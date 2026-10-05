త్వరలో వైఎస్సార్సీపీలోకి కొలికపూడి - అధిష్ఠానం చర్యలు తీసుకోవాలి: పోతుల బాలకోటయ్య
ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి తీరుపై సామాజిక సంక్షేమ బోర్డు ఛైర్మన్ పోతుల బాలకోటయ్య ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కొలికపూడి టీడీపీకి తలవంపులు తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 5:37 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 6:01 PM IST
Pothula Balakotaiah Vs Kolikapudi : ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారుతున్నారు. ఆయన వ్యవహారంపై రోజురోజుకూ ఫిర్యాదులు వెలువెత్తుతున్నాయి. గతంలో వీటిపై స్పందించిన పార్టీ హైకమాండ్ ఇకనైనా పద్ధతి మార్చుకోవాలని సూచించింది. దీంతో కాస్త తగ్గిన ఆయన మళ్లీ తాజాగా మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఉపాధ్యాయుడిపై కొలికపూడి దాడికి పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలొచ్చాయి.
విస్సన్నపేట మండలం నరసాపురంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో పీఈటీగా పని చేస్తున్న మేరుగు రమేశ్ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 25న ఆయణ్ని కొలికపూడి తన ఇంటికి పిలిపించి దుర్భాషలాడడమే కాకుండా కర్రతో కొట్టారని సామాజిక సంక్షేమ బోర్డు ఛైర్మన్ పోతుల బాలకోటయ్య ఆరోపించారు. ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన రమేశ్తోపాటు, అదే వర్గానికి చెందిన పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలిని కూడా ఇంటికి పిలిచి ఎమ్మెల్యే నానా దుర్భాషలాడారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పాఠశాలలో ఇటీవల జరిగిన క్రీడలకు సంబంధించిన కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యేని కాకుండా, గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ నేత గోటేటి సుబ్రహ్మణ్యాన్ని (బుడ్డియ్య) ముఖ్య అతిథిగా పిలిచారని బాలకోటయ్య తెలిపారు. ఆ కారణంతోనే రమేశ్, ప్రధానోపాధ్యాయురాలిని జిల్లా ఉప విద్యాధికారి ద్వారా ఎమ్మెల్యే తన ఇంటికి పిలిపించుకుని అనుచితంగా దుర్భాషలాడారని చెప్పారు. ఈ మేరకు కొలికపూడిపై తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావుకు సెప్టెంబర్ 29న బాలకోటయ్య లేఖ రాశారు.
ఎవరినీ కొట్టలేదు : ఈ వ్యవహారంపై ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు స్పందించారు. పీఈటీ రమేశ్ ఇటీవల మరో ఉపాధ్యాయుడిని కొట్టారని తెలిపారు. స్పోర్ట్స్ మీట్ పేరుతో విద్యార్థినులను ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు వెంట లేకుండా వేరే వ్యక్తులతో ఇతర ప్రాంతాలకు పంపించారని చెప్పారు. గతేడాది పదో తరగతిలో 22 మందికిగాను 11 మంది ఫెయిలయ్యారని, ఆటల పేరుతో రమేశ్ వారిని ఇబ్బంది పెట్టడం వల్లే ఉత్తీర్ణులు కాలేదన్నారు. స్కూల్లో జరుగుతున్న వ్యవహారాలపై చర్చించేందుకు డిప్యూటీ డీఈవో, ఎంఈవో, ప్రధానోపాధ్యాయురాలు, పీఈటీని ఇంటికి పిలిచానని పేర్కొన్నారు. రమేశ్ను గట్టిగా అడిగి పంపించేశానని, ఆ తర్వాత ఆ ముగ్గురితో పాఠశాల పరిస్థితిపై చర్చించినట్లు వివరించారు. అంతే తప్ప తాను ఎవరినీ కొట్టలేదని, మందలించలేదని కొలికపూడి వెల్లడించారు.
ఈ క్రమంలోనే మరోసారి ఇవాళ పోతుల బాలకోటయ్య, ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాసరావుపై ఆరోపణలు గుప్పించారు. కొలికపూడి టీడీపీకి తలవంపులు తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి అన్నా, పార్టీ సీనియర్ నాయకులన్నా ఏమాత్రం గౌరవం లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. విజయవాడ పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్లోని తన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
ఉపాధ్యాయుడిపై చేయి చేసుకోవడం, మహిళా ఉపాధ్యాయురాలిని దూషించడంపై వెంటనే కొలికపూడి క్షమాపణ చెప్పాలని బాలకోటయ్య డిమాండ్ చేశారు. తన చర్యలతో టీడీపీకి చెడ్డపేరు తీసుకురావడమే కాకుండా, త్వరలో జగన్ చేపట్టే పాదయాత్రలో వైఎస్సార్సీపీలో చేరే ఉద్దేశంతో ఉన్నారని ఆరోపించారు. కొలికపూడిపై పార్టీ అధిష్టానం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని బాలకోటయ్య కోరారు.
"కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు టీడీపీకి తలవంపులు తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సీఎం అన్నా, పార్టీ సీనియర్ నాయకులన్నా గౌరవం లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. త్వరలో కొలికపూడి వైఎస్సార్సీపీలో చేరే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు. ఎమ్మెల్యేపై పార్టీ అధిష్ఠానం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి." - పోతుల బాలకోటయ్య, సామాజిక సంక్షేమ బోర్డు ఛైర్మన్
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