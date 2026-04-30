మే 10న రాష్ట్రానికి ప్రధాని రాక - రూ.8 వేల కోట్ల విలువైన పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్న మోదీ

మూడోసారి ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత తొలిసారి రాష్ట్రానికి మోదీ - మే 10న పలు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్న ప్రధాని - ఎంఎంటీఎస్ ఫేజ్-2 పనులకు ప్రారంభోత్సవం

Prime Minister Narendra Modi Visit to Telangana
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 30, 2026 at 9:35 AM IST

Prime Minister Narendra Modi Visit to Telangana : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మే 10న రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తున్న నేపథ్యంలో కాషాయ దళాల్లో ఉత్సాహం పెరిగింది. ఇందుకు బీజేపీ భారీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. రూ.8 వేల కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను ప్రధాని జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. ఇందులో బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ నూతన విభాగాలు, ఎంఎంటీఎస్​ ఫేజ్-2 పనుల ప్రారంభోత్సవం వంటివి ప్రధానమైనవిగా ఉన్నట్లు సమాచారం. జీహెచ్​ఎంసీ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో జనా గ్రహ సభ పేరుతో భారీ బహిరంగ సభను బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం నిర్వహిస్తోంది.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యటనతో రాష్ట్ర రాజకీయాలు మరోసారి వేడెక్కనున్నాయి. జీహెచ్​ఎంసీ ఎన్నికలే లక్ష్యంగా కాషాయ పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతోంది. రాబోయే జీహెచ్​ఎంసీ ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని బీజేపీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నింపడమే లక్ష్యంగా ఈ పర్యటన సాగనుందని తెలుస్తోంది. సికింద్రాబాద్‌లోని పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో నిర్వహించే భారీ బహిరంగ సభ ద్వారా హైదరాబాద్ ప్రజలను ఉద్దేశించి మోదీ ప్రసంగించనున్నారు.

మూడు కార్పొరేషన్లే లక్ష్యంగా : జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా ఈ సభ అత్యంత కీలకం కానుంది. గత జీహెచ్​ఎంసీ ఎన్నికల్లో 48 స్థానాలను సాధించిన కాషాయ పార్టీ, కొద్ది స్థానాల వ్యత్యాసంతో మేయర్ స్థానాన్ని కోల్పోయింది. అయితే ఈసారి మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించడంతో ఎన్నికలు అన్ని పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గతంలో వచ్చిన స్థానాల కంటే అత్యధిక స్థానాలను కైవసం చేసుకుని 3 కార్పొరేషన్లలో కాషాయ జెండా ఎగురవేయాలని కమలం పార్టీ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రధాని రాకతో పార్టీ కేడర్‌కు కొత్త జోష్ వస్తుందని కమలనాథులు భావిస్తున్నారు. ఈ పర్యటన ద్వారా కేంద్రం తెలంగాణకు అందిస్తున్న నిధులు, చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లాలని బీజేపీ భావిస్తోంది.

సభ కోసం పెద్ద ఎత్తున జనసమీకరణకు ప్లాన్‌ : లోక్‌సభ ఎన్నికల తరువాత తొలిసారిగా మోదీ రాష్ట్రానికి వస్తుండటంతో బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. అధికారిక కార్యక్రమాల ప్రారంభోత్సవాల అనంతరం సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ మైదానంలో నిర్వహించే భారీ బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందుకోసం పెద్ద ఎత్తున జన సమీకరణకు ప్లాన్‌ చేస్తోంది. 2 లక్షల మందిని సమీకరించాలని భావిస్తోంది. మోదీ సభ విజయవంతం కోసం బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం వరుసగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. బీజేపీ ప్రజా ప్రతినిధులు తమ నియోజకవర్గాల నుంచి పెత్త ఎత్తున జనసమీకరణ చేయాలని రాష్ట్ర పార్టీ ఆదేశించింది. మూడు కార్పొరేషన్ల నుంచి పెద్ద ఎత్తున జనాన్ని బహిరంగ సభకు తీసుకురావాలని గ్రేటర్‌ నేతలకు మార్గనిర్దేశనం చేసింది. జనాగ్రహ సభ పేరుతో నిర్వహించే బహిరంగ సభ పోస్టర్లను సైతం బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి ఆవిష్కరించారు.

ప్రైవేటు సంస్థలు ప్రారంభం : మే 10న బెంగళూరు నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు బేగంపేట విమానాశ్రయానికి ప్రధానమంత్రి చేరుకోనున్నారు. బేగంపేట ఎయిర్‌ పోర్టు నుంచే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన రూ.8 వేల కోట్ల విలువైన జాతీయ రహదారులు, రైల్వే ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలను అధికారిక వేదిక నుంచి వర్చువల్‌గా ప్రారంభించనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. పలు ప్రైవేట్‌ వ్యక్తులకు సంబంధించిన సంస్థలను ప్రధాని ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభించనున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, జాతికి అంకితం అనంతరం సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానానికి 5 గంటలకు చేరుకుంటారు.

దాదాపు 40 నిమిషాల పాటు మోదీ ప్రసంగం ఉండనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులు, కేటాయించిన ప్రాజెక్టులు, సంక్షేమ పథకాలతో పాటు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ 6 గ్యారంటీల వైఫల్యం, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు, బీఆర్​ఎస్​ అవినీతి అక్రమాలపై సభా వేదికగా ప్రధాని ఎండగట్టనున్నట్లు సమాచారం. బహిరంగ సభ అనంతరం బేగంపేట విమానాశ్రయానికి చేరుకుని ప్రత్యేక విమానంలో దిల్లీకి తిరుగు ప్రయాణం కానున్నారు. ప్రధాని పర్యటనతో కమల దళంలో కొత్త జోష్‌ నింపేందుకు రాష్ట్ర నాయకత్వం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది.

