ETV Bharat / politics

బోరబండకు నేనొస్తున్నా - ఎవరు అడ్డుకుంటారో చూస్తా : బండి సంజయ్

బోరబండలో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ సమావేశానికి అనుమతి రద్దు - ఎవరు అడ్డుకుంటారో చూస్తానంటూ సవాల్ విసిరిన బండి

Bandi Sanjay Meeting Revoked in Borabanda
Bandi Sanjay Meeting Revoked in Borabanda (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2025 at 2:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bandi Sanjay Meeting Revoked in Borabanda : జూబ్లీహిల్స్​లోని బోరబండలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ నిర్వహించబోయే సమావేశానికి పోలీసులు అనుమతి రద్దు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసుల తీరుపై బీజేపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తొలుత అనుమతిచ్చి, ఇప్పుడు రద్దు చేయడం ఏంటని ఆ పార్టీ ఎన్నికల ఇన్‌ఛార్జి ధర్మారావు మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రభుత్వ ఒత్తిడికి తలొగ్గడమేంటని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సాయంత్రం బోరబండలో సమావేశం నిర్వహించి తీరుతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పార్టీ శ్రేణులంతా పెద్ద ఎత్తున తరలిరావాలని అన్నారు. ఎన్నికల కమిషన్‌ నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. బండి సంజయ్‌ సభకు ఆటంకాలు లేకుండా సహకరించాల్సిన బాధ్యత పోలీసులపై ఉందని హితువు పలికారు.

బీజేపీ దమ్మేందో చూపిద్దాం : ఈ ఘటనపై స్పందించిన కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్‌ ఇట్లాంటి అడ్డంకులు బీజేపీ ఎన్నో ఎదుర్కొని పోరాడిందని అన్నారు. బోరబండకు నేనొస్తున్నా, ఎవరు అడ్డుకుంటారో చూస్తానని సవాల్ విసిరారు. బీజేపీ కార్యకర్తలారా, ప్రజలారా సాయంత్రం బోరబండకు తరలిరండని, బీజేపీ దమ్మేందో చూపిద్దామని పిలుపునినిచ్చారు.

TAGGED:

BANDI SANJAY
బండి సంజయ్ సమావేశానికి అనుమతి రద్దు
BANDI SANJAY MEETING REVOKED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "ఊతప్పం" చేసుకోండి - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది!

'ఇక స్కూళ్లకు వెళ్లండి!'- వరల్డ్ ఛాంపియన్లతో మోదీ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.