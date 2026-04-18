దేశవ్యాప్త నిరసనలకు ఎన్డీఏ పిలుపు - రాంచందర్రావును గృహ నిర్బంధం చేసిన పోలీసులు
Published : April 18, 2026 at 10:34 AM IST
BJP State President House Arrest in Telangana : బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావును పోలీసులు హౌస్ అరెస్టు చేశారు. మహిళా బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఓటేసిన కాంగ్రెస్ వైఖరికి నిరసనగా నేడు దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు ఎన్డీఏ పిలుపునిచ్చింది. దీంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద నిరసనకు తెలంగాణ బీజేపీ సిద్ధమైంది. అప్రమత్తమైన పోలీసులు భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలను హౌస్ అరెస్టులు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు బయటకు రాకుండా తార్నాకలోని ఆయన నివాసం వద్ద పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. తనను గృహ నిర్బంధం చేయడం పట్ల రాంచందర్ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నారీ శక్తికి ద్రోహం చేసిన కాంగ్రెస్ను వదిలిపెట్టమని హెచ్చరించారు.