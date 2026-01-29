ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాపైనే అన్ని పార్టీల కన్ను - మెజారిటీ పురాలను కైవసం చేసుకునేందు కసరత్తు
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో అత్యధికంగా 19 పురపాలికలు - కైవసం చేసుకునేందుకు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల అడుగులు - వార్డు స్థానాలకు అభ్యర్థులను ఆచితూచి ఎంపిక చేస్తున్న ప్రధాన పార్టీల వర్గాలు
Published : January 29, 2026 at 3:40 PM IST
Major Political Parties In Municipal Polls : తెలంగాణలో వచ్చే నెలలో పురపాలిక ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. రేపటితో నామినేషన్ ప్రక్రియకూడా పూర్తికానుంది. అయితే రాష్ట్రంలోనే ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో అత్యధికంగా 19 పురపాలికలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ జిల్లాలోని మెజారిటీ పురాలను కైవసం చేసుకునేందుకు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలన్నీ దృష్టి సారించాయి. అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు బల్దియా ఛైర్మన్ స్థానాలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని పావులు కదుపుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే వార్డు స్థానాలకు అభ్యర్థులను ఆచితూచి ఎంపిక చేస్తున్నాయి.
విజయానికి కాంగ్రెస్ ఎత్తుగడలు : రాష్ట్రంలో జరగనున్న పూరపాలిక ఎన్నికలను అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. జహీరాబాద్, మెదక్ లోక్సభ నియోజకవర్గాలకు మంత్రులు అజారుద్దీన్, వివేక్లను ఇన్ఛార్జులుగా నియమించింది. మంత్రి వివేక్ మెదక్ లోక్సభ నియోజకవర్గం పరిధిలోని పురపాలికల్లో మెజారిటీ వార్డులను గెలుపొంది ఛైర్మన్ స్థానాలను కైవసం చేసుకునేందుకు అవసరమైన వ్యూహాలను రచిస్తున్నారు. ఆ నియోజకవర్గం పరిధిలోని స్థానికంగా పట్టున్న వారిని గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు. అలాంటి వారికే టికెట్లు కేటాస్తున్నారు. దీనితో పాటు జహీరాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గం పరిధిలోని మూడు బల్దియాల్లో అభ్యర్థులను ఖరారు చేసేందుకు రెండు రోజుల కిందట మంత్రి అజారుద్దీన్ సమావేశం నిర్వహించారు. దీనిలో ఆ ప్రాంతంలోని పార్టీ ముఖ్య నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
పకడ్బందీగా ఎంపిక ప్రక్రియను : దీనితో పాటు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తోంది. ప్రత్యర్థి పార్టీలైన బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ల అభ్యర్థుల కంటే దీటైనా వారిని ఎంపికపై కసరత్తు వేగవంతం చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానకి చెందిన ఓ సర్వే బృందం, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ సర్వే బృందంతో పాటు పార్లమెంటు నియోజక వర్గాల పరిధిలో ఆయా మంత్రులు సర్వే బృందాలు అభ్యర్థుల వివరాలు సేకరిస్తున్నాయి. అయితే ఎంపిక ప్రక్రియలో పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం జోక్యం తక్కువగా ఉంటుందని ఇప్పటికే పలువురు నేతలు స్పష్టత ఇచ్చారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 80 శాతానికి పైగా సర్వే ఫలితాను బేరీజు వేశాక మెరిట్ విధానంతో అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుందని స్పష్టం చేశాయి. ప్రజాదరణ, పార్టీ విధేయతకు ప్రాధాన్యత ఉంటుందని నేతలు తెలిపారు.
పట్టు నిలుపుకోవాలని బీఆర్ఎస్ : తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో నేటి వరకూ బీఆర్ఎస్ ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తోంది. అయితే బీఆర్ఎస్ ప్రస్తుత పుర ఎన్నికల్లోనూ పట్టు నిలుపుకోవాలని అడుగులు వేస్తోంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలో 11 పురపాలికలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడి అత్యధిక స్థానాలను కైవసం చేసుకునేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు చింతా ప్రభాకర్, మాణిక్రావులతో పాటు మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు ప్రత్యేకంగా బాధ్యతలు అప్పగించారు. వీరికి తోడు పట్టణాల వారీగా ఇన్ఛార్జులను నియమించి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. పార్టీ నుంచి రెబల్ అభ్యర్థులు బరిలోకి దిగకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు. సిద్దిపేట, మెదక్ జిల్లాలో అత్యధిక స్థానాలను కైవశం చేసుకునేలా ముందుకు సాగుతున్నారు.
బీజేపీ పాగా వేయాలని : పట్టణ ప్రాంతాల్లో పట్టున్న బీజేపీ పుర ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలు కైవసం చేసుకునేందుకు వ్యూహాలను సిద్ధం చేసి అమలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే మున్సిపాలిటీల వారీగా ప్రభారీలను నియమించారు. సీనియర్ నేతలను భాగస్వాములను చేస్తున్నారు. మెదక్ జిల్లాలో ఓ పురపాలికను దక్కించుకుంటామనే ధీమాతో ఉన్న ఆ పార్టీ నాయకత్వం దానిపై ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించింది. సంగారెడ్డిలో ఐదు బల్దియాల్లో పాగా వేయాలనే లక్ష్యంతో అభ్యర్థుల ఎంపికను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు. సిద్దిపేటలో రెండు పురపాలికల్లో పాగా వేసేందుకు వ్యూహాలను రచిస్తున్నారు.
కార్పొరేషన్లపై గురి పెట్టిన కమలనాథులు - సర్వేల ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక
బరిలో ఎవరిని నిలుపుదాం - ఎలా గెలిపించుకుందాం? : గెలుపు గుర్రాల వేటలో కాంగ్రెస్