెలిపిన మాజీ మంత్రి, సీనియర్‌ నేత టి. జీవన్‌రెడ్డి - ఈనెల 25న బీఆర్‌ఎస్‌లో చేరనున్నట్లు సమాచారం

Jeevan Reddy Joins BRS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 16, 2026 at 6:35 PM IST

Congress Senior Leader and MLC Jeevan Reddy Joins BRS : జగిత్యాల జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కాంగ్రెస్‌ను వీడుతున్నట్లు మాజీ మంత్రి, సీనియర్‌ నేత, ఎమ్మెల్సీ టి. జీవన్‌రెడ్డి తెలిపారు. బీఆర్‌ఎస్‌లో చేరనున్నట్లు ఆయన తన అనుచరులతో తెలిపారు. దీంతో ఆయన కార్యాలయంలో కాంగ్రెస్‌ ఫ్లెక్సీలను జీవన్‌రెడ్డి అనుచరులు తొలగించారు. జీవన్‌రెడ్డి ఈ నెల 25న బీఆర్‌ఎస్‌లో చేరనున్నట్లు సమాచారం.

కాంగ్రెస్‌లో ప్రాధాన్యం లేనందునే : 40 ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి జీవన్‌రెడ్డి సేవలందించారు. రెండు సంత్సరాల క్రితం జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ కుమార్‌ కాంగ్రెస్‌లో చేరారు. బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ కాంగ్రెస్‌లో చేరినప్పటి నుంచి జీవన్‌రెడ్డి అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్‌లో ప్రాధాన్యం లేనందునే పార్టీని వీడుతున్నట్లు జీవన్‌రెడ్డి వెల్లడించారు. జగిత్యాలలో భారీ సభ ఏర్పాటు చేసి బీఆర్‌ఎస్‌లో చేరనున్నట్లు సమాచారం.

