తీరు మార్చుకోకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు! : మంత్రుల వ్యవహారశైలిపై సీఎం సీరియస్

మంత్రుల వ్యవహారశైలిపై కేబినెట్‌ భేటీలో వాడీవేడి చర్చ! - కొందరి తీరుపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆగ్రహం - మంత్రుల వ్యవహారశైలిపై గట్టిగా మాట్లాడిన రేవంత్‌రెడ్డి

Revanth Reddy expressed anger in Cabinet Meeting
Revanth Reddy expressed anger in Cabinet Meeting (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 8:50 AM IST

2 Min Read
Revanth Reddy expressed anger in Cabinet Meeting : ప్రభుత్వానికి, పార్టీకి నష్టం కలిగించేలా వ్యవహరిస్తున్న కొందరు మంత్రులపై సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మంత్రుల వ్యవహార శైలిపై కేబినెట్‌ భేటీలో వాడీవేడి చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. మంత్రులు తీరు మార్చుకోకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి గట్టిగా చెప్పినట్లు సమాచారం. తాము తొందరపడ్డామని మంత్రులు కొండా సురేఖ, జూపల్లి కృష్ణారావు సీఎంకు వివరణ ఇచ్చినట్లు తెలిసింది.

కేబినెట్​ భేటీలో వాడీవేడి చర్చ! - తీరు మార్చుకోకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవని రేవంత్‌రెడ్డి హెచ్చరిక (ETV)

కొందరు మంత్రుల వ్యవహారశైలిపై కేబినెట్‌ సమావేశంలో తీవ్ర స్థాయిలో చర్చ జరిగినట్లు తెలిసింది. తాజా ఘటనలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు విశ్వసనీయవర్గాల సమాచారం. పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి నష్టం కలిగించేలా కొందరి చర్యలు ఉంటున్నాయని, మార్చుకోకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవని స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది.

గంటన్నర సేపు మంత్రుల విభేదాలపై చర్చ : గురువారం జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఎజెండాలోని అంశాలు ముగిసిన తర్వాత అధికారులందరినీ బయటకు పంపించి మంత్రులతో ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. సుమారు గంటన్నర సేపు రాజకీయాంశాలు, మంత్రుల మధ్య విభేదాలపై చర్చించినట్లు తెలిసింది. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక సహా పలు అంశాలపై ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి, కొందరు మంత్రులు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం.

మంత్రుల పని తీరు, కొందరు మంత్రుల వ్యవహార శైలి, తాజాగా ఎక్సైజ్‌ శాఖ వివాదం, ఇటీవల కొండా సురేఖ ఓఎస్డీ వ్యవహారం ఇలా అన్నింటిపై వివరంగా చర్చించినట్లు సమాచారం. కొందరు మంత్రుల వ్యవహార శైలిని పరోక్షంగా తప్పుపట్టిన ముఖ్యమంత్రి వారి పనితీరు, ప్రవర్తనలో మార్పు రావాల్సి ఉందని స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది.

సీఎంకు వివరణ ఇచ్చిన ఇద్దరు మంత్రులు : వాణిజ్య పన్నుల శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి రిజ్వీ వీఆర్‌ఎస్‌ తీసుకుంటే కేటీఆర్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ పెట్టి ఎలాంటి సంబంధం లేని తన కుటుంబ సభ్యులను ఇందులోకి లాగే ప్రయత్నం చేశారని, ఈ వ్యవహారంలో మంత్రిని తప్పు పట్టినట్లు తెలిసింది. ఈ సమయంలో మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, కొండా సురేఖ వివరణ ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. ఇద్దరూ కూడా తాము తొందరపడ్డామని పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది. మంత్రుల వ్యవహార శైలి గురించి మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి, ఇద్దరు మంత్రులు వివరణ ఇచ్చిన తర్వాత తాజా ఘటనల్లో వారి వ్యవహార శైలి గురించి గట్టిగా మాట్లాడినట్లు తెలిసింది.

ఏం జరిగింది, మంత్రులుగా ఏం చేశారు : ఏం జరిగింది, మంత్రులుగా ఏం చేశారో వివరంగా ప్రస్తావించినట్లు విశ్వసనీయవర్గాల ద్వారా తెలిసింది. ముఖ్యమంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతోనే గురువారం రాత్రి జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో తమ కుమార్తె మాటలకు సీఎంకు క్షమాపణ చెబుతున్నానని, వివాదాలన్నీ సమసిపోయాయని కొండా సురేఖ చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. జూపల్లి కృష్ణారావు కూడా రిజ్వీ వీఆర్‌ఎస్‌కు తన లేఖకు సంబంధం లేదంటూ కేటీఆర్‌ విమర్శలపై తీవ్రంగా స్పందించారు. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక, ప్రస్తుత పరిస్థితి, ఎన్నికల్లో విజయానికి చేయాల్సిన కృషి గురించి కూడా సీఎం వివరించినట్లు తెలిసింది. బీసీ రిజర్వేషన్లపై కూడా వివరంగా చర్చించినట్లు సమాచారం.

