మున్సిపాలిటీల ఎన్నికలపై పార్టీల గురి - గెలుపు గుర్రాల కోసం వేట షురూ

వారంలో మున్సిపాలిటీల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ - తుది ఓటరు జాబితాలు, వార్డుల వారీగా ఇప్పటికే రిజర్వేషన్ల ప్రకటన - ముందుగానే గెలుపు గుర్రాల కోసం ప్రధాన పార్టీల అన్వేషణ

Telangana Municipal Elections 2026 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 3:11 PM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ వారం రోజుల్లో రానుంది. ఈ నెల 24 లేదా 27న ప్రకటన ఇచ్చేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ తరుణంలో మున్సిపాలిటీల్లో విజయం సాధించాలని వివిధ తీవ్రస్థాయిలో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి.

ములుగు పుర పరిధిలో రాజకీయ సమీకరణలు జోరందుకున్నాయి. ఛైర్మన్‌ పీఠమే లక్ష్యంగా ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు అభ్యర్థుల కోసం వేగంగా పావులు కదుపుతున్నాయి. ఇటీవలే మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపిన విషయం తెలిసిందే. తుది ఓటరు జాబితాలు, వార్డుల వారీగా రిజర్వేషన్లు ప్రకటించడంతో పట్టణంలో ఎన్నికల హడావిడి మొదలైంది. ఏ క్షణం అయినా షెడ్యూల్‌ వెలువడే అవకాశం ఉండటంతో రాజకీయ పార్టీలు పలు వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి.

దృష్టంతా జనరల్‌, బీసీ మహిళపైనే : మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌ స్థానం బీసీ మహిళకు రిజర్వ్‌ చేయడంతో బీసీ మహిళా, జనరల్‌ వార్డులకు డిమాండ్‌ బాగా పెరిగింది. 15, 18 వార్డులు బీసీ మహిళకు రిజర్వ్‌ అయ్యాయి. జనరల్‌ మహిళకు 3, 4, 8, 9, 10, 14 వార్డులు కేటాయించారు. జనరల్‌కు 7, 12, 16, 19 వార్డులు, బీసీ జనరల్‌కు 6, 11, 17 వార్డులు రిజర్వ్‌ చేశారు. ఈ వార్డుల్లో గెలిచే ఓ బీసీ మహిళ ఛైర్మన్‌ పదవి అందుకునే అవకాశం ఉంది. దీంతో పలు రాజకీయ పార్టీలతో పాటు అందరూ జనరల్‌, బీసీ వార్డుల వైపు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

ఊపందుకున్న ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల సంప్రదింపులు : మున్సిపాల్టీల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి ఆసక్తి ఉన్న ఆశావహులతో పలు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు సంప్రదింపులు చేస్తున్నాయి. ప్రధానంగా అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీ రిజర్వేషన్‌ ఆధారంగా ఆయా వార్డుల్లోని ఆశావహుల జాబితాతో రహస్యంగా సర్వే చేపట్టినట్లు సమాచారం. బీఆర్​ఎస్​లోని ఆశావహులు వారి రాజకీయ గురువులను ఆశ్రయించి పార్టీ టికెట్‌ ఇప్పించాలని కోరుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. శాసన మండలి బీఆర్​ఎస్​ పక్ష నేత సిరికొండ మధుసూదనా చారి 2 రోజుల కిందట జిల్లా కేంద్రానికి వచ్చి పార్టీ పరిస్థితిపై స్థానిక నేతలతో చర్చించారు. బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సిరికొండ బలరాం నేతృత్వంలో అభ్యర్థుల ఎంపికపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించినట్లు ఆ పార్టీ నేతలు అంటున్నారు.

గెలిచే అభ్యర్థుల కోసం వేట : తాజాగా పుర వార్డుల రిజర్వేషన్లు ప్రకటించడంతో ఆశావహులు అప్పటి వరకు వేసుకున్న వ్యూహాలను మార్చి విజయం సాధించడం కోసం నూతన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వారు గెలవగలిగే, సమీప వార్డులపై దృష్టి పెడుతున్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్లు అధికంగా ఉండటంతో వారి భార్యలను పోటీలో దించేందుకు మంతనాలు, సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచరాం. వార్డుల్లో విజయం సాధించేందుకు స్థానిక కుల పెద్దలు, క్రీయాశీల వ్యక్తులతో చర్చిస్తూ అభిప్రాయాల సమీకరణ జరుగుతోంది.

వారం రోజుల్లో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ : రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వారం రోజుల్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. 116 మున్సిపాల్టీలు, 7 కార్పొరేషన్ల ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎస్‌ఈసీ కసరత్తు చేస్తున్నాయి. మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్ల వార్డుల విభజనతోపాటు రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసి కేబినెట్ ఆమోదంతో పురపాలకశాఖ ఎస్​ఈసీకి సమర్పించింది. ఎన్నికలపై ప్రభుత్వ సన్నద్ధత తెలుపుతూ పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శ్రీదేవి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాశారు. ప్రభుత్వ పరమైన ప్రక్రియ పూర్తికావడంతో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. కలెక్టర్లు, జిల్లా ఎన్నికల అధికారులతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదినీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహిస్తున్నారు.

