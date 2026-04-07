బీఆర్ఎస్ నేతల గృహనిర్బంధాలు - కేసులు, అరెస్టులు బీఆర్ఎస్కు కొత్త కాదన్న హరీశ్రావు, కేటీఆర్
ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ బాధిత రైతులను కలిసేందుకు హరీశ్రావు పరిగి పర్యటన - పరిగి వెళ్లకుండా హరీశ్రావును గృహనిర్బంధం చేసిన పోలీసులు - మెతుకు ఆనంద్, నరేందర్రెడ్డి, సబిత, మహేశ్రెడ్డి గృహనిర్బంధాలు
Published : April 7, 2026 at 11:25 AM IST
BRS Leaders House Arrest in Telangana : మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నివాసం వద్ద పోలీసుల మొహరించారు. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి పర్యటనకు వెళ్లకుండా ఆయనని గృహనిర్భందం చేశారు. పరిగి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ బాధిత రైతులను కలిసేందుకు ఈరోజు బీఆర్ఎస్ నేతలు వెళ్లాల్సి ఉంది. అయితే ఉదయమే పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతల ఇళ్ల వద్ద మోహరించిన పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ హౌస్ అరెస్టులు చేశారు. హరీశ్ రావుతో పాటు మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి, పరిగి మాజీ ఎమ్మెల్యే మహేశ్రెడ్డి, ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా ముఖ్యనేతలను గృహ నిర్భంధం చేశారు. ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ బాధితులను పరామర్శించేందుకు వెళ్లకుండా అడ్డుకోవటంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు పోలీసులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ అంటూ పేదల భూములు లాక్కుంటున్నారని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆరోపించారు. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో లగచర్ల తరహాలో భూసేకరణ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. సీఎం, అసెంబ్లీ స్పీకర్ సొంత జిల్లాలోనే భూములకు రక్షణగా ఉండాల్సింది పోయి భక్షకులవుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో ఇప్పటికే ఇండస్ట్రియల్ పేరిట 10 వేల ఎకరాల భూములు లాక్కున్నారని ఆరోపించారు. ఎన్ని విధాలుగా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినా పేదల పక్షాన పోరాటం చేస్తూనే ఉంటామని స్పష్టం చేశారు.
పరిగి నియోజకవర్గంలో దళిత, గిరిజన బలహీన వర్గాల భూములను ఇండస్ట్రియల్ పార్కుల పేరిట గుంజుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నది కాంగ్రెస్ సర్కార్— BRS Party (@BRSparty) April 7, 2026
రైతుల పక్షాన పోరాడటానికి బీఆర్ఎస్ వెళ్తుంటే అరెస్టులు చేసి, నిర్బందాలకు గురి చేస్తున్నారు.
ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వం అంత భయపడుతున్నది?
లగచర్ల లాంటిదే… pic.twitter.com/OVDpISbQTC