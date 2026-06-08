ముగిసిన రాజ్యసభ నామినేషన్ల గడువు - ఏకగ్రీవం కానున్న నలుగురు అభ్యర్థులు
రాజ్యసభ స్థానాలకు నామినేషన్లు వేసిన చింతకాయల విజయ్, భాష్యం రామకృష్ణ, సానా సతీశ్ - రేపు నామినేషన్ల పరిశీలన, ఎల్లుండి ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ, అనంతరం నలుగురు అభ్యర్థుల ఏకగ్రీవంపై అధికారిక ప్రకటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 4:43 PM IST
Rajya Sabha Candidates File Nominations: రాజ్యసభ అభ్యర్థుల నామినేషన్ల స్వీకరణ గడువు నేటితో ముగిసింది. నాలుగు ఖాళీలకు నాలుగు నామినేషన్లే దాఖలు కాగా అభ్యర్థుల ఎన్నిక ఏకగ్రీవం కానుంది. రేపు (మంగళవారం) నామినేషన్ల పరిశీలన, ఎల్లుండి (బుధవారం) ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ. అనంతరం నలుగురు అభ్యర్థుల ఏకగ్రీవంపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది.
నామినేషన్ దాఖలు: తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున రాజ్యసభ అభ్యర్థులుగా సానా సతీశ్, చింతకాయల విజయ్, భాష్యం రామకృష్ణ సోమవారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలతో కలిసి అసెంబ్లీలోని రిటర్నింగ్ అధికారి కార్యాలయానికి చేరుకొని నామినేషన్ పత్రాలు సమర్పించారు. అంతకుముందు టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయం వద్ద ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఏపీ నుంచి ఖాళీ అయిన 4 రాజ్యసభ స్థానాలకు శనివారం టీడీపీ అభ్యర్థులను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అభ్యర్థులు అసెంబ్లీ ఆవరణలో స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడుని కలిశారు. రాజ్యసభ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా పెద్ద ఎత్తున కూటమి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు. కార్యక్రమంలో ఎంపీ కేశినేని చిన్ని, మంత్రి పార్థసారథి, పిఠాపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ పాల్గొన్నారు.
పార్టీకి అండగా నిలిచిన భాష్యం రామకృష్ణ: విద్యావేత్త, భాష్యం విద్యాసంస్థల అధినేత రామకృష్ణ టీడీపీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు పార్టీకి అన్ని విధాలా అండగా నిలిచారు. 2024లో కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం, శిక్షణ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో గుంటూరు లోక్సభ టికెట్ ఆశించినా వివిధ కారణాలతో ఆయనకు దక్కలేదు. అయినప్పటికీ పార్టీని వీడకుండా సేవలందిస్తున్నారు.
ఏడాదిన్నరకే మరో అవకాశం: కాకినాడకు చెందిన సానా సతీశ్ 2024 ఎన్నికల్లో లోక్సభ టికెట్ ఆశించినా రాలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక 2024 డిసెంబరులో మోపిదేవి వెంకటరమణారావు రాజీనామాతో జరిగిన రాజ్యసభ ఉప ఎన్నికలో సతీశ్ ఎన్నికయ్యారు. ఏడాదిన్నర మాత్రమే ఎంపీగా ఉన్నందున, సామాజిక సమీకరణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మరోసారి అవకాశం ఇచ్చారు.
యువ నాయకత్వానికి ప్రాధాన్యం: బీసీ సామాజికవర్గానికి అవకాశం ఇవ్వడంతో పాటు యువ నాయకత్వాన్ని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో అధిష్ఠానం విజయ్ను ఎంపిక చేసింది. విజయ్ తండ్రి అయ్యన్నపాత్రుడు శాసనసభాపతిగా ఉన్నా, టీడీపీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సమయంలో విజయ్ పార్టీకి చేసిన సేవలు ఆయన ఎంపికకు కలిసొచ్చాయి. 2024 ఎన్నికల్లో అనకాపల్లి లోక్సభ టికెట్ ఆశించినా అప్పటి రాజకీయ సమీకరణాల వల్ల దక్కలేదు. తన కుమారుడికి రాజ్యసభకు అవకాశం ఇవ్వాలని అయ్యన్నపాత్రుడు ఈసారి గట్టిగా కోరడంతో ఆ విజ్ఞప్తిని పరిగణనలోకి తీసుకొని విజయ్కు ఛాన్స్ ఇచ్చారు.
రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్ నామినేషన్
జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్ - ఖరారు చేసిన పవన్ కల్యాణ్