గీత దాటిన వారిపై యాక్షన్ తీసుకోవాలని కమిటీ సిఫార్సు - కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డిపై వేటు తప్పదా?
మంత్రి కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డి వ్యవహారంపై పీసీసీకి నివేదిక - సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించాలని సిఫార్సు చేసినట్లు సమాచారం - చిన్నారెడ్డిని కూడా ప్రణాళికసంఘం ఛైర్మన్ పదవి నుంచి తొలగించాలని సిఫార్సు!
Published : August 25, 2026 at 7:45 PM IST
Minister Konda Surekha and Chinna Reddy Issue : మంత్రి కొండా సురేఖ, ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చిన్నారెడ్డిని వ్యవహారంలో ఆ పదవుల నుంచి తొలగించాలని ఏఐసీసీకీ పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ సిఫార్సు చేసినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రాథమిక నివేదిక ఇచ్చిన పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ పూర్తి స్థాయి నివేదికను పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్గౌడ్కు అందించింది. పార్టీ గీతను దాటి వ్యవహరించిన నేతలపై చర్యలు తీసుకోవాలని నివేదికలో పేర్కొన్నట్లు క్రమశిక్షణ కమిటీ ఛైర్మన్ మల్లు రవి తెలిపారు.
పీసీసీ చీఫ్కు నివేదిక : చర్చనీయాంశంగా మారిన మంత్రి కొండాసురేఖ, ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చిన్నారెడ్డి వ్యవహారం ఏఐసీసీ కోర్టుకు చేరింది. కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మితా పటేల్, చిన్నారెడ్డి వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారడంతో విచారణ చేపట్టిన పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ నివేదికను సిద్ధం చేసింది. ఇప్పటికే ప్రాథమిక నివేదిక ఇచ్చిన క్రమశిక్షణ కమిటీ పూర్తి స్థాయి నివేదికను పీసీసీ చీఫ్కు అందచేసింది. ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో మహేష్ కుమార్ గౌడ్ను కలిసిన క్రమశిక్షణ కమిటీ ఛైర్మన్ మల్లు రవి, వైస్ ఛైర్మన్ శ్యామ్ మోహన్లు నివేదికను సమర్పించారు.
పార్టీకి నష్టం వాటిల్లకుండా చూడాలి : క్రమశిక్షణా కమిటీ గత నాలుగు రోజులుగా ఈ ఇద్దరిపై ఇచ్చిన విజ్ఞప్తులతో పాటు, ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలను కూడా నిశితంగా పరిశీలించింది. షోకాజ్ నోటీసులకు అటు కొండా సురేఖ, ఇటు చిన్నారెడ్డి ఇచ్చిన వివరణలను కూడా ఒకటికి రెండుసార్లు అధ్యయనం చేసింది. అనంతరం ప్రాథమిక నివేదిక అనంతరం పూర్తిస్థాయి నివేదికను పీసీసీకి అందజేసింది. ఇందులో ప్రధానంగా పార్టీ గీత దాటిన ఆ ఇద్దరినీ పదవుల నుంచి తొలగించాలని సిఫారసు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె కొండా సుశ్మిత పటేల్ పార్టీ నియమావళిని దాటి మాట్లాడడం మొదటిసారి కాదని పేర్కొంది. గతంలో రెండుసార్లు ఇదే తీరుగా మాట్లాడారని, మూడోసారి కూడా ఇదే రీతిలో కొండా సురేఖ కుటుంబం వ్యవహరించినట్లు పేర్కొంది. ఇప్పటికీ ఉపేక్షిస్తే పార్టీకి తీరని నష్టం వాటిల్లుతుందని కమిటీ అభిప్రాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఆమెను మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించి, భవిష్యత్తులో పార్టీకి నష్టం వాటిల్లకుండా చూడాలని సూచించినట్లు క్రమశిక్షణ కమిటీ సూచించినట్లు సమాచారం.
పార్టీ నియమనిబంధనలను ఉల్లంఘించారు : ప్రణాళిక సంఘం ఛైర్మన్ చిన్నారెడ్డిని కూడా ఆ పదవి నుంచి తొలగించాలని సిఫారసు చేస్తూ, ఆయన గురించి అనేక అంశాలను ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రధానంగా చిన్నారెడ్డి పార్టీలో 50 ఏళ్లకు పైగా ఉన్నారని, ఇంత సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న, ఎన్నో పదవులు అనుభవించిన నాయకుడు కూడా పార్టీ నియమ నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని అభిప్రాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో క్రమశిక్షణ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా, మంత్రిగా కొనసాగారని, అయినా ఇంతటి నాయకుడు కూడా పార్టీకి నష్టం కలిగించేలా వ్యవహరించారని ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇంత సీనియారిటీ ఉండి కూడా పార్టీకి నష్టం కలిగించడం క్షమించరాని విషయంగా నివేదికలో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఆయనను కూడా క్యాబినెట్ ర్యాంకు పదవి అయిన ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడి పదవి నుంచి తొలగించాలని కమిటీ సిఫారసు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డిలపై పూర్తి అంశాలను నివేదికలో పొందుపరిచామని, క్రమశిక్షణా కమిటీ ఛైర్మన్ మల్లు రవి తెలిపారు.
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