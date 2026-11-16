పులివెందుల ఎంపీపీ పీఠం ఎస్టీకి - కానీ ఎంపీటీసీ రిజర్వేషన్లలో చోటే కల్పించని అధికారులు
Pulivendula MPP Reservation Issue : పులివెందుల ఎంపీపీ పీఠంపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. మండల పరిషత్ పదవిని ఎస్టీ వర్గానికి కేటాయించినా, ఎంపీటీసీ స్థానాల రిజర్వేషన్లు ఆ సామాజిక వర్గానికి ఒక్కటీ కేటాయించలేదు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 10:15 AM IST
ఒక పదవిని సామాజిక వర్గానికి కేటాయించినప్పుడు అందుకు అవసరమైన ప్రాతినిధ్యం ఉందో లేదో పరిశీలించడం అనేది ప్రాథమిక కర్తవ్యం. ఈ విషయాన్ని అధికారులు విస్మరించారు. ఒకవైపు మండల పరిషత్ అధ్యక్ష(ఎంపీపీ) పీఠాన్ని ఎస్టీలకు కేటాయించారు. మరోవైపు ఎంపీటీసీ స్థానాల రిజర్వేషన్లలో ఆ వర్గానికి అసలు చోటే కల్పించలేదు. సీట్లు రిజర్వేషన్ల కేటాయింపులో పొంతన ఉండాలన్న కీలక విషయాన్ని వదిలేశారు. తీరా ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత పరిశీలిస్తే ఎంపీపీ స్థానం అధిరోహించే వారే లేని పరిస్థితి. పులివెందులలో చోటు చేసుకున్న ఈ పరిణామం ఇప్పుడు అందరినీ విస్మయానికి గురి చేస్తుండగా అధికారుల నిర్లక్ష్యాన్ని ఎత్తి చూపుతోంది.
కీలక విషయాన్ని విస్మరించిన అధికారులు : పులివెందుల మండల పరిషత్ పదవిని ఎస్టీ వర్గానికి కేటాయించారు. జిల్లాలో ఆ సామాజిక వర్గానికి ఇచ్చిన ఏకైక స్థానమిది. ఇటువంటి చోట ఎంపీటీసీ స్థానాల రిజర్వేషన్లు ఆ సామాజిక వర్గానికి ఒక్కటీ కేటాయించలేదు. ఎంపీపీ స్థానాల రిజర్వేషన్లను జిల్లా పరిషత్ స్థాయిలో పరిశీలించి ఖరారు చేయగా, ఎంపీటీసీ స్థానాల రిజర్వేషన్లను మండలాల వారీగా రోస్టర్ విధానంలో రూపొందించారు. ఈ రెండు ప్రక్రియలు వేర్వేరుగా సాగినా సమన్వయం సాధించాల్సిన బాధ్యత అధికారులదే. మండల అధ్యక్ష పదవిని ఎస్టీలకు కేటాయించినప్పుడు అక్కడి ఎంపీటీసీ స్థానాల పరిస్థితిని అందుకు అనుగుణంగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కీలక విషయాన్ని విస్మరించడంతో ఆ వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం లేకుండా పోయింది.
క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని పరిశీలించారా? : రిజర్వేషన్ల ఖరారు అనేది సాధారణ పరిపాలనా ప్రక్రియ కాదు. సామాజిక వర్గాలకు రాజ్యాంగబద్ధంగా కల్పించిన ప్రాతినిధ్యంతో ముడిపడిన అంశం. అలాంటప్పుడు ఎంపీపీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల రిజర్వేషన్లను విడివిడిగా ఖరారు చేసి చేతులు దులుపుకొంటే ఎలా? రెండు ప్రక్రియల మధ్య సమన్వయం సాధించాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? రిజర్వేషన్ల ఉత్తర్వులు జారీ చేసే ముందు క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని పరిశీలించారా? సంబంధిత అధికారుల మధ్య సమీక్షించారా? అన్న ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి.
అప్పుడే ఎంపీపీ పదవికి అర్హత : ఎంపీటీసీ సభ్యుల్లో ఒకరిని ఎంపీపీగా ఎన్నుకుంటారు. ఎంపీపీ స్థానం ఎస్టీకి రిజర్వు కావడంతో ఆ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి ఎంపీటీసీ సభ్యుడిగా ఎన్నికై ఉండాలి. అయితే ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఎస్టీలకు ప్రత్యేకంగా రిజర్వు కాకపోయినా జనరల్ స్థానంలో ఎస్టీ అభ్యర్థి గెలిస్తే ఎంపీపీ పదవికి అర్హత పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి సభ్యుడు లేకపోతే ఎంపీపీ ఎన్నిక నిర్వహణపై న్యాయపరమైన, పరిపాలనాపరమైన సందిగ్ధం తలెత్తే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఈ పరిణామాలపై ఇప్పుడు ఉత్కంఠ నెలకొంది.
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