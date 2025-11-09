జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక : గెలుపే లక్ష్యంగా 'పోల్ మేనేజ్మెంట్'పై పార్టీల దృష్టి
ఉప ఎన్నికలో ఎత్తుకు పైఎత్తులు - డివిజన్ల సర్వేలతో నువ్వానేనా! - కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య పోటాపోటీ
Published : November 9, 2025 at 7:01 AM IST
Jubilee Hills By Election 2025 : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలు ఇప్పుడు రాష్ట్రమంతటా హాట్ టాపిక్గా మారాయి. రాజకీయంగా పలు సంచలనాలకు కేంద్రబిందువుగా మారిన ఈ ఎన్నికల్లో అధికార, ప్రతిపక్షాలు నువ్వానేనా అన్నట్లుగా ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఎత్తుకు పైఎత్తులు వేస్తున్నాయి. రోజురోజుకు రాజకీయ సమీకరణాలు మారుతున్నాయి. ఆదివారం సాయంత్రం 5గంటలకు ఎన్నికల ప్రచారం ముగియనుంది. ఇంటింటి ప్రచారం రోడ్షోలు కార్నర్ మీటింగ్ల పేరుతో హోరెత్తించిన పార్టీలు ప్రస్తుతం ఎన్నికల ‘పోల్ మేనేజ్మెంట్’పై దృష్టి పెట్టాయి. అధికార పక్షం శుక్రవారం బహిరంగ ప్రచారాన్ని నిర్వహించలేదు.
సరికొత్త వ్యూహాలు రచిస్తున్న పార్టీలు : బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు నియోజకవర్గంలో రోడ్షోలలో పాల్గొనడం విశేషం. ఆయా రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ప్రస్తుతం ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రం, డివిజన్ వారీగా లెక్కలు వేస్తున్నారు. ఓటర్లను కలుస్తూ మనవారు ఎవరు? ప్రత్యర్థి వర్గం ఎవరనేదానిపై దృష్టిపెట్టారు. పార్టీలకు సంబంధించిన ఇన్ఛార్జులు ఆధ్వర్యంలో రహస్య సమావేశాలకు తెరలేపారు. ఇప్పటికే కొంతమంది పంపకాలు జరిపినట్లుగా ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఓ సామాజిక వర్గం ఓట్లపై దృష్టి సారించిన పార్టీలు అక్కడ సరికొత్త వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. ఇన్ఛార్జులను మార్చి ఓటర్లకు సరికొత్త బాసలు చేస్తున్నారు. చివరి అస్త్రంగా పంపకాలకు తెరతీశారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఏ డివిజన్లో లోటు ఉందో తెలుసుకుని సర్వేల వివరాలు ప్రకారం సమీకరణాలను మార్చేందుకు ఆయా పార్టీల నాయకులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
పలు పార్టీలు ఇన్ఛార్జులు రోజు ఒకసారి ఓటర్లను కలిసి తమకే ఓటు వేయాలని హామీ తీసుకుంటున్నారు. యోగక్షేమాలను తెలుసుకుంటున్నారు. నయానో భయానో కండువాలు కప్పి తమ వారే అనిపించుకుంటున్నారు. మైనార్టీ ఓట్లు కీలకంగా మారడంతో వారిపై అన్ని పార్టీల దృష్టి పడింది.
బోరబండ : ఈ ప్రాంతంలో అన్ని రకాల ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇది బీఆర్ఎస్ సిట్టింగ్ స్థానం. కార్పొరేటర్ కాంగ్రెస్ పార్టీల చేరారు. మైనార్టీలు, పేదలు, మధ్యతరగతి వర్గాల ఓట్లు అధికం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యే వివేకానందగౌడ్, మాజీ మంత్రి జగదీశ్వర్రెడ్డి మరో 10మంది ఇన్ఛార్జులుగా ఉన్నారు. హస్తం పార్టీ తరఫున సీతక్క, ఎంపీ మల్లురవిని ఇన్ఛార్జిగా నియమించారు.
రహ్మత్నగర్: రహ్మత్నగర్ డివిజన్లో మైనార్టీ ఓట్లు కీలకంగా మారాయి. కార్పొరేటర్ సీఎన్రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలిచి కాంగ్రెస్లో చేరారు. ఇక్కడ ఆధిక్యం ఉన్న పార్టీకి గెలుపు సునాయాసమని చెబుతున్నారు. బీఆర్ఎస్ తరఫున నిరంజన్రెడ్డి, రవీందర్రావు, వినయ్భాస్కర్ శ్రీనివాస్గౌడ్, బాల్క సుమన్లాంటి ప్రముఖులు ప్రచార బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారు. మంత్రులు పొంగులేటి, కోమటిరెడ్డిలను కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జులుగా హస్తం పార్టీ నియమించింది.
యూసుఫ్గూడ : జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఈ డివిజన్ భారాస పక్షం నిలిచింది. మిశ్రమ వర్గాల ఓట్లు ఉన్నాయి. పొన్నం, ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి కాంగ్రెస్ తరఫున, పాడి కౌశిక్రెడ్డి మరికొంత మంది సీనియర్ నేతలు భారాస తరఫున ప్రచార బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. ఇక్కడ కృష్ణానగర్లో సినీ కార్మికులు ఎక్కువ. సెటిలర్లు ఎక్కువే. శ్రీనగర్ కాలనీ కొంతభాగం ఉంది. ఇవి కీలకం కానున్నాయి.
షేక్పేట : షేక్పేట డివిజన్లో మైనార్టీ ఓట్లు అధికంగా ఉన్నాయి. జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం అభ్యర్థి కార్పొరేటర్గా గెలుపొందారు. ప్రస్తుతం ఆ పార్టీ కాంగ్రెస్కు మద్దతు ఇస్తోంది. మంత్రులు వివేక్, పొన్నం ప్రభాకర్లను ఇన్ఛార్జులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నియమించింది. మైనార్టీ నేతలను నమ్ముకుంది. బీఆర్ఎస్ తరపున ప్రశాంత్రెడ్డి, దాసోజ్ శ్రవణ్, జీవన్రెడ్డిలు చక్రం తిప్పుతున్నారు.
ఎర్రగడ్డ : జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం పార్టీకి ప్రజలు పట్టం కట్టారు. బీఆర్ఎస్ తరఫున ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావుకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున జూపల్లి కృష్ణారావు, ఆది శ్రీనివాస్, పొన్నం ప్రభాకర్లు బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. గేటెట్ కమ్యూనిటీ ఓట్లు అధికంగా ఉన్నాయి. కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డిలు అన్నీ తానై తిరుగుతున్నారు.
సోమాజిగూడ : నియోజకవర్గంలో ఈ డివిజన్ పాక్షికంగా మాత్రమే ఉంది. మిగిలిన భాగం ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం పరిధిలో ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మంత్రి శ్రీధర్బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, బీఆర్ఎస్ తరపున సబితా ఇంద్రారెడ్డి, నవీన్కుమార్లు ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ వైపే నిలిచింది.
'మీరు ప్రచారానికి రావొద్దు - ఎవరి దగ్గరా నోరెత్తొద్దు' : స్వతంత్రులకు ప్రధాన పార్టీల గాలం!
రోజురోజుకీ వేడెక్కుతున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారం - వినూత్న ప్రచారాలతో హోరెత్తిస్తున్న నేతలు