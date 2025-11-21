ETV Bharat / politics

'కోర్టుకెళ్లేటప్పుడు ఇంత ఆర్భాటమా - జగన్ రాజకీయ జీవితం చరమాంక దశకు చేరుకుంది'

జగన్మోహన్ రెడ్డి సీబీఐ కోర్టుకు హాజరైన తీరుపై విమర్శలు గుప్పించిన రాజకీయ నేతలు - కోర్టుకు వెళ్లేటప్పుడు ఇంత ఆర్భాటం అవసరమా అని ఆగ్రహం

POLITICAL_LEADERS_COMMENTS_ON_JAGAN
POLITICAL_LEADERS_COMMENTS_ON_JAGAN (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 21, 2025

Comments on Jagan Appearance at CBI Court: సీబీఐ, ఈడీ చార్జిషీట్లు ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి సీబీఐ కోర్టుకు హాజరైన తీరు 'చావుకి, పెళ్లికి ఒకే భజంత్రి' అనే సామెతను గుర్తు చేసిందని మాజీ ఎమ్మెల్సీ పర్చూరి అశోక్ బాబు ధ్వజమెత్తారు. గతంలో సీనియర్ నాయకులు లాలూ, పీవీ నరసింహారావు నిరాడంబరంగా కోర్టుకు హాజరయ్యారని, జగన్ సీఎం అయ్యాక పంథా మార్చారని మండిపడ్డారు. గతంలో ఖర్చుల పేరు చెప్పి వాయిదాలు అడిగిన జగన్, ఇప్పుడు చార్టెడ్ ఫ్లైట్‌లో వచ్చి వేల మందితో హడావుడి చేసి కోర్టుకు హాజరవడం విచిత్రమని ఆక్షేపించారు. కోర్టు హాజరులో ఇంత బల ప్రదర్శన చేయడం అసెంబ్లీకి వెళ్తున్నారా, కోర్టుకు వెళ్తున్నారా అనే సందేహం కలిగించిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

అసెంబ్లీకి రాని వ్యక్తి కోర్టుకు వెళ్లేటప్పుడు ఇంత ఆర్భాటం అవసరమా అని సామాన్య ప్రజలు కూడా ప్రశ్నిస్తున్నారని అశోక్ బాబు నిలదీశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక రకమైన ఉన్మాదం, భయంతో ఉన్నారని అతని రాజకీయ జీవితం చరమాంక దశకు చేరుకుందని అభిప్రాయపడ్డారు. రూ.43 వేల కోట్ల అవినీతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించిన భారతదేశంలో అత్యంత పెద్ద అవినీతి కేసు జగన్‌దేనని గుర్తు చేశారు. 2024 ఎన్నికల్లో ప్రజలు వైఎస్సార్సీపీకి 11 సీట్లు ఇచ్చి జగన్ స్థాయి ఏంటో చెప్పేశారని తెలిపారు. ఏ కేసులో శిక్ష పడినా రాజకీయ భవిష్యత్తు ఖతం అవుతుందని 2029లో కడపలో కూడా గెలవలేరని స్పష్టం చేశారు.

ల్యాండ్, శాండ్, వైన్ కుంభకోణాలలో లక్షల కోట్లు అవినీతి చేశారని, అన్ని వేళ్లు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ వైపే చూపిస్తున్నాయని అన్నారు. వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో మొదట చంద్రబాబుపై నింద వేశారని ఇప్పుడు సీబీఐ సాక్షాలు జగన్ అతని భార్య వైపు చూపిస్తున్నాయని తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ బల ప్రదర్శనలకు భయపడదు దీనివల్ల నష్టపోయేది జగన్, అతని శ్రేణులు మాత్రమేనని హితవుపలికారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర అభివృద్ధి, ఆర్థిక విధ్వంసం నుంచి బయటపడటంపై దృష్టి సారించిందన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు వాస్తవాలు గమనించి, జగన్‌తో ఉండాలా వద్దా అనేది ఆలోచించుకోవాలని వెల్లడించారు.

ప్రదర్శన చేయడం అవసరమా: హైదరాబాద్ సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టు వద్ద జగన్ చేసిన హడావిడి, హంగామా ఏమాత్రం సమంజసం కాదని కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ నర్రెడ్డి తులసి రెడ్డి అన్నారు. దేనికైనా సమయము, సందర్భం ఉండాలని అన్నారు. ఒక కేసులో హైకోర్టు ఆదేశం మేరకు వ్యక్తిగతంగా హాజరయ్యేందుకు వెళ్లే సందర్భంలో జన సమీకరణ చేసి బల ప్రదర్శన చేయడం అవసరమా అని ప్రశ్నించారు.

2029లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే రప్పా రప్పా, పొట్టేలు నరికినట్లు నరుకుతాం అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేయడం, ఫ్లెక్సీలు ప్రదర్శించడం దేనికి సంకేతం అని తులసిరెడ్డి ప్రశ్నించారు. కేసు కొట్టేసినప్పుడు గానీ లేదా అనేక రోజులు జైలులో ఉండి బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చినప్పుడు జన సమీకరణ చేసి బలప్రదర్శన చేశారంటే అర్థం ఉంటుంది కానీ అలా కాకుండా బెయిల్ మీద ఉన్న ఒక వ్యక్తి, ప్రధాన నిందితుడు విచారణ సందర్భంగా కోర్టుకు వ్యక్తిగతంగా హాజరయ్యేటప్పుడు జన సమీకరణ చేసి బల ప్రదర్శన చేయడం విడ్డూరం కాదా అని తులసి రెడ్డి ప్రశ్నించారు.

విచారణ వేళ జగన్ బలప్రదర్శన - కోర్టు ఆవరణలో 'రప్పా రప్పా' నినాదాలు

'రప్పా రప్పా' బ్యానర్లతో ర్యాలీ చేయడం జగన్ నేర మనస్తత్వానికి నిదర్శనం: కూటమి నేతలు

HYDERABAD CBI COURT
JAGAN APPEARANCE AT CBI COURT
COMMENTS ON JAGAN COURT APPEARANCE
POLITICAL LEADERS CRITICIZE JAGAN
POLITICAL LEADERS COMMENTS ON JAGAN

