చంద్రబాబు ఫొటోలు మార్ఫింగ్ చేసి పోస్టులు - వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి పూడి శ్రీహరి అరెస్ట్
వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి (మీడియా) పూడి శ్రీహరి అరెస్ట్ - సామాజిక మాధ్యమాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై అభ్యంతకర పోస్ట్ - "హిట్లర్ చంద్రబాబు, నరహంతకుడు సీబీఎన్" అనే హ్యాష్ట్యాగ్తో పోస్ట్ షేర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 1:03 PM IST
YSRCP Leader Srihari Arrested For Morphing CM Chandrababu Photos : వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి (మీడియా) పూడి శ్రీహరిని చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం పోలీసులు బుధవారం ఉదయం అరెస్టు చేశారు. జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అధికారిగా విధులు నిర్వహించిన శ్రీహరిపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హత్యా రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారని, దారుణమైన మార్ఫింగ్ (మార్పిడి చేసిన) చిత్రాలు రూపొందించి, వాటిని వైఎస్సార్సీపీ అధికారిక సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల్లో పోస్టు చేశారు.
తనిఖీలు చేపట్టి పత్రాలు స్వాధీనం : దాంతో పాటు ఆ పోస్టులను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులతో కలిసి వైరల్ చేయడం విషయమై కేసు నమోదై దర్యాప్తు జరిగింది. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా శ్రీహరిని అదుపులోకి తీసుకుని గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి ప్రాంతంలోని రెయిన్బో విల్లాస్ సమీపం నుంచి చిత్తూరు దిశగా తరలించారు. అనంతరం రెయిన్బో విల్లాస్లో ఉన్న శ్రీహరి నివాసంలో తాడేపల్లి పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టి ల్యాప్టాప్, మ్యాక్బుక్, కంప్యూటర్, ఇతర పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకుని వాటిని కుప్పం పోలీసులకు అందజేశారు. శ్రీహరిని గురువారం కోర్టులో హాజరపరచనున్నట్లు సమాచారం.
సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ వైరల్ : చంద్రబాబు నాయుడిపై అత్యంత దారుణమైన మార్ఫింగ్ చిత్రాలు సృష్టించి, వీటితో పాటు "హత్యలు చేసేదీ నిందలు వేసేదీ చంద్రబాబే బాబు కెరీర్ మొత్తం హత్యా రాజకీయాలే" వంటి తీవ్ర వ్యాఖ్యలను జోడించి, ఈ నెల 13వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటలకు వైకాపా అధికారిక ఫేస్బుక్ ఖాతా సహా అనేక ఇతర సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల్లో ఈ పోస్టులను ప్రచురించారు. ఈ పోస్టులను "హిట్లర్ చంద్రబాబు, నరహంతకుడు సీబీఎన్" అనే హ్యాష్ట్యాగ్తో పాటు షేర్ చేశారని పోలీసులు గుర్తించారు.
దుష్ప్రచారం చేయడమే లక్ష్యం : ఈ మార్ఫింగ్ చిత్రాలు, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు కులాలు, వర్గాలను రెచ్చగొట్టే విధంగా, హింసాత్మక దృశ్యాలతో రూపొందించి, శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించటం, దుష్ప్రచారం చేయడం లక్ష్యంగా ఉన్నట్టు పోలీసులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ చర్యలు ముందస్తుగా పన్నిన నేరపూరిత కుట్రలో భాగంగా వ్యవస్థీకృతంగా జరిగాయని దర్యాప్తు వెల్లడించింది.
విచారణ జరిపిన పోలీసులు : కుప్పం పట్టణానికి చెందిన కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ ఎం. వినోద్ కుమార్ ఈ విషయంపై ఇటీవల కుప్పం అర్బన్ పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో, ఐటీ చట్టం ప్రకారం ఈ కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తు కొనసాగిస్తూ, తొలుత రాప్తాడు నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియా కన్వీనర్, పంపనూరు గ్రామానికి చెందిన గిరీష్ కుమార్ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించడం జరిగింది. ఆ విచారణలో ఈ మార్ఫింగ్ పోస్టుల వెనక ఉన్న అసలు కుట్ర వెలుగులోకిి వచ్చింది.
సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ : ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న పూడి శ్రీహరి కీలక పాత్ర వహించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సోషల్ మీడియా కన్వీనర్లకు మార్ఫింగ్ పోస్టులను పంపించి, వాటిని వైరల్ చేయాలని శ్రీహరి ఆదేశించినట్లు దర్యాప్తు జరిపిన పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అతని ఆదేశాల మేరకు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఈ పోస్టులను ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ (ఎక్స్), ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ గ్రూప్లలో షేర్ చేయడంతో వైరల్గా మారింది.
జగన్కు సంబంధించిన పత్రాలను స్వాధీనం : ఈ కుట్ర దీర్ఘకాలంగా నిర్వహించిన నేరపూరిత చర్యగా నిర్ధారణ అయ్యింది. గిరీష్ కుమార్ రెడ్డి, పూడి శ్రీహరిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు. ఇకపోతే, వైకాపా అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి బుధవారం నెల్లూరు జిల్లా జువ్వెలదిన్నెలో పర్యటించారు. జగన్ నివాసానికి సంబంధించిన ప్రసంగ పత్రాలను ఆయనకు అందించి తిరిగి వస్తుండగా, ఈ సమయంలో శ్రీహరిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్ట్ సమయంలో అతని మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
అనేక కేసులు నమోదైయ్యాయి : పోలీసుల విచారణలో గిరీష్ కుమార్ రెడ్డి కొన్ని ప్రశ్నలకు సంతృప్తికర సమాధానాలు ఇవ్వలేకపోయారని సమాచారం. బుధవారం సాయంత్రం గిరీష్ కుమార్ రెడ్డిని కుప్పం కోర్టులో హాజరుపరిచారు. వైఎస్సార్సీపీ ఫేస్బుక్ ఖాతాలో ఈ కేసు నేపథ్యంలో పోస్టింగ్లు విడుదల చేసి, "అధికారం కోసం హత్యా రాజకీయాలు చేయడం, ఆ పాపాన్ని ఎదుటివారికి అంటగట్టడం దశాబ్దాలుగా చంద్రబాబుకు అలవాటు" అని విమర్శించారు. అయితే, పూడి శ్రీహరిపై ఈ కేసు నమోదైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో కూడా మరిన్ని కేసులు నమోదైనట్లు సమాచారం. ఈ కేసులలో కూడా అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
