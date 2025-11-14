Bihar Election Results 2025

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 4:01 PM IST

Congress Win in Jubilee Hills ByPoll Election Results Updates : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో ఘనవిజయంతో కాంగ్రెస్‌ శ్రేణులు జోరుమీదున్నారు టీపీసీసీ మహేష్‌కుమార్‌ గౌడ్. నిజామాబాద్‌లో ఆయన మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలు అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి పట్టం కట్టారని, ఈ గెలుపు కష్టపడిన ప్రతి కార్యకర్తకు అంకితమని అన్నారు. ఈ తీర్పుతో ప్రజలు బీఆర్‌ఎస్‌కు సెలవు చెప్పారని, ఆ పార్టీకి రాష్ట్రంలో చోటు లేదని మరోసారి రుజువైందని తెలిపారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వంద సీట్లు సాధించడం ఖాయమని, కనీసం పదేళ్లు అధికారంలో కొనసాగడం తథ్యమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డికి పార్టీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

"నవీన్‌ యాదవ్​ను గెలిపించిన ఘనత సీఎం, మంత్రులు, ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తది. వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వంద సీట్లు సాధించడం ఖాయం. కాంగ్రెస్ పార్టీ కనీసం పదేళ్లు అధికారంలో కొనసాగడం తథ్యం. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పని తీరు పట్ల ప్రజలు సంతృప్తిగా ఉన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ విజయం జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికలకు నాంది." - మహేష్‌కుమార్‌ గౌడ్, టీపీసీసీ

ఎన్నికలు ఎలా జరిగాయో ప్రజలంతా చూశారు : ఫలితాలు తమను నిరాశ పరిచాయమని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. ఫలితాల వెల్లడి అనంతరం పార్టీ నేతలతో సమీక్ష నిర్వహించారు. తాము ప్రతిపక్షంగా తమ పాత్ర పోషిస్తూనే ఉంటామన్న తెలిపారు. మాగంటి సునీత పెద్దఎత్తున పోరాటం చేశారని కొనియాడారు. ఎన్నికలు ఎలా జరిగాయో ప్రజలంతా చూశారని, ఈ పోరాటం తమకు కొత్త ఉత్సాహం, బలాన్ని ఇచ్చిందని అన్నారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్​కు ప్రత్యామ్నాయం బీఆర్‌ఎస్‌ అని ప్రజలు స్పష్టంగా చెప్పారని, ఎన్నికల్లో అధికార యంత్రాంగం ఎలా పని చేసిందో తాను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు.

ఏడు ఉప ఎన్నికల్లో అప్పటి ప్రతిపక్ష పార్టీ కాంగ్రెస్‌ ఒక్క చోట కూడా గెలవలేదని, ప్రతిపక్షంలో ఒక్క ఉప ఎన్నికలో కూడా గెలవకపోయినా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిందని గుర్తు చేశారు. జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్షంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌కు ఒకట్రెండు కార్పొరేటర్‌ సీట్లు మాత్రమే వచ్చిన విషయం గమనించాలని అన్నారు. మంత్రివర్గంలో మైనారిటీకి స్థానం లేదని గట్టిగా తాము మాట్లాడితే చివరికి అజార్‌కు మంత్రి పదవి ఇచ్చారని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా తీర్పు శిరోధార్యమని, ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా తమ పాత్ర తాము నిర్వహించామని వెల్లడించారు.

"మాగంటి సునీత పెద్దఎత్తున పోరాటం చేశారు. ప్రజల వాదనను, వేదనను ప్రభుత్వం ముందు పెట్టడంలో బీఆర్‌ఎస్‌ తీవ్రంగా పని చేస్తోంది. ఉప ఎన్నికల్లో అప్పటి ప్రతిపక్ష పార్టీ కాంగ్రెస్‌ ఒక్క చోట కూడా గెలవలేదు. హైడ్రా విధ్వంసం పైనా ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టగలిగాం. హైదరాబాద్‌లో రోడ్ల దుస్థితిపై ప్రభుత్వానికి గట్టిగా వినిపించాం. ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయడంలో సఫలమయ్యాం. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే అంశంలో తమ పోరాటం కొనసాగిస్తాం."- కేటీఆర్​, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌

రౌడీయిజంతో సాధించిన గెలుపు ఇది : ఫలితాల అనంతరం బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. తనపై నమ్మకంతో తనకు ఓటేసి ఆశీర్వదించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఓటమిపాలైనప్పటికీ అదే అంకితభావంతో ప్రజా సేవలో ఎల్లవేళలా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటానని తెలిపారు. నైతిక విజయం తనదేనని, నవీన్‌ యాదవ్‌ రౌడీయిజంతో సాధించిన గెలుపని తెలిపారు. 9వ రౌండ్‌ తర్వాత కౌంటింగ్‌ కేంద్రం నుంచి ఆమె వెళ్లిపోయారు.

నేను నా పని చేసుకొని పోతా : ఎన్నికల్లో డబ్బు ప్రభావం బాగా పని చేసిందని బీజేపీ అభ్యర్థి దీపక్ రెడ్డి తెలిపారు. తాను ఓడినా తన పని తాను చేసుకొని పోతానని అన్నారు. డబ్బు ప్రభావం ఉన్నా బీజేపీకి ఓటేసిన ప్రజలకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 6వ రౌండ్‌ తర్వాత ఆయన కౌంటింగ్‌ కేంద్రం నుంచి వెళ్లిపోయారు.

