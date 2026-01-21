తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు - రిజర్వేషన్ రొటేషన్తో పక్క నేతల చూపులు
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్ రొటేషన్తో నేతలకు చిక్కులు - ఇష్టం లేకున్నా పార్టీ కోసం పోటీ చేయాలని సూచిస్తున్న ఎమ్మెల్యేలు - వార్డుకు సంబంధం లేకపోయినా పోటీలో ఉండాల్సిందేనని పైనుంచి ఆదేశాలు
Published : January 21, 2026 at 8:05 PM IST
Reservation Rotation Issues in Municipal Elections : రాష్ట్రంలోని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేసింది. ఎన్నికల సన్నద్ధతపై ఈ నెల 23 వరకు జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే పుర ఎన్నికల్లో ఈసారి వార్డు రిజర్వేషన్లకు రొటేషన్ విధానాన్ని అనుసరించడం ఆశావహులకు వివిధ పార్టీల నాయకులకు చిక్కులు తెచ్చిపెట్టింది.
ఉదాహరణకు చూస్తే జనగామ మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ పీఠం గత ఎన్నికల్లో జనరల్ మహిళకు కేటాయించగా, ఈ దఫా బీసీ జనరల్కు దక్కింది. 30 వార్డుల్లో గతంలో ఎస్టీకి కేటాయించిన వార్డులను ప్రస్తుతం ఎస్సీ వార్డులుగా మారాయి. రిజర్వ్డ్ ఉన్న వార్డులు జనరల్ కోటాలో చేరాయి. 1 నుంచి 12 వార్డుల్లో ఎక్కడ అన్ రిజర్వ్డ్ కేటగిరీకి దక్కలేదు. గతంలో ఎస్సీ, బీసీ సామాజిక వర్గాలు అధికంగా ఉన్న వార్డులు జనరల్కు మారాయి. 27వ వార్డు తప్ప అన్ని వార్డుల్లోనూ మార్పులు జరిగాయి.
ఇతర వార్డుల నుంచి తీసుకువచ్చి బరిలో : గత రెండు పర్యాయాలు జనగామ మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ పీఠాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ దక్కించుకుంది. అదే రీతిలో పట్టు కాపాడుకునేందుకు బలమైన జట్టు కోసం ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా కసరత్తు చేస్తున్నారు. జనరల్ వార్డుల్లో రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించేందుకు ఇద్దరు నాయకులను సుదూర వార్డుల్లోనూ పోటీకి దింపేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. కొన్ని వార్డుల్లో బలమైన అభ్యరులు లేకపోవడంతో ఇతర వార్డుల నుంచి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇష్టం లేకున్నా, పార్టీ కోసం పోటీకి సిద్ధం కావాలని ఒప్పించే పనిలో ఉన్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఆయా వార్డుల నుంచి పోటీకి సిద్ధపడిన వారి స్తోమత, వార్డుల్లో వారికి ఆదరణ, మాజీ కౌన్సిలర్లలో వారి వార్డుల్లో పరపతి గురించి సర్వే కూడా చేసినట్లు సమాచారం.
ప్రజా పాలన, సంక్షేమ పథకాలతో కాంగ్రెస్కు ప్రజాదరణ దక్కుతోందనే అంచనాతో ఆ పార్టీ నుంచి ఈసారి అనూహ్యంగా టిక్కెట్కు పోటీ పెరిగింది. ఆశావహులు సోమవారం జనగామ నియోజకవర్గ కార్యాలయంలో కొమ్మూరి ప్రతాపరెడ్డిని కలిసి దరఖాస్తులు సమర్పించారు. టిక్కెటు కోసం ఎవరి ప్రయత్నంలో వారు ఇప్పటికే నిమగ్నమై ఉన్నారు. డీసీసీ అధ్యక్షురాలు ధన్వంతి, కొమ్మూరికి ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా మారాయి. ఎవరికీ స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వకుండా వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిశీలించి అధిష్ఠానానికి పంపించనున్నట్లు తెలిపారు. మిత్రపక్షం సీపీఎం నాలుగు వార్డులు తమకు ఇవ్వాలని పట్టుబడుతోంది.
- గత ఎన్నికల్లో 30 వార్డుల్లో పోటీ చేసి 4 వార్డుల్లో గెలిచిన బీజేపీ ఈసారి అన్ని వార్డుల్లో పోటీకి సిద్ధమవుతోంది. వార్డుల వారీగా దరఖాస్తులు వచ్చాయని జిల్లా అధ్యక్షుడు సౌడ రమేశ్ తెలిపారు.
- జనరల్ వార్డుల్లో ఎస్సీ ఓటర్లు అధికంగా ఉన్న చోట, రిజర్వ్డ్ వార్డుల్లో మైనార్టీ ఓటర్లు అధికంగా ఉన్న వార్డుల్లో తమకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని, లేకపోతే తామే అభ్యర్థులను పోటీకి దింపుతామని ఆయా రాజకీయ పార్టీలకు కొన్ని సామాజిక వర్గాలు తేల్చి చెబుతున్నాయి.
ఎన్నికలపై శిక్షణ : ఎన్నికల్లో పాల్గొనే మాస్టర్ ట్రైనర్లకు సోమవారం శిక్షణ పూర్తి కాగా శిక్షకులకు శిక్షణ కార్యక్రమం బుధవారం ఉదయం పది గంటలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయంలో నిర్వహించారు. అనంతరం వారు జిల్లా స్థాయిలో జోనల్ అధికారులు, రిటర్నింగ్ అధికారులు, ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, కౌంటింగ్ సిబ్బందికి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. జిల్లాల్లో ఏర్పాట్లు అన్నీ పూర్తయ్యి 23వ తేదీ తర్వాతే ఎన్నికల షెడ్యూలు విడుదల చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం భావిస్తోంది.
మహిళలకు 50 శాతం - ఖరారైన కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ల రిజర్వేషన్లు