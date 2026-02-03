రాజకీయ ఎత్తులు, విచిత్ర పొత్తులతో - పుర ఎన్నికల వేళ మారుతున్న రాజకీయ సమీకరణాలు
రాష్ట్రంలో పురఎన్నికల వేళ వేగంగా మారుతున్న రాజకీయ సమీకరణాలు - అటు కాంగ్రెస్, ఇటు బీఆర్ఎస్తో కలిసిన వామపక్షాలు - ఒక్కో చోట ఒక్కో పార్టీతో జట్టుకడుతున్న వైనం
Published : February 3, 2026 at 1:28 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : పార్టీల సిద్ధాంతాలు ఏవైనా కావొచ్చుగాక, విధానాలు ఎలాగైనా ఉండొచ్చుగాక నాయకుల అంతిమ లక్ష్యం మాత్రం రాజకీయంగా లబ్ధి పొందడమే. ఎన్నికల ఫలితాల్లో తమ పార్టీ జెండా ఎగరవేయడమే. అందుకోసం అవసరమైతే వారి వ్యక్తిగత ఎజెండాలు పక్కన పెడతారు. సైద్ధాంతిక వ్యతిరేకులతో చేతులు కలుపుతారు. పురపాలక ఎన్నికలు సైతం అందుకు మినహాయింపేమీ కాదని చేబుతున్నాయి తాజా రాజకీయ పరిస్థితులు.
రాజకీయ అవసరాలు, స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎవరితోనైనా సర్దుకుపోయేందుకు, పొత్తులతో హత్తుకోవడానికి నాయకత్వాలు స్థానిక నేతలకు పూర్తి స్వేచ్ఛనిస్తుంటాయి. దీంతో ఊహించని విధంగా పొత్తులు పొడుస్తుంటాయి. మరికొన్నిసార్లు చిత్రమైన కూటములు ఏర్పడుతుంటాయి. ఆయా పార్టీల నాయకుల మధ్య అంతర్గత అవగాహనలూ ఏర్పడుతుంటాయి. తాజాగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు సమీపిస్తుండటంతో అలాంటి తాత్కాలిక ఒప్పందాలు కార్యరూపం దాల్చుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే వామపక్షాలు ఒక్కోచోట ఒక్కో పార్టీతో జత కడుతున్నాయి.
అక్కడేమో వారితో, ఇక్కడ వీరితో : కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్లో ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం మేయర్ పీఠం దక్కించుకొనే అంశంలో ఓ జాతీయపార్టీ, ప్రాంతీయ పార్టీల మధ్య అవగాహన కోసం అంతర్గత చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ రెండు పార్టీలు కలిసి పోటీ చేయటం లేదుగానీ ఫలితాల తర్వాతే కలవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని మున్సిపాలిటీలో ఓ జాతీయ పార్టీ, ప్రాంతీయ పార్టీ అంతర్గతంగా అవగాహనతో ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్నాయి. ఈ పార్టీలు కూడా బహిరంగంగా పొత్తు పెట్టుకోకపోవడం గమనార్హం.
ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా : భువనగిరి, యాదగిరిగుట్ట, ఆలేరులలో బీఆర్ఎస్ సీపీఐ, సీపీఎం పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకుంది. చౌటుప్పల్, మిర్యాలగూడ, నల్గొండ కార్పొరేషన్లో బీఆర్ఎస్ సీపీఎంతో జత కట్టింది. హుజూర్నగర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీపీఎం, సీపీఐలతో కోదాడలో సీపీఐ, తెలుగుదేశంతో పొత్తు పెట్టుకున్నాయి. సూర్యాపేట ప్రాంతంలో మాత్రం ఎలాంటి పొత్తులు లేవు.
ఉమ్మడి ఖమ్మం : మధిర, ఏదులాపురం, సత్తుపల్లి, వైరా, కల్లూరులో సీపీఎం బీఆర్ఎస్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్లో సీపీఐ తెలుగుదేశం కలిసి పోటీ చేస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్తో సీపీఎం పొత్తుపెట్టుకుంది. అశ్వారావుపేటలో బీఆర్ఎస్, తెలుగుదేశం ఒక్కటవ్వగా కాంగ్రెస్, సీపీఐ, సీపీఎం జత కట్టాయి. ఇల్లెందులో బీఆర్ఎస్, సీపీఐ, సీపీఎం, న్యూడెమోక్రసీ కూటమిగా మారే చర్చలు తుది దశకు చేరాయి. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తోంది.
ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ : వనపర్తి మున్సిపాలిటీలో బీఆర్ఎస్, సీపీఎం అమరచింతలో బీఆర్ఎస్ సీపీఐతో పొత్తు పెట్టుకుంది. మిగతా చోట్ల ఆయా పార్టీలు విడివిడిగా పోటీ చేస్తున్నాయి. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని చేర్యాల మున్సిపాలిటీలో సీపీఎం, బీఆర్ఎస్ ఒక్కటయ్యాయి. మిగతా పురపాలక సంఘాల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేస్తున్నాయి.
ఊపందుకున్న ప్రచారాలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పురపాలక ఎన్నికల ప్రచారాల్లో ఆయా పార్టీలు వేగం పెంచాయి. ప్రధాన పార్టీలన్నీ ప్రత్యర్థులపై విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలతో దూసుకెళ్తున్నాయి. మరోవైపు ఎన్నికల పోలింగ్ తేదీ సమీపిస్తుండటం, సమయం తక్కువగా ఉండటంతో ఔత్సాహిక అభ్యర్థులు ఇప్పటికే తమ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టారు. పార్టీ టికెట్ దక్కినా, దక్కకపోయినా తాము బరిలో ఉంటామనే మేసేజ్ను పంపుతున్నారు. ఆదరించాలని ఓటర్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు.
సామాజిక మాధ్యమాల్లో : పురపాలక ఎన్నికల్లో పోటీచేయబోవు ఆశావహులు సామాజిక మాధ్యమాలను తమ ప్రచారాస్త్రాలుగా వాడుకుంటున్నారు. 'నేను మీ అభ్యర్థిని. ఎప్పుడూ సేవకుడిగా మీకు అందుబాటులో ఉంటాను. ఈసారి అవకాశం కల్పించండి. మీ విలువైన ఓటు నాకే వేయండి.' అంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా వాట్సప్ గ్రూపులను ఇందుకు ప్రధాన వేదికగా చేసుకుంటున్నారు. కాలనీ యువత, అభివృద్ధి కమిటీ, కుల సంఘాలు ఇలా తమ వార్డు పరిధిలో ఏ గ్రూపులుంటే ఆ గ్రూపుల్లో తమ ఎన్నికల ప్రచార సందేశాలను పంపిస్తున్నారు.
కౌన్సిలర్కు రూ.అర కోటి, ఛైర్పర్సన్కు రూ.5 కోట్లు! : ధన బలమున్నోళ్లకే బీ-ఫారం
'నేను మీ అభ్యర్థిని - ఈ ఒక్కసారి నాకు అవకాశం కల్పించండి' : సోషల్ మీడియాల్లో ప్రచారాలు