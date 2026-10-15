స్థానిక పోరుకు పార్టీ గుర్తులు, విధివిధానాలు విడుదల - బ్యాలెట్ పేపర్లో ఎవరి స్థానం ఎక్కడంటే!
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పార్టీ గుర్తులు, బ్యాలెట్ పేపర్లో అభ్యర్థులకు చోటు కేటాయింపు, విధి విధానాలను ఎస్ఈసీ విడుదల చేసింది. రాష్ట్ర మున్సిపాలిటీ చట్టం ప్రకారం రాజకీయ పార్టీల గుర్తులను నోటిఫై చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:19 PM IST
SEC Releases Party Symbols and Guidelines for Local Body Elections : రాష్ట్రంలో స్దానిక సంస్ధల సమరానికి సంబంధించి అభ్యర్థుల గుర్తులు, బ్యాలెట్ పేపర్ల ముద్రణపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) కీలక మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. 13 నగరపాలక సంస్థలు, 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలలో మేయర్లు, ఛైర్మన్లు, వార్డు సభ్యుల ఎన్నికల కోసం ఉపయోగించే బ్యాలెట్ పత్రాల రూపకల్పనలో ఈ విధివిధానాలను పక్కాగా పాటించనున్నారు. ఓటర్లకు స్పష్టతనిచ్చేలా మొత్తం 5 టేబుళ్ల కింద అభ్యర్థుల పార్టీలు, గుర్తులను వరుస క్రమంలో ప్రచురిస్తారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీల చట్టం ప్రకారం ఎస్ఈసీ రాజకీయ పక్షాలు, గుర్తులను నోటిఫై చేసింది. బ్యాలెట్ పత్రంలో మొదటి టేబుల్ కింద జాతీయ, ప్రాంతీయ పార్టీల అభ్యర్థుల పేర్లను పొందుపరుస్తారు. ఇందులో తొలుత ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, బహుజన సమాజ్ పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్), ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ వంటి 5 జాతీయ పార్టీల అభ్యర్థులకు చోటు కల్పించారు. ఆ తర్వాత క్రమంలో జనసేన, తెలుగుదేశం, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వంటి 3 రాష్ట్ర పార్టీలు ఉన్నాయి. వీటి అనంతరం ఇతర రాష్ట్రాల్లో గుర్తింపు పొందిన 12 పార్టీల అభ్యర్థులకు చోటు ఇచ్చారు.
గందరగోళం లేకుండా స్పష్టమైన ప్రణాళిక : రెండో టేబుల్లో ప్రత్యేక గుర్తుతో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వద్ద రిజిస్టర్ అయిన పార్టీలకు అవకాశం కల్పించాల్సి ఉండగా, ప్రస్తుతం ఈ కేటగిరీలో ఏ పార్టీలు లేవని ఎస్ఈసీ స్పష్టం చేసింది. ఇక మూడో టేబుల్లో ప్రత్యేక గుర్తు లేకుండా కేవలం ఎస్ఈసీ వద్ద నమోదైన 99 పార్టీల అభ్యర్థులకు చోటు కేటాయించారు. నాలుగో టేబుల్ పూర్తిగా స్వతంత్ర అభ్యర్థుల (ఇండిపెండెంట్లు) కోసం కేటాయించారు. వీరి కోసం ఎన్నికల సంఘం 60 రకాల గుర్తులను అందుబాటులో ఉంచింది. బ్యాలెట్ పత్రంలో చిట్టచివరిగా ఉండే ఐదో టేబుల్లో 'నోటా' (ఎవరికీ ఓటు వేయడం ఇష్టం లేని వారి కోసం) ఆప్షన్ ఉంటుందని ఎస్ఈసీ వెల్లడించింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణలో బ్యాలెట్ పత్రాల ముద్రణకు సంబంధించి ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా ఈ స్పష్టమైన ప్రణాళికను రూపొందించారు.
ఎన్నికల నిర్వహణకు పరిశీలకుల నియామకం : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగా, నిష్పక్షపాతంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా సాధారణ పరిశీలకులకు సూచించారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు జిల్లాకు ఒక అధికారి చొప్పున 28 మంది మంది ఐఏఎస్ అధికారులను సాధారణ పరిశీలకులుగా నియమిస్తూ ఎస్ఈసీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి పరిశీలకులకు పునేఠ పలు సూచనలు చేశారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో అనుసరించే విధానాలు స్థానిక ఎన్నికల్లోనూ పాటించాలని స్పష్టం చేశారు. రాజకీయ ప్రతినిధులు ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించకుండా పరిశీలకులు నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించే ఘటనలపై అప్రమత్తంగా ఉంటూ, తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
ఎన్నికల నిర్వహణను మరింత సులభతరం చేసేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పోల్ మేనేజ్మెంట్ యాప్ను రూపొందించిందని పునేఠా వెల్లడించారు. ఈ యాప్ ద్వారా ఓటర్ల నిర్వహణ, పోలింగ్ కేంద్రాల వివరాలు, ఎన్నికల నిర్వహణ విధానాలు వంటి సమాచారాన్ని అందుబాటులో ఉంచినట్లు పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల్లో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలని పోలీసులకు ఆదేశించారు. ప్రతి ఓటరు ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు గురికాకుండా స్వేచ్ఛగా తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకునే వాతావరణాన్ని కల్పించాలన్నారు. అందుకు అధికారుల సమన్వయంతో పనిచేయాలని పునేఠ సూచించారు.
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