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ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత చిన్నారెడ్డి తొలగింపు

వనపర్తి ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డిపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత చిన్నారెడ్డి వ్యాఖ్యలు - తీవ్రంగా పరిగణించిన పార్టీ అధిష్ఠానం - ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా తొలగింపు - గద్వాల విజయలక్ష్మి నియామకం

Senior Congress leader Chinna Reddy
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత చిన్నారెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2026 at 6:51 PM IST

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Chinna Reddy removed as Planning Commission Vice Chairman : వనపర్తి ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డిపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత చిన్నారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆయన పదవికి ఎసరుపెట్టాయి. వాటిని తీవ్రంగా పరిగణించిన అధిష్ఠానం కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. భవిష్యత్‌లో ఎవరు అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకూడదన్న ఉద్దేశంతో ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా ఆయన్ను తొలగించింది. ఆ స్థానంలో మహిళా కమిషన్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ గద్వాల విజయలక్ష్మిని నియమించింది.

చిన్నారెడ్డికి క్రమశిక్షణా కమిటీ నోటీసులు : ప్రజాక్షేత్రంలో ఉండేవారు మాట్లాడే మాటలు ఒకోసారి వారి పదవుల్ని కోల్పోయే పరిస్థితులు తెస్తాయి. చిన్నపాటి వ్యాఖ్యలే పెద్ద నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. వనపర్తి ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డిపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత చిన్నారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు హస్తం పార్టీలో దుమారం రేపాయి. డబ్బులిచ్చి బీఫామ్ తెచ్చుకున్నారంటూ చిన్నారెడ్డి తనపై తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారని, అవి పార్టీ అధిష్ఠానాన్ని ధిక్కరించేలా ఉన్నాయంటూ పీసీసీ, క్రమశిక్షణ కమిటీకి మేఘారెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన పీసీసీ అధ్యక్షుడు పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేయాలని క్రమశిక్షణా కమిటీకి సూచించారు. ఆ మేరకు చిన్నారెడ్డికి క్రమశిక్షణా కమిటీ నోటీసులు ఇచ్చి వివరణ తీసుకుంది. ఐతే తానేమీ తప్పుగా మాట్లాడలేదని స్థానిక కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల మనోభావాలనే వివరించే ప్రయత్నం చేశానని చిన్నారెడ్డి వివరణ ఇచ్చారు. దానిపై క్రమశిక్షణా కమిటీ ఏమాత్రం సంతృప్తి చెందలేదు.

పదవి నుంచి తప్పించాలని ఆదేశం : దిల్లీ వెళ్లిన మేఘారెడ్డి ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే, కేసీ వేణుగోపాల్‌ని కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు. వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన చిన్నారెడ్డిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. చిన్నారెడ్డి వ్యాఖ్యలను పూర్తిస్థాయిలో పరిశీలించిన పీసీసీ క్రమశిక్షణా కమిటీ చిన్నారెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలని అధిష్ఠానానికి నివేదిక సమర్పించింది. ఆ సిఫార్సుల ఆధారంగా ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్ష పదవి నుంచి చిన్నారెడ్డిని తప్పించాలని ఆదేశించింది.

గద్వాల విజయలక్ష్మీ నియమకం : ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్న చిన్నారెడ్డిపై వేటువేసిన ప్రభుత్వం ఆయన స్థానంలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత కె.కేశవరావు కుమార్తె మహిళ కమిషన్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ గద్వాల విజయలక్ష్మిని నియమించింది. ఇప్పటివరకు గద్వాల విజయలక్ష్మి నిర్వహించిన తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ ఛైర్ పర్సన్ బాధ్యతలను పార్టీ సీనియర్‌ నేత నేరేళ్ల శారదకి మరోమారు అప్పగించింది. కాకతీయ అర్బన్ డెవలప్ మెంట్ ఆధారిటీ- కేయూడీఏఛైర్ పర్సన్‌గా వరంగల్ మాజీ మేయర్ గుండు సుధారాణిని నియమించింది.

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CHINNA REDDY
చిన్నారెడ్డి
GADWAL VIJAYALAKSHMI
SENIOR CONGRESS LEADER CHINNA REDDY

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