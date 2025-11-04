ETV Bharat / politics

'మీ Gపే నంబర్​ ఇవ్వండి - త్వరలోనే డబ్బులు పడతయ్ - చెక్‌ చేసుకొని ఓటు వేయండి'

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నికలకు ప్రచారం ముమ్మరం చేసిన రాజకీయ పార్టీలు - తాయిలాలతో ఓటర్లకు గాలం వేసేందుకు యత్నాలు - డబ్బులు ఆన్​లైన్​ చేస్తామంటూ ఆఫర్ - బహుమతుల పంపిణీ షురూ

Jubilee Hills By Polls election campaign
Jubilee Hills By Polls election campaign (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 8:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jubilee Hills By Polls election campaign : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక ప్రచారం రోజురోజుకూ వేడెక్కుతోంది. తమ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా ప్రధాన పార్టీలు ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్నాయి. నువ్వా? నేనా? అన్నట్లుగా నేతలు నియోజకవర్గాన్ని చుటేస్తున్నారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమమే అజెండాగా కాంగ్రెస్‌ జనంలోకి వెళ్తుంటే, ఆరు గ్యారెంటీల అమలులో వైఫల్యాలనే బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీలు ప్రచారాస్త్రాలుగా మలుచుకున్నాయి.

‘మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటున్నారు. వారిలో ఎంతమందికి ఓట్లు ఉన్నాయి. ఇంటి పెద్ద సెల్​ఫోన్​ నంబర్​ ఇవ్వండి.’

‘మా ఫోన్‌ నంబరు మీకు ఎందుకు?

‘అరె పెద్దాయనతో మాట్లాడిస్తా. జీపే ఉందా, ఫోన్​ పేనా?

త్వరలో అమౌంట్​ పడతయ్‌. చెక్‌ చేసుకొని ఓటు వేయండి!’

జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న తంతు ఇది!

ఊపందుకున్న ఎన్నికల ప్రచారం : జూబ్లీహిల్స్​లో ఉపఎన్నిక ప్రచారం ఊపందుకుంది. ఇంటింటికీ తిరుగుతున్న బృందాలు, ఆ ఇంటి పెద్దల సెల్​ఫోన్​ నంబర్లను సేకరిస్తున్నారు. పెద్దలకు ఫోన్‌పేలు, జీపేలు లేకపోతే వారి పిల్లల నంబర్లను తీసుకుంటున్నారు. నంబర్లను సేకరిస్తున్నారే తప్ప, ఇంతవరకు ఎవ్వరికీ నగదు పడలేదని ఓటర్లు చెబుతున్నారు. ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ప్రలోభాలకు పలు రాజకీయ పార్టీలు తెరలేపాయి. ఇంటింటికీ పంపిణీ చేసేందుకు కొత్త ఆశలు రేపుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు ప్రచారానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన రాజకీయ పార్టీలు, ఇక ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓటర్లను కలిసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి.

మద్యం, మాంసం పంపిణీ : కొన్ని కాలనీల్లో మందు, రోజూ చికెన్, మటన్ పంపిణీ చేస్తున్నారు. కొంతమంది ముఖ్యులకు కూడా వీటిని అందిస్తున్నారు. త్వరలో ఓట్ల సంఖ్యను బట్టి నగదు అందుతుందని వారు హామీ ఇస్తున్నారు. తమ వద్ద నంబర్లు తీసుకున్నారు కానీ ఇంతవరకు ఏమీ ఇవ్వలేదని రహ్మత్‌నగర్‌కు చెందిన ఓ ఓటరు వివరించారు.

దుకాణంలో స్లిప్‌ : జూబ్లీహిల్స్​లోని కొన్ని కాలనీల్లో గృహోపకరణాలు, ఇతర వస్తువులు పంపిణీకి స్లిప్పులను ఇస్తున్నారు. సమీపంలోని దుకాణాల్లో స్లిప్పు ఇచ్చి కుక్కర్లు, మిక్సీలు, కుర్చీలు తీసుకెళుతున్నారు.

కనీసం 3 లక్షల మందికి : జూబ్లీహిల్స్​ నియోజకవర్గంలో మొత్తం 4.01 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వారి అడ్రస్​ సేకరించి పోలింగ్‌ కేంద్రాల వారీగా ఇంఛార్జులను, 100 మందికి ఓ ఇంఛార్జీని పార్టీలు నియమించుకున్న విషయం విదితమే. వీరిలో కనీసం 3 లక్షల మందికి బహుమతులు లేదా నగదును అందజేయాలనే లక్ష్యంతో కొంతమంది పని చేస్తున్నారు.

ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఈరోజు సాయంత్రం షేక్‌పేట్‌ డివిజన్‌లోని హనుమాన్‌ దేవాలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసే సభలో పాల్గొననున్నారు. రాత్రి 8 గంటలకు రహ్మత్‌నగర్‌ డివిజన్‌ ఎస్పీఆర్‌ హిల్స్‌లో ర్యాలీ, శ్రీరామ్‌నగర్‌ పీజేఆర్‌ సర్కిల్‌ వద్ద సభలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొననున్నారు.

TAGGED:

JUBILEE HILLS BY POLLS 2025
PARTIES FOCUS ON JUBILEE BY POLLS
జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలు 2025
JUBILEE HILLS BY POLLS 2025 UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.