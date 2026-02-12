రాష్ట్రంలో జోరందుకున్న క్యాంపు రాజకీయాలు - పార్టీ అభ్యర్థులను కాపాడుకునే పనిలో నేతలు
పురపాలక ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో మొదలైన క్యాంపు రాజకీయాలు - పార్టీ అభ్యర్థులతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్న నేతలు - పలుచోట్ల క్యాంపులకు తరలిస్తున్న వైనం - ఆసక్తికరంగా మారిన రాష్ట్ర రాజకీయాలు
Published : February 12, 2026 at 4:34 PM IST
Political parties have started camp politics : రాష్ట్రంలో పురపాలక ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి. ఇక అభ్యర్థుల ఫలితాలు వెలువడటమే మిగిలింది. ఈ నేపథ్యంలో తమ అభ్యర్థులు చేజారిపోకుండా అన్ని పార్టీలు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో పలుచోట్ల క్యాంపు రాజకీయాలు జోరందుకున్నాయి. ఫలితాల వెల్లడి అనంతరం అభ్యర్థులు చేజారిపోకుండా ఉండేందుకు అభ్యర్థులతో ఆయా పార్టీల కీలక నేతలు సమావేశాలను నిర్వహిస్తున్నారు. వారికి పలు కీలక సూచనలు చేస్తున్నారు. ఆయా పార్టీల నేతలు క్యాంపు రాజకీయాల్లో తలమునకలై ఉన్నారు.
జోరందుకున్న క్యాంపు రాజకీయాలు : ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ మున్సిపల్ పరిధిలో క్యాంపు రాజకీయాలకు తెర లేచింది. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ నాయకులు బరిలో నిల్చున్న అభ్యర్థులను దూర ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ తన క్యాంపు కార్యాలయానికి అభ్యర్థులను పిలిపించి ప్రత్యేక బస్సుల్లో వారిని తరలించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు నరేష్ జాదవ్ ఆధ్వర్యంలో పట్టణ శివారులోని ఫంక్షన్హాల్లో అభ్యర్థులతో సమావేశమయ్యారు. వారిని ఎక్కడికి తరలించాలో సమాలోచన చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను మాజీ మంత్రి జోగు రామన్నసైతం క్యాంపునకు పంపించే ఆలోచనలో ఉండటంతో రేపటి ఫలితాలు ఆసక్తిని రేపుతున్నాయి. అటు నిర్మల్లో బీజేపీ మహేశ్వర్ రెడ్డి నివాసంలో 42 మంది అభ్యర్థులతో సమావేశం నిర్వహించి వారిని క్యాంపునకు తరలించారు.
అప్రమత్తమైన బీఆర్ఎస్ : మరోవైపు సూర్యాపేటలో క్యాంపు రాజకీయాలు జోరందుకున్నాయి. రేపు ఎన్నికల ఫలితాల దృష్ట్యా బీఆర్ఎస్ అప్రమత్తమైంది. 48 వార్డులకు చెందిన ఆపార్టీ అభ్యర్థులను మాజీ మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి క్యాంపునకు తరలించారు. పార్టీ ఫిరాయింపులను అడ్డుకునే వ్యూహాంలోనే ముందస్తు చర్యలు చేపట్టినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా అభ్యర్థులకు పలు కీలక సూచనలు చేసినట్లు సమాచారం.
పార్టీ నేతలతో కేటీఆర్ టెలికాన్ఫరెన్స్ : మరోవైపు బీఆర్ఎస్ నేతలతో ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ టెలికాన్ఫరెన్స్ను నిర్వహించారు. పురపాలక ఎన్నికల్లో బాగా పనిచేశారని నేతలు, శ్రేణులను ఆయన అభినందించారు. ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు వస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసిన కేటీఆర్ కొన్నిమున్సిపాల్టీలను సొంతంగా గెలుచుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మరికొన్ని చోట్ల క్రియాశీలకంగా ఉంటామన్నారు. పార్టీ అభ్యర్థులతో క్యాంపులను నిర్వహించి నేతలకు కేటీఆర్ పలు కీలక సూచనలు చేశారు. విప్ జారీ సహా అన్ని అంశాలపై ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు. పలు అంశాలపై పార్టీ నేతలతో మాట్లాడారు.
రేపు తేలనున్న అభ్యర్థుల భవితవ్యం : పురపాలక ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి. మొత్తం 73.01 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. పురుషులకంటే అధికంగా మహిళలు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. రేపు ఓట్ల లెక్కింపును చేపట్టనున్నారు. ఏ పార్టీ ఎన్నిస్థానాల్లో గెలుపొందుతుందనే దానిపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరోవైపు ఈ ఎన్నికలను అన్ని పార్టీల నేతలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. మరోసారి అధికస్థానాల్లో గెలుపొందేంది తామేనన్న ధీమాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండగా, ఈసారి తమ పార్టీ ఎక్కువ స్థానాల్లో గెలుపొందుతుందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది.
తాము కూడా ఎక్కువ స్థానాల్లో గెలుపొందుతామని బీజేపీ పార్టీ నేతలు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి ఏ పార్టీకి ప్రజలు పురపోరులో పట్టం కడతారు అనేది తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని గంటలు వేచి చూడాల్సిందే. గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తమ అభ్యర్థులు పార్టీ ఫిరాయించకుండా ఉండేందుకు అన్ని రాజకీయపార్టీలు చర్యలు చేపట్టాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వారిలో కీలక నేతలు మంతనాలు సాగిస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల అభ్యర్థులను క్యాంపులకు తరలిస్తున్నారు. ఫలితాలు వెలువడనున్న వేళ రాష్ట్ర రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి.
ఈసారి అత్యధికంగా పోలింగ్ జరగడం మాకు కలిసొస్తుంది! - 'మున్సిపల్'లో సత్తా చాటుతామని కమలం ధీమా
సొంతంగా 'మ్యాజిక్ ఫిగర్' కష్టమే - ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో హంగ్ కంపల్సరీ!