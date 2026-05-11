ప్రధాని హైదరాబాద్ పర్యటనతో బీజేపీ శ్రేణుల్లో జోష్ - కార్యకర్తల్లో ఊపుతెచ్చిన మోదీ స్పీచ్

కార్యకర్తల్లో ఊపు తెచ్చిన ప్రధానమంత్రి ప్రసంగం - ప్రగతి మంత్రం, రాజకీయ ఎజెండాతో సాగిన మోదీ పర్యటన - అబ్‌కీ బార్‌ తెలంగాణ నినాదంతో మార్మోగిన పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌

Narendra Modi Visit to Hyderabad
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 8:19 AM IST

Narendra Modi Visit to Hyderabad : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హైదరాబాద్ పర్యటన బీజేపీ శ్రేణుల్లో జోష్ నింపింది. తదుపరి లక్ష్యం తెలంగాణమే అంటూ శ్రేణులు కేరింతలు కొడుతుండగా, మోదీ నోటి నుంచి సైతం అవే మాటలు వెలువడటం వారి ఉత్సాహాన్ని మరింత రెట్టింపు చేసింది. అభివృద్ధి మంత్రం, రాజకీయ ఎజెండాతో రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చిన మోదీ, బిజీబిజీగా గడిపారు. వివిధ పథకాల శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు, జాతికి అంకితంతో పాటు సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో బీజేపీ నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న ప్రధాని, ఉత్సాహంగా ప్రసంగించి కార్యకర్తల్లో ఊపుతెచ్చారు.

తెలంగాణలో తదుపరి ప్రభుత్వం : మూడోసారి ప్రధాని అయ్యాక తొలిసారి రాష్ట్రానికి వచ్చిన మోదీకి కాషాయ శ్రేణులు బ్రహ్మరథం పట్టాయి. బెంగాల్ గెలిచిన ఊపులో ప్రధాని రాష్ట్ర పర్యటనకు రావడం కేడర్​లో నూతనోత్తేజాన్ని నింపింది. ప్రధాని బహిరంగ సభకు రాష్ట్ర కమలం నాయకులు భారీగా జనాన్ని సమీకరించారు. బెంగాల్‌ ఎన్నికల్లో భారీ విజయంతో ఇక అధిష్ఠానం దృష్టి తెలంగాణపైనే అని రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు ధీమాగా ఉన్నారు. తెలంగాణలో తదుపరి ప్రభుత్వం బీజేపీదేనంటూ బహిరంగ సభలో ధీమాగా పేర్కొనడం వారిలో విశ్వాసాన్ని మరింత పెంచింది. అబ్‌కీ బార్‌ తెలంగాణ నినాదాలు చేయించడం ద్వారా కార్యకర్తల్లో నమ్మకం కలిగించడానికి మోదీ ప్రయత్నించారు.

అగ్లీ బార్ బీజేపీ సర్కార్ : ప్రధాని ప్రసంగంలో విపక్షాలు లక్ష్యంగా పదునైన విమర్శలు గుప్పించారు. రేవంత్‌ రెడ్డి, కేసీఆర్‌ పేర్లు తీసుకోకుండానే కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలపై విరుచుకుపడ్డారు. ముస్లిం, మార్క్స్‌వాదీ కాంగ్రెస్‌ అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓట్లు వేయించుకొన్న తర్వాత ప్రజల గురించి మర్చిపోతుందని చురకలు అంటించారు. కుటుంబ పార్టీ అంటూ బీఆర్​ఎస్ గురించి పరోక్షంగా విమర్శించారు. తెలంగాణలో తదుపరి ప్రభుత్వం బీజేపీదేనంటూ మోదీ కార్యకర్తల్లో విశ్వాసం నింపేలా 'అగ్లీ బార్ బీజేపీ సర్కార్' అంటూ నినదించారు.

తెలంగాణ అభివృద్ధికి కేంద్రం అధిక ప్రాధాన్యం : నిధుల పరంగా తెలంగాణకు బీజేపీ సర్కారు ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని చాటేలా ఈ పర్యటనలో ప్రధాని రూ.9 వేల 400 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టడం పార్టీ శ్రేణుల స్వరాన్ని పెంచేలా చేశాయి. రాష్ట్రానికి ఏం తక్కువ చేయలేదని, ఎక్కువే ఇచ్చిందంటూ ప్రతిపక్షాలపై ఎదురుదాడికి ఈ నిధుల వెల్లువ సమాధానంగా నిలవనుందని నాయకులు ధీమాగా ఉన్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి కేంద్రం అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని ప్రధాని పర్యటన ద్వారా తేటతెల్లమైందని రాష్ట్ర నాయకులు చెబుతున్నారు.

"గత పదకొండు సంవత్సరాలుగా రూ.పన్నెండు లక్షల కోట్లు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. రాష్ట్రాలు ఆర్థికంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలని ఎవల్యూషన్ ఆఫ్​ ఫండ్స్​లోని 32 శాతం నుంచి ఏకకాలంలో పది శాతం పెంచి, ఇచ్చింది. మోదీ తెలంగాణలో 42 రైల్వేస్టేషన్​లు ఏకకాలంలో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఏడు బుల్లెట్ ట్రైన్​లు వస్తే తెలంగాణకు హైస్పీడ్ రైల్వే, ఎలివేటేడ్, కారిడార్ మూడు రైళ్లు ఇచ్చారు. రూ.ఒక లక్షా యాభై వేల కోట్లతో బుల్లెట్​ ట్రైన్లు వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా రాహుల్​ గాంధీ ఇచ్చారా? కేసీఆర్ తెచ్చాడా?" - కిషన్ రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి

కార్యకర్తల్లో ఊపు తెచ్చిన ప్రధానమంత్రి ప్రసంగం : ప్రధాని బహిరంగ సభకు లక్ష మందికి పైగా తరలివచ్చారు. సభ ఆసాంతం మోదీ ఫొటోలు, జై శ్రీరామ్ జెండాలు పట్టుకుని పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. ప్రధాని ప్రసంగిస్తున్నంత సేపు కార్యకర్తల కేరింతలతో ఉల్లాసంగా సాగింది. జంటనగరాల పరిధిలోని ప్రధాన కూడళ్లలో పెట్టిన ఫ్లెక్సీలు, హోర్డింగ్‌లతో భాగ్యనగరం కాషాయమయంగా మారింది. ప్రధాని సభ దిగ్విజయమైందని కమల దళం సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తోంది. పరేడ్‌ గ్రౌండ్‌ సభ విజయవంతమవడం పట్ల బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావుకు మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. పీఎంవో నుంచి అధికారులు రాంచందర్‌రావుకు ఫోన్‌ చేసి సభ జరిగిన తీరు పట్ల అభినందనలు తెలిపారు.

