ప్రతిపక్ష పాత్ర కూడా పోషించడం లేదు - తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలపై మోదీ ఆగ్రహం!
తెలుగు రాష్ట్రాల బీజేపీ ఎంపీలకు ప్రధాని అల్పాహార విందు - తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలపై మోదీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్టు సమాచారం - మంచి టీమ్ ఉన్నా ఎక్కడ సమస్య వస్తోందని ప్రశ్నించిన మోదీ
PM Narendra Modi Meeting With Telangana BJP MPs : తెలంగాణలో బీజేపీ గ్రాఫ్ పెరగడానికి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ దాన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో పార్టీ నాయకులు విఫలమవుతున్నారని ప్రధాని మోదీ అగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. గురువారం దిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, అండమాన్ రాష్ట్రాల బీజేపీ ఎంపీలకు ప్రధాని అల్పాహార విందు ఇచ్చారు. 15 మంది ఎంపీలతో సుమారు అరగంటపాటు ఆయన మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై వారిమధ్య చర్చకు వచ్చినట్లుగా తెలిసింది.
జాతీయ పరిణామాలపై యాక్టివ్గా ఉండాలి : తెలంగాణలో ప్రతిపక్ష పాత్ర కూడా పోషించడం లేదని, మంచి టీంను పెట్టుకుని సమర్థంగా ఎదుర్కోవడానికి సమస్యేంటి? అని మోదీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లుగా సమాచారం. జాతీయ పరిణామాలపై తెలుగు ఎంపీలు యాక్టివ్గా ఉండాలని, పలు రాష్ట్రాల్లో పర్యటించి ఆయా అంశాలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నం చేయాలని ఆ పార్టీ ఎంపీలకు సూచించారు. తెలంగాణలో బీజేపీ ఎదుగుదలకు మంచి అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడినట్లుగా తెలిసింది. మంచి అవకాశం వినియోగించుకోవడంలో విఫలమవుతున్నారని అన్నట్లుగా సమాచారం.
మంచిపరిణామం : ఆంధ్రప్రదేశ్లో సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి ముందుకు సాగడం మంచి పరిణామమని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అన్నారు. రాష్ట్రంలో పరిపాలనపై కూడా మంచి ఫీడ్ బ్యాక్ వచ్చిందని వివరించారు. పెట్టుబడులు ఎక్కువగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వైపు వెళుతున్నాయని ఇది చాలా మంచి అభివృద్ధి అని మోదీ కితాబిచ్చినట్లుగా సమాచారం. వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ ఆయన పార్టీ సోషల్ మీడియాలో చేస్తున్న విమర్శలకు బీజేపీ కూడా దీటుగా కౌంటర్ ఇవ్వాలని ప్రధాని దిశానిర్దేశం చేశారు.
"తెలంగాణలో ఒవైసీ సోషల్ మీడియా కంటే బీజేపీ తక్కువగా ఉంది. రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష పాత్ర కూడా పోషించడం లేదు. మంచి టీమ్ని పెట్టుకుని సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు సమస్యేంటి? రాష్ట్రంలో పార్టీ గ్రాఫ్ పెరగడానికి మంచి అవకాశం ఉన్నప్పటకిీ నాయకులు దాన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో విఫలమవుతున్నారు. జాతీయ పరిణామాలపై తెలుగు ఎంపీలు యాక్టివ్గా ఉండాలి. పలు రాష్ట్రాల్లో పర్యటించి ఆయా అంశాలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలి"- ప్రధాని మోదీ
