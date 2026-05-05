సాక్షులను బెదిరించిన కేసు - సర్పవరం పీఎస్కు ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు తరలింపు
డ్రైవర్ హత్య కేసులో సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో పోలీసు కస్టడీ - రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ ఙైలులో అనంతబాబును కస్టడీకి తీసుకున్న పోలీసులు - సాక్షులను ప్రలోభ పెట్టి చంపుతానని బెదిరించినట్లు అనంతబాబుపై అభియోగాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 1:37 PM IST
Police Have Taken YSRCP MLC Anantha Babu into Custody: వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబును పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకున్నారు. దళిత డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం హత్యకేసులో సాక్షులను బెదిరించిన వ్యవహారంపై పోలీసులు ప్రశ్నించనున్నారు. కాకినాడ పరిధిలోని సర్పవరం పోలీసుస్టేషన్లో ఈరోజు నుంచి రేపు మధ్యాహ్నం వరకు విచారణ సాగుతుంది.
అనంతబాబు ఐఫోన్ను స్వాధీనం: కాకినాడలోని మొబైల్ కోర్టు అనంతబాబును ఒకరోజు కస్టడీకి అనుమతించింది. సాక్షులను ప్రలోభ పెట్టి చంపుతానని బెదిరించినట్లు అనంతబాబుపై అభియోగాలున్న నేపథ్యంలో, కోర్టులో తనకు అనుకూలంగా సాక్ష్యం చెప్పాలని సాక్షులను నిర్బంధించి వాట్సప్ కాల్ ద్వారా చంపుతానని బెదిరించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఈ క్రమంలో అరెస్టు అనంతరం అనంతబాబు ఐఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకుని కాల్ డేటా తీసిన పోలీసులు, అతడి నుంచి పలు ప్రశ్నలను సంధించి సమాధానాలు రాబట్టనున్నట్లు సమాచారం. సెంట్రల్ జైలులో అనంతబాబును పోలీసులు కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. రాజమహేంద్రవరం నుంచి రోడ్డు మార్గంలో కాకినాడకు తరలించారు. సర్పవరం పీఎస్లో అనంతబాబును పోలీసులు ప్రశ్నించనున్నారు.
డబ్బులిచ్చి, బెదిరించి: తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పకపోతే చంపి శవాలు మాయం చేస్తానని డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు సాక్షులను ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెదిరించారని రిమాండ్ రిపోర్టులో వెల్లడైన సంగతి తెలిసిందే. సాక్షులకు డబ్బులిచ్చి తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పించడం ద్వారా శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవాలని కుట్ర పన్నారని పోలీసులు రిమాండ్ రిపోర్టులో స్పష్టం చేశారు. అనంతబాబును అరెస్టు చేయకుంటే పారిపోయే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.
వీడియోకాల్ చేసి మరీ బెదిరింపులు: దళిత యువకుడు, డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో కీలక సాక్షులను ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు వీడియోకాల్ చేసి మరీ బెదిరించారని రిమాండ్ రిపోర్టులో పోలీసులు తెలిపిన విషయం విధితమే. కోర్టులో తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పకుంటే చంపి శవాలను మాయం చేస్తానని భయపెట్టినట్లు వెల్లడించారు. సాక్షులకు రూ.లక్ష చొప్పున ఇచ్చి ప్రలోభాలకు గురి చేయడంతో పాటు వారి నుంచి ఖాళీ పత్రాలపై సంతకాలు తీసుకున్నారని వివరించారు. కోర్టులో తమకు అనుకూలంగా మాట్లాడకపోతే ఈ పత్రాలను అడ్డుపెట్టుకుని వారిని వేధించేందుకు కుట్ర పన్నారని పేర్కొన్నారు. అనంతబాబు అనుచరులు కడియాల చిన్నబాబు, కడియాల సతీశ్, మాగంటి రాంబాబు సాక్షులను ఓ అపార్ట్మెంట్కు తీసుకెళ్లి బేరసారాలు నడిపారని తెలిపారు. దీని వెనుక ప్రధాన కుట్రదారు ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబేనని గతంలోనే పోలీసులు తేల్చిన సంగతి తెలిసిందే.
