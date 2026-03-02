వికారాబాద్లో రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశం - పార్టీ బలోపేతంపై నేతల చర్చ
వికారాబాద్లో రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశం ప్రారంభం - పీఏసీ ఛైర్మన్ మీనాక్షి నటరాజన్ అధ్యక్షతన సమావేశం - ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలు, పార్టీ బలోపేతం తదితర అంశాలపై నేతల చర్చలు
Published : March 2, 2026 at 1:08 PM IST
Political Affairs Committee Meeting in Vikarabad : వికారాబాద్లో పీఏసీ ఛైర్మన్ మీనాక్షి నటరాజన్ అధ్యక్షతన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశం ప్రారంభమైంది. కాంగ్రెస్ నేతలు రాహుల్గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్, సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, భట్టి విక్రమార్క, షర్మిల పాల్గొని ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలు, పార్టీ బలోపేతం తదితర అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. అంతకుముందు శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో రాహుల్కు రేవంత్ రెడ్డి స్వాగతం పలికారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల డీసీసీ అధ్యక్షులకు గత పది రోజులుగా వికారాబాద్ జిల్లా, అనంతగిరి హిల్స్ లో జరుగుతున్న రాజకీయ శిక్షణ కార్యక్రమాల ముగింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు రాష్ట్రానికి విచ్చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత, లోక్ సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు శ్రీ రాహుల్ గాంధీ, పార్టీ ప్రధాన… pic.twitter.com/cgJyG7OlqI— Revanth Reddy (@revanth_anumula) March 2, 2026