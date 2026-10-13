గెజిట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన వెంటనే ఎన్నికల షెడ్యూల్: అనిల్ చంద్ర పునేఠా
రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సమావేశానికి వివిధ రాజకీయ పక్షాల నేతలు హాజరయ్యారు. పార్టీల నేతలకు విధివిధానాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర, కార్యదర్శి మల్లికార్జున్ వివరించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 5:24 PM IST
SEC Meeting With Political Parties: ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలపై రాజకీయ పక్షాల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా వెల్లడించారు. భేటీలో 20 రాజకీయ పక్షాల నేతలతో చర్చించామని, వారు చెప్పిన ముఖ్యమైన అంశాలను గుర్తించామని తెలిపారు. వారి సూచనలు, సలహాలు పాటిస్తూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తామని చెప్పారు.
విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. చట్టప్రకారమే నామినేషన్ల స్వీకరణ, ఇతర అంశాలన్నీ ఉంటాయని అందులో ఎటువంటి మార్పులు చేయడానికి అవకాశం ఉండదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రాజకీయ పక్షాల ప్రతినిధులు ఎన్నికలు పారదర్శకంగా జరిగే విధంగా చర్యలు ఉండాలని డిమాండ్ చేశారు.
'పోటీచేసే అభ్యర్థులకు భద్రత ఇవ్వాలని రాజకీయ పక్షాలు కోరాయి. సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో భారీ బందోబస్తు సహా, సంబంధిత పత్రాల విషయంలో జిల్లా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశాం. సంబంధిత విభాగాల నుంచి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ రావాల్సి ఉంది, ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపిన తర్వాత ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేస్తాం.' -అనిల్ చంద్ర పునేఠా,రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్
ఆ తప్పులు పునరావృతం కాకుండా: ఎన్నికలు సజావుగా జరిగేందుకు పూర్తిగా సహకరిస్తామని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి తెలిపినట్లు రాజకీయపార్టీల నేతలు తెలిపారు. గత ఎన్నికల నేపథ్యంలో జరిగిన ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని ఎస్ఈసీని కోరామన్నారు. పండుగల నేపథ్యంలో ఎలాంటి అసౌక్యరం లేకుండా చూడాలని కోరామని వివిధ రాజకీయపార్టీల నేతలు చెప్పారు. స్వేచ్ఛగా ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఈ ఎన్నికలు జరగాలని దానికి ఎస్ఈసీ తీసుకుంటున్న చర్యలు మరింత కట్టుదిట్టంగా ఉండాలని రాజకీయ పక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. ఆన్లైన్లో నామినేషన్లను స్వీకరించేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కొన్ని పక్షాలు కొరాయి. కేంద్ర బలగాలను రప్పించి గ్రామాలలో శాంతిభద్రతల కోసం ఎన్నికలకు వినియోగించాలన్నాయి. రిజర్వేషన్ల విషయంలో ప్రభుత్వం అన్యాయం చేసిందని మరికొన్ని పక్షాలు ఆరోపించాయి. తమ తమ పార్టీల తరఫున వినతి పత్రాలను సమర్పించాయి.
రాజకీయపార్టీలు ఇచ్చిన సలహాలు, సూచనలు పాటిస్తూ ఎన్నికలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తామని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. భేటీలో 20 రాజకీయపక్షాల నేతలతో చర్చించామని వారు చెప్పిన ముఖ్యమైన అంశాలను గుర్తించామని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పూనేఠా తెలిపారు. సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో భారీ బందోబస్తు సహా సంబంధిత పత్రాల విషయంలో జిల్లా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశామన్నారు.
తొలి నొటిఫికేషన్కు సమాయత్తం: రాజకీయ పక్షాలు అనుసరించాల్సిన విధివిధానాలు, ఎంసీసీ అమలుకు సహకరించాల్సిన తీరుతెన్నులు వంటివి ఎస్ఈసీ రాజకీయ పక్షాలకు స్పష్టంగా వివరించనుంది. మరోవైపు పోలింగ్బూత్లు, నిర్వహణలో తమ వైపు నుంచి సూచనలు సలహాలను రాజకీయ పక్షాలు ఎస్ఈసీ ముందు ఉంచనున్నాయి. ఈ క్రతవు పూర్తయిన తర్వాత స్థానిక సంస్థలకు సంబందించిన తొలి నొటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సమాయుత్తమవుతోంది. ఈ సాయంత్రం లోక్ భవన్లో గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ను ఏఈసీ పునేఠా కలిసి రాష్ట్రస్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియను వివరించనున్నారు. ఇప్పటికే హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టులో ఎస్ఎల్పీ ఇచ్చిన ఎల్ఎల్పీలో చెప్పిన అంశాల ప్రకారం బీసీ రిజర్వేషన్లు ప్రభుత్వం ఖరారు చేసిందని, ఏ క్షణంలోనైనా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు.
ఏపీలో స్థానిక సమరానికి సై - రేపే షెడ్యూల్ విడుదల