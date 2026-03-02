ETV Bharat / politics

వికారాబాద్‌లో రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశం - పార్టీ బలోపేతంపై నేతల చర్చ

వికారాబాద్‌లో రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశం ప్రారంభం - పీఏసీ ఛైర్మన్ మీనాక్షి నటరాజన్ అధ్యక్షతన సమావేశం - ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలు, పార్టీ బలోపేతం తదితర అంశాలపై నేతల చర్చలు

Revanth Reddy
Revanth Reddy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 2, 2026 at 1:08 PM IST

1 Min Read
Political Affairs Committee Meeting in Vikarabad : వికారాబాద్‌లో పీఏసీ ఛైర్మన్ మీనాక్షి నటరాజన్ అధ్యక్షతన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశం ప్రారంభమైంది. కాంగ్రెస్ నేతలు రాహుల్‌గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్‌, సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, మహేశ్‌ కుమార్ గౌడ్, భట్టి విక్రమార్క, షర్మిల పాల్గొని ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలు, పార్టీ బలోపేతం తదితర అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. అంతకుముందు శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో రాహుల్‌కు రేవంత్‌ రెడ్డి స్వాగతం పలికారు.

రాహుల్ గాంధీ వికారాబాద్ పర్యటన
RAHUL GANDHI IN VIKARABAD
REVANTH REDDY INVITED RAHUL GANDHI
RAHUL GANDHI VIKARABAD TOUR

