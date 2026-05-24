వైఎస్‌ కుటుంబంలో ఓటమి చరిత్ర ఆనాడే మొదలైంది: బీటెక్‌ రవి

వైఎస్‌ రాజారెడ్డి సతీమణి వార్డు మెంబర్‌గా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు - 1962లోనే పులివెందుల పీఎస్‌లో రాజారెడ్డి పేరుతో రౌడీషీట్‌ ఉంది -ఇటీవల వైఎస్సార్సీపీ అధినేత మీడియా సమావేశంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను తిప్పికొట్టిన రవి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 3:50 PM IST

TDP Leader B.Tech Ravi Comments on YS Jagan Family : అధికార దుర్వినియోగం, ఇష్టమొచ్చినట్లు హత్యలు చేయించి పబ్బం గడుపుకోవటం వైఎస్ కుటుంబానికి తెలిసినట్లుగా మరెవరికీ తెలీదని పులివెందుల తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్చార్జ్ బీటెక్ రవి ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్ కుటుంబం పై 1962లోనే పులివెందుల పీఎస్​లో రాజారెడ్డి పేరుతో రౌడీషీట్ ఉందని తెలిపారు. వైఎస్‌ రాజారెడ్డి సతీమణి జయమ్మ 1968లో పులివెందుల పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వార్డు మెంబర్‌గా పోటీ చేసి కృష్ణమూర్తి చేతిలో ఓడి పోయారని, ఓటమి చరిత్ర వైఎస్‌ కుటుంబంలో ఆనాడే మొదలైందని బీటెక్‌ రవి గుర్తు చేశారు. నమ్మి పెట్టుబడి పెట్టిన వెంకటనరసయ్యను దారుణంగా హత్యచేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

మంగంపేట బైరైటీస్ సొంతం చేసుకుని వచ్చిన ఆదాయంలో రాజకీయాల్లో ప్రవేశించారని ఆక్షేపించారు. త్రివేణి స్టీల్స్ పెట్టి ఎదుగుతున్న వ్యక్తిని కూడా హత్య చేయించిన చరిత్ర వైఎస్ కుటుంబానిదని మండిపడ్డారు. ఇటీవల వైఎస్సార్సీపీ అధినేత మీడియా సమావేశంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను రవి తిప్పికొట్టారు. మంగళగిరిలోని టీడీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.

చంద్రబాబు క్రమశిక్షణ పేరుతో అందరినీ అపుతున్నారు కానీ, ఆయన కనుసైగ చేస్తే వైఎస్ బాధితులు తొలుత తిరగబడేది జగన్ పైనేనని బీటెక్ రవి హెచ్చరించారు. జగన్ ప్రోద్బలం, సహకారం ఉంది కాబట్టే పరిటాల రవి హత్య జరిగిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 20ఏళ్ల కుర్రాళ్ల గొంతులు కోసి తల మొండెం వేరు చేయించిన క్రూరత్వం జగన్ దని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పులివెందులకు మాత్రమే తెలిసిన జగన్ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలియాలని అభిప్రాయపడ్డారు. తనకు అడ్డు అనిపిస్తే ఎవరినైనా జగన్ చంపించేస్తాడని ఆరోపించారు.

వాళ్ల జోలికి వస్తే ఎవరినైనా దారుణంగా చంపేస్తారు : " లింగాల మండలంలో రాజారెడ్డి కుటుంబం భయానక వాతావరణం సృష్టించింది. సింగిల్‌ విండో ప్రెసిడెంట్‌ రఘురామిరెడ్డిని దారుణంగా హత్య చేశారు. వాళ్లు చెప్పినట్టు వినకుండా స్వతంత్రంగా పోటీ చేశారని రఘురామిరెడ్డిని చంపేశారు. విధిలేని పరిస్థితుల్లోనే రాజారెడ్డి హత్య జరిగింది. వాళ్ల జోలికి వస్తే ఎవరినైనా దారుణంగా చంపేస్తారు. మద్దెలచెరువు సూరితో మీకు స్నేహ సంబంధాలు లేవా? జైలులో ఉండి ప్లాన్‌ చేసి పరిటాల రవిని హత్య చేయిస్తారా?

మొదట బళ్లారిలో ఆర్కేని చంపేశారు. రవి అనుచరుడు అనంతపురంలో తగరకుంట ప్రభాకర్‌రెడ్డిని హత్య చేశారు. ఆర్కే, ప్రభాకర్‌రెడ్డిని చంపాక పరిటాల రవిని చంపేశారు. టీడీపీను విడిచిపెట్టి రాలేదని రవిని పొట్టనపెట్టుకున్నారు. పులివెందులలో విలేకరి నారాయణను దారుణంగా హత్య చేశారు. ప్రజాదరణ కలిగిన నాయకులను బతకనిచ్చేవారు కాదు. అధికారాన్ని దుర్వినియోగం ఎలా చేయాలో, మీఘనత ఏంటో అందరికీ తెలుసు. ఇష్టమొచ్చినట్టు హత్యలు చేయించి పబ్బం గడుపుకొన్న పరిస్థితులు వాళ్లవి. ఇవాళేదో నీతులు చెబుతుంటే నవ్వొస్తోంది. జగన్‌ గత చరిత్ర తెలుసుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుంది. మాకు తెలిసిన జగన్‌ వేరు, ప్రజలకు తెలిసిన జగన్‌ వేరు.’’ అని బీటెక్‌ రవి అన్నారు.

" వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి మృతి అనుమానాస్పదమని జగన్‌ చెబుతుంటారు. నాన్న అనుమానాస్పద మృతి అని ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడే జగన్‌కు గుర్తొస్తుంది. రిలయన్స్‌ పెట్రోల్‌ బంకులపై దాడి చేసి, వాళ్ల ఆస్తులను ధ్వంసం చేయించారు. అధికారంలోకి రాగానే రిలయన్స్‌కు చెందిన వాళ్లకే రాజ్యసభ ఇచ్చేశారు. మళ్లీ ప్రతిపక్షంలోకి రాగానే ఆయన నాన్నది అనుమానాస్పద మృతి అంటారు. విధిలేని పరిస్థితుల్లోనే రాజారెడ్డి హత్య జరిగింది. అధికారాన్ని దుర్వినియోగం ఎలా చేయాలో, మీ ఘనత ఏంటో అందరికీ తెలుసు. ఇష్టమొచ్చినట్లు హత్యలు చేయించి పబ్బం గడుపుకొన్న పరిస్థితులు వాళ్లవి. ఇవాళేదో నీతులు చెబుతుంటే నవ్వొస్తుంది. గత చరిత్ర తెలుసుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుంది." - బీటెక్‌ రవి, పులివెందుల తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్చార్జ్

