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పార్టీ నిబంధనలు బేఖాతరు - నలుగురు నాయకులపై పీసీసీ క్రమశిక్షణ సంఘం కొరడా

ఇద్దరు నాయకులకు వివరణ కోరుతూ నోటీసులు, మరొకరికి షోకాజ్‌ నోటీసులు, ఒకరు సస్పెండ్​ - మూడు రోజుల్లోగా వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశం - క్రమశిక్షణా రాహిత్యాన్ని సహించేది లేదని కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టం -

PCC DISCIPLINARY COMMITTEE NOTICES
PCC DISCIPLINARY COMMITTEE NOTICES (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 9:31 AM IST

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PCC Disciplinary Committee : పీసీసీ క్రమశిక్షణ సంఘం నలుగురు నాయకులపై కొరడా ఝులిపించింది. పార్టీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించారనే ఆరోపణలతో పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ ఛైర్మన్ డాక్టర్ మల్లు రవి నలుగురు నేతలకు వేర్వేరుగా నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇందులో ఇద్దరు నాయకులకు వివరణ కోరుతూ నోటీసులు అందించగా, ఒకరికి షోకాజ్‌ నోటీసులు మరొక నేతను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ చర్యలు : పార్టీ నియమ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి బాహాటంగా పార్టీకి నష్టం కలిగించినట్లు మాట్లాడుతున్న నాయకులపై పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ చర్యలకు ఉపక్రమించింది. అందులో భాగంగా ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఇన్‌చార్జి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డికి షోకాజ్ నోటీసు ఇచ్చారు. మంత్రి కొండా సురేఖకు, ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చిన్నారెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేయగా ఎల్బీనగర్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు జక్కిడి ప్రభాకర్ రెడ్డిని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసింది.

DISCIPLINARY ISSUES IN CONGRESS (ETV Bharat)

పలువురు నేతలకు షోకాజ్​ నోటీసులు : ఈ నెల 17న వనపర్తి నియోజకవర్గంలోని గోపాల్‌పేట మండలంలో జరిగిన సభలో ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షులు చిన్నారెడ్డి అధిష్టానానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటంతో పాటు స్థానిక ఎమ్మెల్యేపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే అభియోగంపై మూడు రోజుల్లోగా వివరణ ఇవ్వాలని కోరారు. పరకాలలో మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె సుష్మిత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డిలపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై సమగ్ర వివరణ ఇవ్వాలని సురేఖను ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. వ్యక్తులపై వ్యక్తిగత దూషణలు, కులాల పేర్లు ప్రస్తావిస్తూ అభ్యంతరకరంగా మాట్లాడారనే ఆరోపణలతో జక్కిడి ప్రభాకర్ రెడ్డిని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు.

ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఇన్‌ఛార్జ్‌ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఈ నెల 17వ తేదీన జరిగిన డీసీసీ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ సమావేశంలో అనుచితంగా వ్యవహరించారు. పార్టీ నాయకులకు గౌరవం ఇవ్వకుండా ఇన్చార్జి మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఎదుటనే ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించి పార్టీకి నష్టం కలిగించేటట్లు వ్యాఖ్యలు చేశారని వచ్చిన ఫిర్యాదుపై ఆయనకు షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చారు. ఒకే రోజు నలుగురు నేతలపై క్రమశిక్షణ కమిటీ కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా, పార్టీలో క్రమశిక్షణా రాహిత్యాన్ని సహించేది లేదని కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చినట్లయింది.

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DISCIPLINARY ISSUES IN CONGRESS
PCC DISCIPLINARY COMMITTEE ISSUES
PCC DISCIPLINARY COMMITTEE NOTICES
పీసీసీ క్రమశిక్షణ సంఘం నోటీసులు
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