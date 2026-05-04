'దేశ వ్యాప్తంగా బీజేపీకి ఓటింగ్ శాతం పెరుగుతోంది' - ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ విజయంపై మంత్రి సత్యకుమార్
అస్సాంలో మూడోసారి బీజేపీ అధికారంలోకి రాబోయే దిశగా వెళ్తుంది - దేశ వ్యాప్తంగా బీజేపీకి ఓటింగ్ శాతం పెరుగుతోంది - ఎన్నికల ఫలితాలపై స్పందించిన మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 7:10 PM IST
Satya Kumar Yadav On BJP Results Of Five States : బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ అక్రమ చొరబాటుదారులను ప్రోత్సహించి వారికి ఓటు హక్కు కల్పించారని మంత్రి సత్య కుమార్ ఆరోపించారు. అస్సాం రాష్ట్రంలో మూడోసారి బీజేపీ విజయదుంధుబి సాధించి ముందుకు వెళ్తుందని, బెంగాల్ ప్రజల తీర్పు ఆటవిక పాలనకు ముగింపు పలికే దిశగా ఉందని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ అన్నారు.
ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు బీజేపీ పార్టీకి అనుకూలంగా వస్తున్న నేపథ్యంలో పార్టీ నేతలతో కలిసి విజయవాడలోని రాష్ట్ర బీజేపీ కార్యాలయంలో ఆయన సమావేశం నిర్వహించారు. బెంగాల్లో 15 ఏళ్లుగా TMC అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. తమిళనాడులో సైతం బీజేపీ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోందని అక్కడ హంగ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్నారు. కేరళలో దాదాపు 3-5 అసెంబ్లీ స్థానాలు బీజేపీ సొంతం చేసుకుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. దేశ వ్యాప్తంగా బీజేపీకి ఓటింగ్ శాతం పెరుగుతోందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
"బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ అక్రమ చొరబాటుదారులను ప్రోత్సహించి వారికి ఓటు హక్కు కల్పించారు. అస్సాం రాష్ట్రంలో మూడోసారి బీజేపీ విజయాన్ని సాధించి ముందుకు వెళ్తోంది. బెంగాల్ ప్రజల తీర్పు ఆటవిక పాలనకు ముగింపు పలుకుతుంది. ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు బీజేపీకి అనుకూలంగా వస్తున్న నేపథ్యంలో పార్టీ నేతలతో కలిసి విజయవాడలోని రాష్ట్ర బీజేపీ కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించాను. బెంగాల్లో 15 ఏళ్లుగా TMC అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని పట్టించుకోలేదు. తమిళనాడులో కూడా బీజేపీ రెండో స్థానంలో ఉంది. అక్కడ హంగ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కేరళంలో దాదాపు 3-5 అసెంబ్లీ స్థానాలు బీజేపీ సొంతం చేసుకుంటుందనే ధీమా ఉంది. దేశ వ్యాప్తంగా బీజేపీకి ఓటింగ్ శాతం పెరుగుతోంది, దీనిపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాను." - సత్య కుమార్ యాదవ్ , వైద్య ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖ మంత్రి
డబల్ ఇంజన్ సర్కార్ తోనే ప్రగతి సాధ్యం : డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ తోనే ప్రగతి సాధ్యమని ప్రజలు భావిస్తున్నారని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తెలిపారు. తాజా ఎన్నికల ఫలితాలే దీనికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. సుస్థిర ప్రభుత్వంతోనే రాష్ట్రాల అభివృద్ధి సాధ్యమని వెల్లడించారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో దేశ ప్రతిష్ఠ ప్రపంచ స్థాయిలో మరింత పెరిగిందని వ్యాఖ్యానించారు. దేశానికి మోదీ విజన్ రాష్ట్రానికి చంద్రబాబు విజన్ సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయని అన్నారు. తాజా ఎన్నికల్లో విజయం సొంతం చేసుకున్న NDA నేతలకు మంత్రి అభినందనలు తెలిపారు.
