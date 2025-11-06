రోజురోజుకీ వేడెక్కుతున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారం - వినూత్న ప్రచారాలతో హోరెత్తిస్తున్న నేతలు

ETV Bharat / politics

Jubilee Hills By Election Campaign Update : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారం రోజురోజుకీ వేడెక్కుతుంది. నేతలు వినూత్న ప్రచారాలతో ప్రజలను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. గడపగడపకు తిరుగుతూ ఓట్లభ్యర్థిస్తున్నారు. గెలిస్తే నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి తామేమి చేస్తామో వివరిస్తున్నారు. అండగా నిలిచి ఆదరించాలని కోరుతున్నారు.

ప్రచారంలో పాల్గొన్న నటుడు సుమన్‌ : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికలో గెలుపు కోసం అన్ని పార్టీలు శ్రమిస్తున్నాయి. వినూత్న ప్రచారాలతో ఇంటింటికి తిరుగుతున్న నేతలు ఆదరించాలంటూ ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్నారు. అధికార పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించుకునేందుకు మంత్రులు, నాయకులు కాలనీలను చుట్టేస్తున్నారు. రహమత్ నగర్ డివిజన్‌లో మంత్రులు కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు, ప్రభుత్వ విప్‌ బీర్ల ఐలయ్య ఇంటింటికి ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు. యూసుఫ్‌గూడ డివిజన్‌లోని శ్రీకృష్ణ నగర్‌లో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ డోర్ టూ డోర్‌ ప్రచారం చేశారు. అనంతరం మధురానగర్‌లో జరిగిన గౌడసంఘాల ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో సినీ నటుడు సుమన్‌తో కలిసి పాల్గొన్నారు. నవీన్‌ను గెలిపించి బలహీన వర్గాల ఐక్యత చూపెట్టాలని, గౌడ సామాజిక వర్గానికి పిలుపునిచ్చారు.

యూసుఫ్ గూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సమక్షంలో నవీన్ యాదవ్‌కు తెలంగాణ కమ్మ సంఘాలు సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపాయి. జూబ్లీహిల్స్ గడ్డ మీద బీసీ బిడ్డ నవీన్ యాదవ్‌ను గెలిపించాలని మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రచారం నిర్వహించారు. నవీన్‌ గెలుపే లక్ష్యంగా వెంకటగిరిలో డోర్ టు డోర్ ఇంటింటా బొట్టు ప్రచారంలో పార్టీ నాయకులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థికి మద్దతిస్తున్నట్లు సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్‌లో సీపీఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు చాడ వెంకటరెడ్డి తెలిపారు. అశ్వారావుపేట కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే జారే ఆదినారాయణ వినూత్నంగా ప్రచారం చేశారు. ఓ చికెన్ సెంటర్‌లో చికెన్‌ ముక్కలు చేతిలో పట్టుకుని పాట పాడుతూ ఓటర్లను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేశారు.

మహిళలతో మాట - ముచ్చట కార్యక్రమం : అధికార పార్టీకి ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా బీఆర్​ఎస్​ నేతలు సైతం విస్తృత ప్రచారం చేశారు. వెంగళరావు నగర్ డివిజన్‌లో మాజీమంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావు ప్రచారం నిర్వహించారు. ఇంటింటికీ తిరుగుతూ మాగంటి సునీతను గెలిపించాలని ఓట్లభ్యర్థించారు. బీఆర్​ఎస్ హయాంలో చేసిన అభివృద్ధిని ఓటర్లకు వివరించారు. శ్రీనగర్ కాలనీలోని బీఆర్​ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మాజీమంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి మహిళలతో మాట - ముచ్చట కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. సిద్దిపేటకు చెందిన బీఆర్​ఎస్ కార్యకర్త మనోహర్ జూబ్లీహిల్స్ డివిజన్‌లో " కేసీఆర్ మళ్లీ రావాలి - తెలంగాణ మరింత అభివృద్ధి సాధించాలి" అని నినాదాలు చేస్తూ ప్రచారం చేశారు. ఆటో డ్రైవర్లతో కలిసి కేసీఆర్ పాటలకు నృత్యం చేస్తూ సందడి చేశారు.

రేవంత్ దిగజారుడు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు : రెండేళ్లు మైనార్టీని మంత్రి వర్గంలోకి తీసుకోనందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి చార్మినార్ వద్ద ముక్కు నేలకు రాయాలని కేంద్రమంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి డిమాండ్‌ చేశారు. ముస్లింల ఇజ్జత్ సీఎంకు అవసరం కానీ హిందూవుల ఇజ్జత్ అవసరం లేదా అని ప్రశ్నించారు. మజ్లీస్‌ను కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పెంచి పోషించాయని, ఒవైసీ కనుసన్నల్లోనే ఆ రెండు పార్టీలు పని చేస్తున్నాయని సోమాజీగూడ ప్రెస్‌ క్లబ్‌లో నిర్వహించిన మీట్‌ ద ప్రెస్‌లో ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్‌ నేతలు మజ్లీస్ గుర్తు పతంగిపైన చేతి గుర్తు పెట్టుకొని ప్రచారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిగజారుడు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని, రాష్ట్రాభివృద్ధిని తానెందుకు అడ్డుకుంటానని ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు.

ఉత్కంఠ భరితంగా సాగుతున్న జూబ్లీహిల్స్ ప్రచారంలో మూడు పార్టీల్లో విజయం ఎవరిని వరిస్తుందోనని ప్రజలంతా వేచి చూస్తున్నారు.

