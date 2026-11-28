రాష్ట్ర కాంగ్రెస్లో తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై నివేదిక! - త్వరలోనే అధిష్ఠానానికి అందించనున్న సందీప్
Sandeep Report on Congress party: రాష్ట్ర కాంగ్రెస్, ప్రభుత్వ పనితీరుపై ఏఐసీసీ ఇంఛార్జీ సందీప్కుమార్ నివేదిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. సమగ్ర నివేదిక తయారు చేసి అధిష్ఠానానికి అందించనున్నట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
Published : November 28, 2026 at 8:19 AM IST
రాష్ట్ర కాంగ్రెస్లో తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, ప్రభుత్వ పనితీరుపై ఏఐసీసీ ఇంఛార్జ్ సందీప్ కుమార్ సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో పార్టీ పరిస్థితిని అన్ని కోణాల్లో తెలుసుకునేందుకు ఇప్పటికే పలువురు ముఖ్య నేతలతో సమావేశమైన ఆయన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితోనూ ప్రత్యేకంగా చర్చించారు. రాష్ట్రంలో పార్టీ పరిస్థితి, ప్రభుత్వ పనితీరుపై అధిష్ఠానానికి సమగ్ర నివేదిక అందించనున్నట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
మంత్రులతో విడివిడిగా సమావేశం
రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇంఛార్జ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారిగా ఈ నెల 22న హైదరాబాద్కు వచ్చిన బీఎం సందీప్ కుమార్ 3 రోజుల పాటు వివిధ సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు. పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ, సలహా కమిటీ, పీసీసీ విస్తృతస్థాయి సమావేశాలకు ఆయన హాజరయ్యారు. రాష్ట్రంలో పార్టీ పరిస్థితి, ప్రభుత్వ పనితీరు, నాయకుల మధ్య సమన్వయం తదితర అంశాలపై నేతల అభిప్రాయాలను తెలుసుకున్నారు. మంత్రులతో విడివిడిగా సమావేశమైన సందీప్ కుమార్, డీసీసీ అధ్యక్షులతోనూ ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు.
జిల్లాల్లో పార్టీ సంస్థాగత పరిస్థితి, కార్యకర్తల సమస్యలపై ఆరా తీశారు. మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డితోనూ సందీప్ కుమార్ విడివిడిగా సమావేశమయ్యారు. తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, ప్రభుత్వ పనితీరు, పార్టీలోని పరిస్థితులపై తమ అభిప్రాయాలను ఆయనకు వివరించినట్లు తెలుస్తోంది. మూడు రోజుల పాటు వివిధ స్థాయిల నాయకులతో సమావేశమైన సందీప్ కుమార్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్లోని పరిస్థితులపై ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పార్టీ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను జనంలోకి తీసుకెళ్లేలా తమ అభిప్రాయాలు తెలిపినట్లు ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
ప్రజాభవన్ అతిథి గృహంలో సందీప్కుమార్, రేవంత్రెడ్డి భేటీ
ఈ నెల 24న దిల్లీకి వెళ్లిన సందీప్ కుమార్ సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్లో పాల్గొనేందుకు 26న తిరిగి హైదరాబాద్కు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో ఆయన ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. ప్రజాభవన్ అతిథి గృహంలో దాదాపు రెండు గంటల పాటు జరిగిన ఈ భేటీ రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
రాష్ట్రంలో తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలు, పార్టీ పరిస్థితులతో పాటు ప్రభుత్వం, పార్టీ నాయకత్వం మధ్య సమన్వయంపై ఇద్దరి మధ్య చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, సందీప్ కుమార్కు వివరించినట్లు సమాచారం. మరోవైపు పార్టీలో అక్కడక్కడ వ్యక్తమవుతున్న అసంతృప్తి, కొందరు ఎమ్మెల్యేలు బహిరంగంగా చేస్తున్న విమర్శల అంశం కూడా చర్చకు వచ్చినట్లు పార్టీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.
నాయకులతో సమావేశమై అభిప్రాయాలు సేకరించిన సందీప్ కుమార్ ముఖ్యమంత్రితోనూ ప్రత్యేకంగా చర్చించడం ద్వారా ప్రభుత్వ, పార్టీ పరిస్థితులపై మరింత స్పష్టతకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతం, ప్రభుత్వ పనితీరు, నాయకుల మధ్య సమన్వయం, భవిష్యత్ రాజకీయ కార్యాచరణ వంటి అంశాలపై ఆయన సమగ్ర నివేదిక రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం. సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్ విజయవంతమైన అంశాన్ని కూడా నివేదికలో ప్రస్తావించే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో తాను సేకరించిన అభిప్రాయాలు, తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, ప్రభుత్వ పనితీరుపై అధిష్ఠానానికి సందీప్కుమార్ నివేదిక అందించనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఏఐసీసీ ఇంఛార్జ్ సందీప్ కుమార్తో రేవంత్ రెడ్డి భేటీ - పార్టీ వర్గాల్లో ఆసక్తి