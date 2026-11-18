కడపలో పొలిటికల్ హైటెన్షన్ - ఎంపీ అవినాష్రెడ్డికి పోలీసుల నోటీసులు
Police Notices to MP Avinash Reddy: పులివెందులలో పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలవడంతో పోలీసులు అప్రమత్తయ్యారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డికి పులివెందుల పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 1:06 PM IST
కడప జిల్లా పులివెందులలో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. పులివెందులలో పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలవడంతో పోలీసులు అప్రమత్తయ్యారు. గతంలో జరిగిన అల్లర్లు, మళ్లీ పరిస్థితి అదుపు తప్పే ప్రమాదం ఉందన్న సమాచారంతో కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డికి నోటీసులు ఇచ్చారు. తొలుత వాట్సప్ ద్వారా నోటీసు పంపగా, తర్వాత నేరుగా ఇంటికి వెళ్లి నోటీసులు అందించారు. ఇంటి నుంచి బయటికి రావొద్దని ఎంపీని కోరారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా, ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు అవకాశం ఇవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
వేంపల్లెలో ఉద్రిక్తత: పంచాయతీ ఎన్నికల రెండోదశ నామినేషన్ల ప్రారంభమైన తొలిరోజే కడప జిల్లాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వేంపల్లిలో నామినేషన్లు వేసేందుకు వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సతీశ్రెడ్డి ఇంటి నుంచి భారీగా వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ర్యాలీగా తరలివచ్చారు. సర్పంచ్ అభ్యర్థి నామినేషన్ దాఖలుకు వెళ్తుండగా బిడాలమిట్ట రోడ్డులో వారిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో సతీశ్రెడ్డి సోదరుడు విష్ణువర్ధన్రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ధర్నాకు దిగారు. నామినేషన్ వేసే వరకు కదిలేది లేదంటూ రోడ్డుపై బైఠాయించారు. సెక్షన్ 144 అమలులో ఉన్నందున నామినేషన్లు వేసేందుకు గుంపులుగా రావద్దని హెచ్చరించారు. వందల మందిని అనుమతించడం కుదరదని చెప్పారు. అయినా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు వినిపించుకోలేదు. అందరినీ పంపాల్సిందేనని పట్టుబట్టారు. రోడ్డుపై కూర్చొని పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.
రామిరెడ్డిపల్లెలో ఉద్రిక్త వాతావరణం: వేంపల్లి మండలం రామిరెడ్డిపల్లెలో సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల నామినేషన్ల సందర్భంగా ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. రామిరెడ్డిపల్లితో పాటు ముత్తుకూరు, నాగూరు, పాములూరు, అయ్యవారిపల్లె గ్రామాలకు సంబంధించి రామిరెడ్డిపల్లెలో నామినేషన్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులుగా నామినేషన్లు వేసేందుకు అభ్యర్థులు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతల మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట జరిగింది. నందిపల్లి మాజీ సర్పంచ్ మారం సులోచన కుమారుడు శ్రీకాంత్ రెడ్డికి, టీడీపీ నేతల మధ్య కూడా తోపులాట జరిగినట్లు సమాచారం. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి లాఠీఛార్జ్ చేశారు. దీంతో రామిరెడ్డిపల్లెలో కొద్దిసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ: అదే జిల్లా వేములలో వైఎస్సార్సీపీ-టీడీపీ వర్గాల మధ్య గొడవ జరిగింది. నామినేషన్లు వేసేందుకు వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను టీడీపీ వర్గీయులు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాలు రాళ్లు, కర్రలతో దాడులు చేసుకున్నారు. వెంటనే పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపు చేశారు. టీడీపీ కార్యకర్తల దాడిలో తమవాళ్లు గాయపడినట్లు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు తెలిపారు. పోలీసులు లేకపోతే టీడీపీ వర్గీయులను ఊరి నుంచి తరిమికొట్టే వాళ్లమని హెచ్చరించారు.
అర్ధరాత్రి టీడీపీ కార్యకర్తల బైకులకు నిప్పు: మరోవైపు తొండూరు మండలం మల్లెల గ్రామంలో అర్ధరాత్రి టీడీపీ కార్యకర్తల ద్విచక్రవాహనాలకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నిప్పు పెట్టారు. వార్డు సభ్యులుగా శ్రీనివాసులు, మహబూబ్ బాషా నామినేషన్ వేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇంటిముందు ఉన్న ఇద్దరి కార్యకర్తల ద్విచక్ర వాహనాలకు అర్ధరాత్రి నిప్పు పెట్టారు. పెద్ద శబ్ధం రావడంతో ఇంట్లో నిద్రపోతున్న వారు, ఇరుగుపొరుగువారు బయటకు వచ్చి చూస్తే, బైక్లు కాలిపోతుండటాన్ని చూసి షాక్కు గురయ్యారు. వెంటనే ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. ఈలోగా వాహనాలు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలే ఈ దుశ్చర్యకు పాల్పడి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు.
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