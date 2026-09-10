'మంత్రి పదవి హైకమాండ్ ఇస్తుంది కానీ రేవంత్రెడ్డి కాదు' : కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డి
మంత్రి పదవి ప్రచారంపై మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్రెడ్డి స్పందించారు. సీఎంను నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నిధుల కోసమే కలిశానని, అందులో తప్పేముందన్నారు. ముఖ్యమంత్రిని కలిస్తే కాంప్రమైజ్, కలవకపోతే గ్యాప్ ఉన్నట్లు ప్రచారం చేస్తున్నారని రాజగోపాల్రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు.
Published : September 10, 2026 at 10:51 PM IST
Rajagopal Reddy Interesting Comments On Minister Post : నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి నిధులు సమకూర్చాలంటే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిని కలవడంలో తప్పేముందని మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డి ప్రశ్నించారు. నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం సీఎం రేవంత్ను, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కను కలవడం అవసరమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో తనకు కేవలం అభిప్రాయ భేదాలు మాత్రమే ఉన్నాయన్నారు. మంచిని మంచి అని, చెడును చెడు అని నిర్భయంగా చెప్పడం తన నైజమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల అనంతరం మీడియాతో చిట్ చాట్లో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మంత్రి పదవి ఇస్తానని హైకమాండే మాటిచ్చింది : తాను, సీఎం రేవంత్ ఎప్పుడూ విభేదించుకుంటూ తిట్టుకోవాలని కొందరు కోరుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోందని రాజగోపాల్రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. మంత్రి పదవి కోసం తాను సీఎంతో రాజీ పడ్డారన్న వదంతులను ఆయన కొట్టిపారేశారు. ఆ నిర్ణయం పార్టీ అధిష్ఠానం చేతిలో ఉందని, వాస్తవానికి హైకమాండే తనకు మంత్రి పదవి ఇస్తానని హామీ ఇచ్చిందని ఆయన వివరించారు. అధిష్ఠానం తీసుకునే ఏ నిర్ణయానికైనా కట్టుబడి ఉంటానని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. తాను ఏమి చేసినా రకరకాల కథనాలు అల్లుతుంటారని ఆయన ఆరోపించారు. సీఎంను కలిస్తే కాంప్రమైజ్ అని, కలవకపోతే గ్యాప్ పెరిగిందని చిత్రీకరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో భేదాభిప్రాయాలు ఉండటం సహజమేనని ఆయన అన్నారు. కొండా సురేఖ విషయంలో సీఎం రేవంత్ తన అభిప్రాయాలను అధిష్ఠానానికి తెలియజేయడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదని కూడా స్పష్టం చేశారు. చివరగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం ఇచ్చే రూ.5 లక్షలు చిన్న మొత్తమేం కాదని రాజగోపాల్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు.
వ్యక్తుల కంటే పార్టే ముఖ్యం : ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డి ఇంతకు ముందు చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇటీవల పీసీసీ చీఫ్ స్పందించారు. రాజగోపాల్రెడ్డి కేవలం ప్రజా నాయకుడే కాకుండా తనకు మంచి మిత్రుడని మహేశ్కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు. ఆయన ఆవేదనను, ఆందోళనలను తాము అర్థం చేసుకుంటున్నామని పీసీసీ అధ్యక్షుడు స్పష్టం చేశారు. పార్టీ అంతర్గతంగా చర్చించాల్సిన విషయాలను పార్టీ వేదికగా నాలుగు గోడల మధ్యనే పరిష్కరించుకోవాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. పార్టీ విధానాలకు విరుద్ధంగా రాజగోపాల్రెడ్డి మాట్లాడిన సందర్భాలు తమ దృష్టికి వచ్చాయని, ఆ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామన్నారు. అవి ప్రస్తుతం పార్టీ హైకమాండ్ పరిశీలనలో ఉన్నాయని మహేశ్కుమార్ గౌడ్ చెప్పుకొచ్చారు. పార్టీ నాయకత్వం ఇచ్చిన హామీల అమలును సీనియర్ నాయకులు పర్యవేక్షిస్తారని పీసీసీ చీఫ్ పేర్కొన్నారు. వ్యక్తుల కంటే పార్టీయే ముఖ్యమని ఉద్ఘాటిస్తూ పార్టీ క్రమశిక్షణను కాపాడే బాధ్యత తనదేనని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ స్పష్టం చేశారు.
మాతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోండి - బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేల ఫిర్యాదు
బీఆర్ఎస్ చేసిన అప్పు కడుతూనే సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నాం : మంత్రి శ్రీధర్బాబు