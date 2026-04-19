ETV Bharat / politics

మహిళా రిజర్వేషన్ అంశంపై రాష్ట్రంలో మంటలు - అధికారపక్షం, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం

పరస్పరం విమర్శలు చేసుకుంటున్న కాంగ్రెస్‌-బీజేపీ నేతలు - బీజేపీ ప్రభుత్వం డీలిమిటేషన్ తిరకాసు పెట్టడం దారుణమన్న టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌కుమార్‌గౌడ్‌ - కేంద్రానికి మహిళలపై చిత్తశుద్ధి లేదన్న మంత్రి సీతక్క

POLITICAL HEAT IN TELANGANA
WOMEN RESERVATION BILL
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 10:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Political Heat in Telangana on Women Reservation Bill : మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు లోక్​సభలో అడ్డుకట్ట ఏర్పడటంపై తెలంగాణలో రాజకీయ పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం ఆగడం లేదు. సామాన్య మహిళకు చట్టసభల్లో అవకాశం కల్పించాలనే లక్ష్యానికి కాంగ్రెస్‌ దాని మిత్రపక్షాలు అడ్డుతగిలాయని బీజేపీ తీవ్రంగా విమర్శిస్తోంది. చిత్తశుద్ధి లేకుండా బిల్లు తెచ్చిన బీజేపీ ఆ నెపాన్ని విపక్షాలపై నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తోందని కాంగ్రెస్‌ నేతలు వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుకు సంబంధించిన రాజ్యంగ సవరణ బిల్లు లోక్‌సభలో వీగిపోవడంపై దిల్లీలోనే కాదు రాష్ట్రంలోనూ రాజకీయ వేడి కొనసాగుతోంది. కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ నేతలు పరస్పర విమర్శలు చేసుకుంటున్నారు. బీజేపీకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లును డీలిమిటేషన్ బిల్లుతో ముడిపెట్టకుండా ప్రత్యేకంగా ప్రవేశ పెట్టాలని పంచాయతీరాజ్​ శాఖ మంత్రి సీతక్క డిమాండ్ చేశారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం మహిళా మాస్క్ వేసుకుని డీలిమిటేషన్ బిల్లు అమలు చేయాలని చూసిందని ఆరోపించారు. పార్లమెంట్‌లో ఎన్డీయే కుయుక్తులను ఇండి కూటమి సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టిందని ప్రభుత్వ విప్‌, ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం అన్నారు. డీలిమిటేషన్ బిల్లును పెట్టి మహిళా బిల్లుగా బీజేపీ ప్రచారం చేసుకుంటోందని భువనగిరి ఎంపీ చామల కిరణ్‌కుమార్‌ రెడ్డి విమర్శించారు.

అక్రమంగా చేయాలని చూశారు : బీజేపీ ప్రభుత్వం మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు వీగిపోవాలనే డీలిమిటేషన్ బిల్లుతో లింక్ పెట్టిందని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌ కుమార్​గౌడ్‌ ఆరోపించారు. బిల్లు వీగిపోవడం చూస్తే బీజేపీకి, ఎన్డీఏకి మహిళల పట్ల ఉన్న చిత్తశుద్ది ఏమిటో అర్థమైందని ధ్వజమెత్తారు. మహిళా బిల్లు ముసుగులో డీలిమిటేషన్ బిల్లు తెచ్చారని విమర్శించారు. బీజేపీ అక్రమంగా, అశాస్త్రీయంగా బిల్లు పాస్ చేసుకోవాలని చూసిందని ఆరోపించారు. బిల్లు వీగిపోవడం మోదీకి చెంపపెట్టు లాంటిదని విమర్శించారు. ఉత్తర భారత దేశానికి ఎక్కువ దక్షిణానికి తక్కువ సీట్లు వచ్చే బిల్లును అడ్డుకోవడంలో ఖర్గే, రాహుల్, సోనియా, ప్రియాంక గాంధీలు విజయం సాధించారని వెల్లడించారు.

మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు అడ్డుతగిలిన కాంగ్రెస్‌కు మహిళలే బుద్ధి చెబుతారని బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేతల ఏలేటి మహేశ్వరరెడ్డి విమర్శించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి రాజ్యాంగంపై అవగాహన లేదన్నారు. పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాలను రాష్ట్రంలో తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని రాజ్యంగంలో ఉందని వివరించారు. మహిళా బిల్లును కాంగ్రెస్‌ ఆ పార్టీ మిత్రపక్షాలు అడ్డుకున్నాయని బీజేపీ సహా అనుబంధ సంఘాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపట్టాయి.

"బీజేపీకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే మహిళలకు చట్ట సభల్లో 33 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించే బిల్లును డీలిమిటేషన్ బిల్లుతో ముడిపెట్టకుండా ప్రత్యేకంగా ప్రవేశపెట్టాలి. డీలిమిటేషన్ బిల్లు మీద దేశంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం డీలిమిటేషన్ చేయటం సరికాదు. మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించే బిల్లును సపరేట్​గా ప్రవేశ పెట్టాలని తాము ముందు నుంచే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. బీజేపీ ప్రభుత్వం మహిళా మాస్క్ వేసుకుని డీలిమిటేషన్ బిల్లు అమలు చేయాలని ప్రయత్నించింది. వివాదాస్పదంగా ఉన్న బిల్లును, ఫెయిర్‌గా ఉన్న మహిళా బిల్లుతో ముడిపెట్టడం సరైనది కాదు. మహిళ బిల్లుకు తాము వ్యతిరేకం కాదు, డీలిమిటేషన్‌ బిల్లుకు మాత్రమే వ్యతిరేకం. 12 సంవత్సరాల్లో అనేక బిల్లులను పాస్ చేసిన బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ బిల్లును ఎందుకు పాస్ చేయలేకపోయింది. బెంగాల్‌, తమిళనాడు రాష్ర్టాల్లో ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ బిల్లును రాజకీయంగా వాడుకోవాలని చూశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళ బిల్లును సపరేట్​గా పెడితే వందకు వంద శాతం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సపోర్ట్ చేస్తాయి" -సీతక్క, రాష్ట్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.