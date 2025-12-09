ETV Bharat / politics

'పొరపాటు జరిగింది' - ఎమ్మెల్యే మాధవికి అధికారుల క్షమాపణ

మాధవిరెడ్డి, జోగేశ్వరరావుల ఫిర్యాదులపై ప్రివిలేజ్‌ కమిటీ విచారణ - తదుపరి భేటీకి ‘సాక్షి’ ప్రతినిధులకు పిలుపు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 1:03 PM IST

MLA Madhavi Protocol Issue in Assemble: ఎమ్మెల్యేల (శాసనసభ్యుల) హక్కులకు భంగం కలిగించి వారిని అవమానించినందుకు రెవెన్యూ అధికారులు క్షమాపణలు చెప్పారు. నిన్న (సోమవారం) అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో అసెంబ్లీ (శాసనసభ) ప్రివిలేజ్ కమిటీ చైర్మన్ పితాని సత్యనారాయణ అధ్యక్షతన సమావేశమైంది. సభ్యులు పి. ధర్మరాజు, బి. దస్తగిరి సంబంధిత అధికారులు భేటీలో పాల్గొన్నారు.

కడప రిమ్స్‌లో నూతన భవన సముదాయం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన శిలాఫలకంపై స్థానిక ఎమ్మెల్యేగా తన పేరు రాయలేదని కడప ఎమ్మెల్యే మాధవిరెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై కమిటీ సమీక్షించింది. 'పొరపాటు జరిగింది. భవిష్యత్తులో జరగకుండా చూసుకుంటాం. క్షమించండి,’ అని అప్పటి జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి గంగాధర్, రిమ్స్‌ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సురేశ్వర రెడ్డి ఎమ్మెల్యేకు క్షమాపణలు చెప్పారు.

వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ ఒత్తిడితోనే అలా చేశాం: 2022-24 వరకు మండపేట నియోజకవర్గంలో చేపట్టిన పనులకు సంబంధించిన శిలాఫలకాల పై తన పేరు రాయలేదని అప్పటి, ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న జోగేశ్వరరావు దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదుపై చర్చించారు. బాధ్యులైన నాటి ఐదుగురు అధికారులను కమిటీ (సభాసంఘం) ప్రశ్నించింది. ‘మండపేట నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ ఇన్‌ఛార్జిగా వ్యవహరించిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు ఒత్తిడి కారణంగానే ఎమ్మెల్యే జోగేశ్వరరావు పేరును శిలాఫలకాలపై వేయలేదు. ప్రొటోకాల్‌ పాటించనందుకు మేము క్షమాపణ కోరుతున్నాం’ అని ఐదుగురు అధికారులు ప్రకటించారు. ‘పాత శిలాఫలకాలపై జోగేశ్వరరావు పేరును జత చేసి, వాటిని పునరుద్ధరించండి. వారంలోగా నివేదిక ఇవ్వండి’ అని కమిటీ వారిని ఆదేశించింది.

కడప కలెక్టరేట్‌ అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై ఆగ్రహం: గత ఏడాది స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో తనకు కనీసం కుర్చీ ఏర్పాటు చేయలేదని ఎమ్మెల్యే మాధవిరెడ్డి చేసిన మరో ఫిర్యాదుపై కమిటీ సమీక్షించింది. గత నెలలో భేటీకి బాధ్యులను పిలిస్తే రాలేదు. అప్పటి డీఆర్వో గంగాధర్‌ను పంపాలని కలెక్టర్‌ కార్యాలయానికి లిఖితపూర్వకంగా సమాచారం ఇచ్చినా, పట్టించుకోలేదు. దీనికేం చెబుతారు’ అని కడప డీఆర్వో విశ్వేశ్వరనాయుడిని కమిటీ (సభాసంఘం) ప్రశ్నించింది.

ఈ సమాచారాన్ని బాధ్యులైన అధికారులకు సకాలంలోనే చేరవేశామని డీఆర్వో చెప్పగా, ఆ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలను తమ ముందు ఉంచాలని కమిటీ ఆదేశించింది. సంబంధిత ఉద్యోగులకు నోటీసులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. మాధవిరెడ్డి ఫిర్యాదుపై డీఆర్వో వివరణ ఇస్తూ ‘స్వాతంత్య్ర వేడుకులకు ఎమ్మెల్యే ముందుగా వస్తామన్నారు, తర్వాత రావడం లేదని తెలిసింది. స్పష్టత లేకపోవడం వల్ల సమన్వయ లోపం జరిగింది’ అని డీఆర్వో చెప్పబోయారు. ఆమె ఎమ్మెల్యే మాత్రమే కాదు, ప్రభుత్వ విప్‌ కూడా? ప్రొటోకాల్‌ చూసుకోరా’అని కమిటీ ప్రశ్నించింది. విప్‌లకు ప్రత్యేకంగా ప్రొటోకాల్‌ లేదని డీఆర్వో, సిబ్బంది చెప్పగా, ‘మీకున్న గైడ్‌లైన్స్‌ ఏంటో తదుపరి సమావేశంలో సమర్పించండి’ అని కమిటీ ఆదేశించింది.

సాక్షి నుంచి రాతపూర్వక జవాబు వచ్చాక: సాక్షిలో ఫిబ్రవరిలో కోట్లు ఖర్చు-శిక్షణ తుస్సు-ప్రణాళిక లేకుండా ఎమ్మెల్యేల శిక్షణ తరగతుల ప్రకటన’ శీర్షికతో ‘కథనం ప్రచురించారు. సభాహక్కుల ఉల్లంఘనేనని నందికొట్కూరు ఎమ్మెల్యే జయసూర్య ఇటీవల చేసిన ఫిర్యాదు ఈ సమావేశంలో చర్చకు వచ్చింది. హైకోర్టు తాజా ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో సాక్షి ఎడిటర్, చీఫ్‌ రిపోర్టర్‌ వ్యక్తిగతంగా రాలేదని అధికారులు తెలిపారు. వారు లిఖిత పూర్వకంగా సమాధానం ఇవ్వాల్సి ఉందని, వారం లోపు వివరణ సమర్పిస్తే, దాన్ని పరిశీలించిన తర్వాత తదుపరి భేటీకి పిలవాలని కమిటీ నిర్ణయించింది.

