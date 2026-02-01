అంబటి రాంబాబు కేసు - ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు
గుంటూరు జిల్లాలో అంబటిని ప్రాథమిక విచారణ చేస్తున్న పోలీసులు - స్టేషన్లోనే ఉదయం అల్పాహారం, మందులు అందజేత, జీజీహెచ్కు తరలించి వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించనున్న పోలీసులు, అనంతరం న్యాయమూర్తి ముందు హాజరుపరిచే అవకాశం
Ambati Rambabu Police Enquiry Updates : గుంటూరు జిల్లా నల్లపాడు పోలీసు స్టేషన్లో వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబును పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణ చేస్తున్నారు. శనివారం రాత్రి పదిన్నరకు కూటమి కార్యకర్తల ఆందోళనల నడుమ అంబటిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు నల్లపాడు స్టేషన్కు తరలించారు. ఉదయం అల్పాహారం అందించేందుకు రాంబాబు తరపు కుటుంబ సభ్యులు రాగా పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. అప్పటికే ఆయనకు అల్పాహారం అందించామని తెలిపారు.
బీపీ, షుగర్తో ఇబ్బంది పడుతున్న అంబటి రాంబాబుకు మందులు అందజేశారు. ఆయన్ని జీజీహెచ్కు తరలించి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం న్యాయమూర్తి ముందు హాజరుపరచనున్నారు. మరోవైపు నల్లపాడు పోలీసు స్టేషన్కు వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ న్యాయవాది పోలూరి వెంకటరెడ్డిని లోపలికి అనుమతించకపోవటంతో ఆయన వెనుదిరిగారు.
అంబటి వ్యాఖ్యలు సంస్కారహీనం: అంబటి రాంబాబు సంస్కారహీనంగా వ్యవహరిస్తాడనే విషయం ప్రజలందరికీ తెలుసునని, బరితెగించి, బజారు భాషతో రాజకీయాల్లో ఎవరూ మాట్లాడని విధంగా మాట్లాడటాన్ని కూటమి నాయకులు మాత్రమే కాక రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా అస్యహించుకుంటున్నారని రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల లక్ష్మీ దుర్గేశ్ అన్నారు. రాజకీయాల్లోనే కాక సమాజంలో కూడా ఉండడానికి అంబటి రాంబాబు అర్హుడు కాదని పేర్కొన్నారు. రాజకీయాల్లో ఉంటూ మాట్లాడడానికి వీలు లేని భాషలో ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడిని బూతులు తిట్టడం ఎవరు సహించరని మంత్రి దుర్గేశ్ చెప్పారు.
ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఎమ్మెల్యే: అంబటి రాంబాబును వైఎస్సార్సీపీ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలని మడకశిర ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెస్ రాజు డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ఉనికి కోసం ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడితే ఊరుకునేది లేదని ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంబటి వ్యాఖ్యలు ఖండించాల్సిన జగన్ వెనకేసుకొస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అధికారం కోల్పోతే ఇంత నీచంగా మాట్లాడుతారా అని మ్మెల్యే ఎమ్మెస్ రాజు ప్రశ్నించారు.
ఏపీ వ్యాప్తంగా నిరసనలు: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా ఆయన దిష్టిబొమ్మతో తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట గడియారం సెంటర్ నుంచి అంబేడ్కర్ విగ్రహం వరకూ కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు ప్రదర్శన చేసి దగ్ధం చేశారు. సూళ్లూరుపేట ఎమ్మెల్యే నెలవల విజయశ్రీ మాట్లాడుతూ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి లడ్డూ విషయంలో కల్తీ చేసి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకు రాంబాబు చేత ఇలా మాట్లాడించారనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. టీడీపీ శ్రేణులు, ప్రజలు వైఎస్సార్సీపీకి తగిన గుణపాఠం చెప్పారని, భవిష్యత్తులో కారు కూతలు కూస్తే ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని ఎమ్మెల్యే గుర్తు చేశారు.
రాజకీయ సంస్కృతికి విరుద్ధమని మండిపాటు: అంబటి రాంబాబు సీఎం చంద్రబాబుపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా ఎమ్మెల్యే పులవర్తి నాని పిలుపు మేరకు భారీ ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా కార్యకర్తలతో కలిసి అంబటి రాంబాబు దిష్టిబొమ్మను దహనం చేసి, ఆయనకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ తమ నిరసనను వ్యక్తం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబుపై అవాకులు చవాకులు పేలుతున్న అంబటి రాంబాబును రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా దేశం నుంచే బహిష్కరించాలని ఘాటుగా నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లో ఉండి గౌరవప్రదమైన వ్యక్తులపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేయడం రాజకీయ సంస్కృతికి విరుద్ధమని వారు మండిపడ్డారు.
మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆదోనిలో టీడీపీ నేతలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ సందర్భంగా టీడీపీ శ్రేణులు అంబటి రాంబాబు చిత్రపటాలను దహనం చేసి తమ నిరసనను వ్యక్తం చేశారు. నోరు పారేసుకుంటే సహించేది లేదని, ఆయనపై వెంటనే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. గత ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతల నోటి దురుసు వల్లే ఆ పార్టీ 11 సీట్లకు పరిమితమైందని, అయినా వారిలో మార్పు రాకపోవడం దురదృష్టకరమని నేతలు విమర్శించారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం సెంటర్లో టీడీపీ నాయకులు అంబటి, జోగి దిష్టి బొమ్మలు దగ్దం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబుపై అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేశ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై నిరసన తెలిపారు. డౌన్ డౌన్ అంబటి రాంబాబు జోగి రమేశ్, వైఎస్సార్సీపీ డౌన్ డౌన్ అని నినాదాలు చేశారు.
పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు : సీఎం చంద్రబాబు నాయుడని మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అసత్య పదజాలంతో దూషించిన కారణంగా గుంటూరు జిల్లా వేమూరు నియోజకవర్గంలోని కొల్లూరు అమృతలూరు పోలీస్ స్టేషన్లో టీడీపీ నాయకులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులపై కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. మాజీ ఎంపీపీ కనగాల మధుసూదన్ ప్రసాద్ ఫిర్యాదుతో కొల్లూరు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదవ్వడం గమనార్హం. వేమూరు మార్కెట్ చైర్మన్ పూర్ణ కుమారి ఫిర్యాదుతో బీఎన్ఎస్ 196(1),352,351(2),296(b) సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసును నమోదు చేశారు.
