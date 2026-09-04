మేం అడిగినంత ఇవ్వాల్సిందే! - అధికార పార్టీలో పంపకాల 'పంచాయితీ'
శివారులో నిర్మాణాలు, లేఅవుట్ల వద్ద అధికార పార్టీ నాయకుల వసూళ్ల పర్వం - తారాస్థాయికి చేరిన పంపకాల పంచాయితీ - ప్రజా ప్రతినిధులు, నేతల మధ్య సఖ్యత లేకపోవడంతో అనేక సమస్యలు
Published : September 4, 2026 at 1:23 PM IST
Congress Party Conflicts in Chevella : అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్లో పంపకాల పంచాయితీ తారాస్థాయికి చేరింది. చేవెళ్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మూడు వర్గాలుగా చీలిపోయింది. దీనికితోడు సెగ్మెంట్లోని మున్సిపాలీటీల్లో అక్రమ వసూళ్ల దందాకు తెరలేపారు. కొత్తగా ఎవరైనా భవన నిర్మాణాలు, లేఅవుట్లు వేస్తే గద్దల్లా వాలిపోతున్నారు. ఒకరేమో అక్రమ నిర్మాణాలపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ అధికారులపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి తెస్తుండగా, మరొకరేమో అటువైపు కన్నెత్తి చూడొద్దంటూ అధికారులకు హుకూం జారీ చేస్తున్నారన్న ప్రచారం గట్టిగా సాగుతోంది. మున్సిపాలిటీల్లో కొంతమంది కౌన్సిలర్లు వేరు కుంపటి పెట్టారు. కీలక ప్రజాప్రతినిధులు, నేతల మధ్య సఖ్యత లేకపోవడంతో ఎవరికి వారే అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు.
నిర్మాణాలు, లేఅవుట్లపై పంజా : ఈ ఏడాదిలోనే చేవెళ్ల, శంకర్పల్లి, మొయినాబాద్ మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు పూర్తయి పాలక వర్గాలు ఏర్పడ్డాయి. మూడు చోట్ల కూడా అధికార పార్టీకి చెందిన వారే ఛైర్పర్సన్లు, ఛైర్మన్లుగా ఎన్నికయ్యారు. హైదరాబాద్ నగర శివారు ప్రాంతం కావడంతో గతంలోనే వెలిసిన లేఅవుట్లలో ప్రస్తుతం నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల ఇప్పుడిప్పుడే కొత్తగా లేఅవుట్లు వెలుస్తున్నాయి. వీటిలో అధిక శాతం ప్రభుత్వం నుంచి పర్మిషన్లు ఉండటం లేదు. దీంతో నేతలు, కీలక ప్రజా ప్రతినిధులు బాధితులపై బెదిరింపులకు దిగుతున్నారన్న ప్రచారం నడుస్తోంది.
డబ్బులు ఇవ్వాలి : ఇటీవల మొయినాబాద్లోని ఓ వార్డు పరిధిలో కొత్తగా లేఅవుట్ వేశారు. దానికి సంబంధిత మున్సిపాలిటీ నుంచి అనుమతులు లేకపోవడంతో పట్టణానికి చెందిన ఓ కీలక నేత లేఅవుట్ విస్తీర్ణాన్ని లెక్కకట్టి నగదు ముట్టజెప్పాలంటూ తన అనుచరుడిని అక్కడికి పంపించారు. దీంతో నిర్వాహకులు ఆ నేతకు కొంత సొమ్ము ముట్టజెప్పారు. ఈ విషయం నియోజకవర్గానికి చెందిన మరో కీలక నేతకు తెలియడంతో వెంటనే మున్సిపల్ అధికారులను పంపించి రోడ్లను పూర్తిగా ధ్వంసం చేయించారు. దీనికి కారణం సదరు నేతకు ముడుపులు అందకపోవడమేనని ప్రచారం జరుగుతోంది.
మరో కీలక నేత అండ : మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు, నేతలు ఎవరికి వారే తమ జేబులు నింపుకొనే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు. ప్రధానంగా 111 జీవో పరిధిలోని ప్రాంతాల్లో వసూళ్ల పర్వం జోరుగా సాగుతోంది. హిమాయత్నగర్ రెవెన్యూ పరిధిలోని ఓ కాలనీలో 400 గజాల స్థలంలో జీ+7 నిర్మాణ పనులు చకచకా సాగుతున్నాయి. దీనికి మరో కీలక నేత అండ ఉందన్న మాటలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. నిబంధనలను లెక్క చేయకుండా విరుద్ధంగా వెలుస్తున్న నిర్మాణాలపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని ఓ అధికారి చెప్పారు.
ఎవరైనా సరే ఇవ్వాల్సిందే : చేవెళ్ల, మొయినాబాద్, శంకర్పల్లి వంటి ప్రాంతాల్లో గతంలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం జోరుగా సాగింది. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా భవన నిర్మాణాలు చేపడితే అధికార పార్టీ నాయకులు బెల్లం చుట్టూ ఈగలు వాలినట్లు ఒకేసారి గుంపు మాదిరిగా దండయాత్ర చేస్తున్నారు. సురంగల్ రెవెన్యూ పరిధిలో పెద్ద ఎత్తున విల్లాల నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. మున్సిపాలిటీకి చెందిన ఓ కీలక నాయకుడు ఒక్కో దానికి రూ.2 లక్షల చొప్పున అక్కడి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి నుంచి దాదాపు రూ.2 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు పెద్ద ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇది మరో కీలక ప్రజాప్రతినిధికి తెలిసి అతని అనుచరుడిని పంపించాడు. అయితే ఇప్పటికే తన దగ్గరికి వచ్చిన అధికార పార్టీకి చెందిన నేతకు సొమ్ము ముట్టజెప్పినట్లు సమాధానం చెప్పారు. స్థానిక కౌన్సిలర్ వెళ్లినా ఇదే చెప్పడంతో కౌన్సిలర్లు, ఛైర్పర్సన్ రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు. శంకర్పల్లి, చేవెళ్ల పురపాలికల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొని ఉంది.
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