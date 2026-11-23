కాంగ్రెస్ ప్రజావ్యతిరేక విధానాలు, బీఆర్ఎస్ దోపిడీలే బీజేపీకి కలిసొచ్చే అంశాలు : సునీల్ బన్సల్
BJP On MLC Election: పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు బీజేపీ సన్నాహక సమావేశాన్ని హైదరాాబాద్లో నిర్వహించింది. దీనిలో రాష్ట్ర ఇన్చార్జి సునీల్ బన్సల్, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు పాల్గొని నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
Published : November 23, 2026 at 8:25 AM IST
రెండు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు కైవసం చేసుకునేలా ఐక్యంగా పనిచేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు బీజేపీ అధిష్ఠానంగా లక్ష్యం నిర్దేశించింది. ఓటరు నమోదు ప్రక్రియను విస్తృతం చేయడంతో పాటు, క్షేత్రస్థాయిలో శ్రేణులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి సునీల్ బన్సల్ స్పష్టం చేశారు. అభ్యర్థుల ఎంపిక పార్టీ బాధ్యత అని, వారిని గెలిపించాల్సిన బాధ్యత నాయకులు, కార్యకర్తలదేనని తేల్చిచెప్పారు.
కార్యాచరణపై విస్తృత చర్చ
హైదరాబాద్లోని బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీఎన్నికల సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ఇన్చార్జి సునీల్ బన్సల్, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఇన్చార్జీలు, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులు, వివిధ మోర్చాల నాయకులు, ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని జిల్లాల అధ్యక్షులు పాల్గొన్నారు. ఎన్నికల వ్యూహం, ఓటరు నమోదు పెంపు, క్షేత్రస్థాయి కార్యాచరణపై విస్తృతంగా చర్చించారు.
ఓటరు నమోదును గణనీయంగా పెంచడంపై బన్సల్ నేతల నుంచి సలహాలు, సూచనలు స్వీకరించారు. ఐటీ కారిడార్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపట్టాలని సూచించారు. డిసెంబర్ 1 నుంచి 25 వరకు చేపట్టనున్న సేవా దూత్ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఓటరు నమోదు పెంపునకు వినియోగించుకోవాలని పలువురు నాయకులు బన్సల్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
విస్తృతంగా పర్యటించాలి
త్వరలోనే ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తామని సునీల్ బన్సల్ స్పష్టం చేశారు. అభ్యర్థులను ప్రకటించే బాధ్యత పార్టీదని, గెలిపించే బాధ్యత లీడర్లదని శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. హైదరాబాద్కే పరిమితం కాకుండా రెండు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని అన్ని జిల్లాల్లోనూ నాయకులు, కార్యకర్తలు విస్తృతంగా పర్యటించాలని ఆదేశించినట్లు తెలిసింది. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ప్రజావ్యతిరేక విధానాలు, గత బీఆర్ఎస్ పాలనలో జరిగిన దోపిడీ బీజేపీకి రాజకీయంగా కలిసివచ్చే అంశాలని బన్సల్ పేర్కొన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
పేదరికం నుంచి బయటపడ్డ కోట్లాదిమంది
రానున్న మున్సిపల్ ఎన్నికలను కూడా పార్టీ శ్రేణులు సెమీ ఫైనల్గా భావించి పనిచేయాలని బన్సల్ పిలుపునిచ్చినట్లు తెలిసింది. పని చేయకుండా పార్టీలో విభేదాలు సృష్టించే వారిని ఉపేక్షించేది లేదని బన్సల్ హెచ్చరించినట్లు తెలిసింది. దేశ ఆర్థిక వృద్ధిపై ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేయాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా సమష్టిగా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. మోదీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ఆర్థిక విధానాల వల్ల కోట్లాది మంది ప్రజలు పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారని పేర్కొన్నారు.
"మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ గరీబీ హటావో అన్నారు. 1973 నుంచి 2014 వరకు వారి పరిపాలన కొనసాగినా 2.6 శాతం మాత్రమే పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారు. కానీ మోదీ ప్రభుత్వం వచ్చాక కేవలం పదేళ్లలోనే 16.1 శాతం ప్రజలు దారిద్ర్యం నుంచి బయటపడ్డారు. ప్రధాని మోదీ విధానాల వల్ల దేశ ప్రగతిని మనం గమనించవచ్చు. వీటిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా అడుగులు వేయాలి" - రామచందర్రావు, బీజేపీ రాష్ట్రఅధ్యక్షుడు
అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు పునాది సిద్ధం చేసుకోవాలి
రెండు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాల్లో ఓటరు నమోదును పెంచడం నుంచి ఎన్నికల ప్రచారం వరకు పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లాలని బీజేపీ నాయకత్వం నిర్ణయించింది. ఎమ్మెల్సీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల ద్వారా రాష్ట్రంలో పార్టీ బలాన్ని చాటుకుని, అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు రాజకీయ పునాది సిద్ధం చేసుకోవాలన్న వ్యూహం సిద్ధం చేస్తోంది.
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